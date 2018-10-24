Сам себе риелтор: как продать или купить квартиру без посредника?

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-24T15:50:38+03:00

По закону наличие риелтора при покупке или продаже жилья не обязательно, все можно сделать самому Фото: Марина ШАГАЕВА

«Комсомолка» выяснила, какие могут быть подводные камни при сделках с недвижимостью и можно ли все провернуть самостоятельно

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Купить или продать квартиру без посредничества риелтора сейчас практически невозможно. Как только даешь объявление, они тут же начинают звонить, даже если специально прописываешь: «Агентства просьба не беспокоить».

Чем дороже квартира - тем меньший процент от сделки достается риелтору

Сколько денег возьмет риелтор, прописано в постановлении Совмина №386 от 13 марта 2008 года.

Если вы покупаете квартиру, то платите риелтору от 3 до 105 базовых величин (то есть от 73,5 до 2572,5 руб.). Причем наименьшая сумма - это просто консультация, а наибольшая - полное сопровождение, включая сбор всех документов.

Если вы продаете квартиру, то платите 1 - 3% от стоимости жилья в зависимости от суммы продажи. Если квартира стоит до 4200 базовых величин (до 102,9 тыс. руб.), то вы заплатите 3%, или чуть более 3 тысяч рублей. А за квартиру стоимостью 10 200 базовых величин (249,9 тысячи рублей) риелтор возьмет 1,8%. То есть почти 4,5 тысячи рублей. Важный момент: риелтор не вправе заставить покупателя заключить сделку.

Также в договоре может быть прописана система штрафов, она зависит от условий конкретного агентства. Например, если вы заключили договор, а потом сами нашли жилье и отказались от услуг риелтора, то платите ему 200 долларов.

«За полгода агент только дважды съездила со мной на просмотр квартиры»

Минчанин Олег продавал этой весной квартиру, которая досталась ему в наследство. Молодой человек принципиально не хотел связываться с агентствами.

- Хотелось быстрее продать жилье и не увеличивать цену за счет гонорара риелтору. Разместил объявление на одном из популярных сайтов. За первый день на телефон было сто звонков, но только два от покупателей, остальные - от риелторов. Продал я жилье за три дня, без посредников. Покупатели тоже были рады - не пришлось платить дополнительные деньги.

«Комсомолка» пообщалась с несколькими минчанами, которые заключали договоры с риелторскими агентствами. Довольных было мало. Говорили так: найти риелтора, который не будет тянуть лишние деньги, - большая удача.

- За три месяца, что действовал договор между мной и риелтором, она съездила с нами на просмотр жилья только два раза. В остальное время лишь давала адреса квартир и контакты хозяев. Часто приезжали на просмотр, а там другие покупатели с риелторами, которые удивлялись «вы что, без агента?». Еще наша агент не работала по выходным, и мы проворонили две хорошие квартиры. Радует только то, что оплата была по факту сделки. А свой вариант мы нашли сами, уже после расторжения договора с агентством.

Мнение юриста: «Купить или продать квартиру можно и самому»

По закону наличие риелтора при покупке или продаже жилья не обязательно, все можно сделать самому. Юрист Александр Жук считает, главное - аккуратно проверить все документы.

- Вначале смотрим документы на квартиру. Это может быть договор на покупку квартиры, договор на ее приватизацию или свидетельство о праве на наследство. Второй документ, который мы смотрим, это свидетельство о праве собственности на квартиру, в которую вписан продавец как собственник. Жилье могут продавать по доверенности. В этом случае мы проверяем срок действия доверенности и паспорт поверенного. Смотрим паспорт продавца: сверяем адрес регистрации с адресом квартиры. Они, кстати, могут не совпадать. Это не страшно - не обязательно проживать по месту регистрации, - поясняет Александр Жук.

Также надо проверить справку из психоневрологического и наркологического диспансеров. Получить их можно только на себя самого, посторонним не выдают. При этом сам факт нахождения на учете не говорит о недееспособности продавца.

