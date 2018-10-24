Решать, какие белорусские фильмы показывать на «Лiстападзе», будет отныне Министерство культуры

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-24T16:31:02+03:00

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2 - 9 ноября в Минске уже в 25-й раз пройдет кинофестиваль «Лістапад». А накануне разразился скандал там, где его меньше всего ждали: изменился принцип отбора белорусских работ на конкурс национального кино. Оргкомитет фестиваля мог лишь рекомендовать картины, но решение принимала комиссия Министерства культуры во главе с первым заместителем министра культуры Ириной Дрига.

В итоге в национальном конкурсе участвуют 7 игровых, 8 документальных и 5 анимационных белорусских картин. За бортом оказались альманах «Драма» Никиты Лаврецкого и Юлии Шатун (победившей в прошлом году в этом самом национальном конкурсе «Лiстапада»), фильм «Кукла» Андрея Кудиненко, документальная картина «Стриптиз и война» Андрея Кутило, а также картина «Моя бабушка с Марса» Александра Михалковича.

Расстановку сил в национальном конкурсе это не изменит. В этом году уже есть явный фаворит - фильм «Хрусталь» Дарьи Жук, который успешно прошел в прокате и получил восторженные отклики критиков. К тому же «Хрусталь» единственный полнометражный из семи художественных фильмов.

В этом году фильм «Хрусталь» является фаворитом кинофестиваля. Фото: кадр из фильма

Однако многих возмутило, что в процесс отбора фильмов вмешались чиновники. На самом деле это история не вчерашнего дня. Еще в начале года министр культуры Юрий Бондарь говорил, что нужно радикально изменить подходы к формированию программ «Лістапада», и в первую очередь национального конкурса. «В обществе сформировано неверное представление о современном белорусском кино: чернуха, снятая за три копейки на цифровую камеру», - сказал министр. Раздражение, надо понимать, вызвала победа в фестивале фильма «Завтра» Юлии Шатун, которая действительно сняла свою работу практически бесплатно. Даже главные роли сыграли ее родители. В картине Юлия показала безрадостную белорусскую действительность.

В знак протеста по поводу введения Министерством культуры «фильтра», режиссер фильма «Перезимовать» Ева-Катерина Махова попросила оргкомитет «Лiстапада» убрать ее работу из конкурсной программы. Возможны и более серьезные последствия - «Лiстапад» могут лишить аккредитации FIAPF (Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров), а членство в этой организации является для фестиваля очень престижным.

На открытие приедет французская актриса Валери Мересс

Но в плане пиара скандал сыграл даже на руку национальному конкурсу. В этом году он оказался в центре внимания. На второй план отошла даже тема участия в «Лicтападзе» звезд - на открытие приедут актрисы Светлана Немоляева и француженка Валери Мересс (она снималась в картинах «Укол зонтиком» и «Банзай»).

Ну а нам остается добавить, что в «Лiстападзе» примут участие 167 картин из 48 стран, из них 24 работы - режиссерские дебюты. Фильмы покажут в кинотеатрах «Центральный», «Мир», «Пионер», «Москва», «Беларусь», «Falcon Club Бутик Кино» и в Музее истории белорусского кино.