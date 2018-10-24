Группы «NaviBand» и «Без Билета» обменялись директорами

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-24T16:34:43+03:00

Теперь концертами Ксюши и Артема будет заниматься музыкант, а Виталика Артиста - кулинар

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Изменения в составах групп случились ещё несколько месяцев назад, когда директор «NaviBand» Женя Вегас ушёл из коллектива.

- Все банально, захотелось перемен. Открыл кулинарный блог в социальных сетях «Лас Вкуснас», начал развивать и позиционировать себя как повара. Уже и не думал возвращаться в шоу-бизнес, - рассказывает «Комсомолке» Вегас. Не думал, но через пару недель уже вернулся.

Как говорит сам Вегас, поступило предложение от «Без Билета», от которого сложно было отказаться. Вакантное место у Ксюши и Артёма из «NaviBand» бесхозным долго не оставалось: ребята пригласили к себе концертного директора Артемия Доронкина. Кстати, белорусским зрителям он может быть известен ещё как музыкант группы «Без Билета».

У группы «NaviBand» новый концертный директор Артемий Доронкин. Фото: из архива продюсера Артемия Доронкина.

- Не скажу, что для меня это новый опыт. Когда работал в «Без Билета», совмещал параллельно работу бас-гитариста и концертного директора, - рассказывает «Комсомолке» Доронкин. - В ноябре у «NaviBand» большой тур по Польше, а уже в феврале в Минском клубе «RePublic» отметим концертом пятилетие группы.