- Далее сверяем планировку квартиры с техническим паспортом. Если были перепланировки, и они не узаконены, то при покупке вам придется заплатить штраф и, возможно, вернуть прежнее состояние квартиры. Потом смотрим справку из единого Госреестра недвижимости - проверяем, не находится ли квартира в залоге у банка или аресте. Эта справка платная, ее может взять любой человек. И последний документ - копии лицевого счета. Эту справку может получить только владелец квартиры, выдают ее в расчетно-справочном центре. Здесь проверяется движение по квартире с момента ее существования: кто был зарегистрирован, когда выписался, куда и т. д. Особое внимание - на несовершеннолетних, которые когда-либо были зарегистрированы в квартире, а также на тех, кто отбывает наказание в виде лишения свободы - то есть в тюрьме. Несовершеннолетние могут быть выписаны на другую жилплощадь только с условиями не хуже, чем были ранее. Человек, который находится в исправительном учреждении, имеет право после отсидки зарегистрироваться на прежнюю жилплощадь. Чтобы этого не произошло, в исправительном учреждении надо взять документ о том, что человек не будет регистрироваться в этой квартире.

Как объясняет юрист, лучше всего покупать чистую квартиру, где уже никто не прописан. Или же в договоре о купле-продаже добавлять пункт: все должны выписаться через 10 - 15 дней после подписания договора, иначе сделка считается недействительной.

- Если я обращаюсь к риелтору, это стопроцентная гарантия чистоты сделки?

- Теперь любое риэлтерское агентство страхует свою ответственность. Следовательно, клиент, который считает, что нарушили его права, может потребовать от страховой компании возмещение, а компания взыщет эту сумму с агентства. Но на моей памяти не было ни одного случая, чтобы риэлторское агентство что-то компенсировало. Риелтор - это сопровождение. Как адвокат на суде - он не гарантирует, какое решение примет суд. Если вы знаете, какие документы проверять, то можно купить или продать квартиру самостоятельно. Все равно договор купли-продажи будет удостоверять регистратор кадастрового агентства. Он проверяет документы, и, если что-то не в порядке, сделка не состоится.

Мнение риелтора: «Не стоит рисковать деньгами»

Замдиректора по продажам на вторичном рынке жилья «Твоя столица. Агентство недвижимости» Светлана Куделко уверена, что стремление сэкономить при покупке квартиры может привести к фатальным последствиям. Поэтому порядочная компания обязательно предлагает своим покупателям заключить договор на оказание риэлторских услуг - это единственный документ, который в случае неприятностей дает право покупателю апеллировать к агентству. Как правило, люди решают себя обезопасить.

- Есть мнение, что все можно сделать и самому. Периодически мы сталкиваемся с последствиями таких решений - когда люди, начитавшись советов на форумах, рискуют своими кровными или обращаются к знакомому юристу. Но ведь не каждый юрист имеет необходимую специализацию и опыт работы в сфере сделок с недвижимостью. Риелтор же, обладая глубокими знаниями и опытом, проверит все документы, уточнит необходимую информацию у клиентов, сопоставит факты, найдет тонкие места. Сделает все необходимое, чтобы в результате совершения сделки ничьи права не были нарушены.

- Часто ли вы отказываете в проведении сделки?

- Отказываем в проведении 1 - 2 сделок в месяц, потому что в истории квартиры всплывают факты, свидетельствующие о нарушении прав лиц, ранее участвовавших в сделке с объектом. Для покупателя это риск остаться и без квартиры, и без денег. Регистратор, конечно, проверит документ, каким образом нынешний собственник приобрел право на квартиру. Но он не будет проверять все предыдущие сделки, как это сделает профессиональный риелтор. Копия лицевого счета, которую запрашивает продавец, отражает лишь зарегистрированных в текущий момент. Риелтор же запросит информацию с момента ввода дома в эксплуатацию. У квартиры могло смениться несколько владельцев.

- Риелтор несет ответственность за чистоту сделки?

- Страхование ответственности обязательно для любого агентства недвижимости. Но для крупных компаний страшна даже не финансовая ответственность, а репутационные потери.