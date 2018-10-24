«Горько об этом думать, но я переживу своих детей»»

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-24T16:54:29+03:00

38-летняя Екатерина Гурская из Жодино воспитывает двух детей с ДЦП. Ее дочке Мае 13 лет, сыну Тимофею - 7 [фото]

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«Была готова ко второму больному ребенку»

С Екатериной и ее детьми мы встречаемся у нее дома - в квартире на первом этаже. Тимофей сидит в кресле для купания, дочка Мая - на диване. На полу стоит специальная обувь для детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Увидев нас, дети улыбаются и издают громкие звуки. Ходить и разговаривать они не умеют.

- Я в разводе, но с бывшим мужем живу в одной квартире. У нас пока нет возможности с ним разъехаться. Но чтобы не портить отношения, я не подавала на алименты. У нас совместный быт - продукты покупаем вместе, - рассказывает Екатерина.

Мая и Тимофей родились здоровыми малышами, но со временем им поставили ДЦП.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока мы разговариваем с Екатериной, дети начинают капризничать. Она усаживает Тимофея в хипсит - переноску, которая фиксируется вокруг талии.

- По будням дочка посещает Жодинский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Смотреть же дома сразу за двоими я не могу, потому что каждый перетягивает на себя внимание. Если я не буду реагировать на Тимофея, он будет кричать. А за ним и Мая.

Едят Тимофей и Мая только перетертую еду. После еды каждого из них нужно держать в вертикальном положении, чтобы дождаться отрыжки.

- Это нужно делать обязательно. Иначе через неделю у них воспалится пищевод, тогда изо рта будет течь черная жидкость.

Тимофею родители сделали вертикализатор, который позволяет мальчику принимать вертикальное положениеФото: Павел МАРТИНЧИК

Диагноз ДЦП Мае поставили в 10 месяцев. Сейчас у девочки позвоночник дугой.

- Операцию дочке делать нет смысла, так как она не сидит, при этом позвоночник будет и дальше искривляться. Его можно лишь чуть-чуть укрепить за счет иглотерапии. В коляске она едет полулежа, - говорит Екатерина. - Мая понимает обращенную к ней речь. Я задаю ей вопрос, и если она в ответ моргает, то это значит "да". Она умеет поднимать руку.

Брат Маи Тимофей считается более перспективным ребенком, хотя его диагноз тоже не обнадеживающий: вялый тетрапарез с нестабильностью плечевых суставов, задержка речевого развития.

По будням Мая посещает Жодинский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Но в отличие от сестры у Тимофея иногда проскакивает слово "мама". А если учитывать, что он младше Маи, то есть шансы, что он научится работать руками, а значит, держать ложку, кружку. Мы надеялись, что Тимофей будет здоровым, но я была готова и к другому исходу. Страхи подтвердились: в три года он не ползал, не сидел. Превратился в растение, перестал поднимать руки, двигать ногами. Он просто лежал как кукла, которая улыбается и моргает. Физических движений у него не было, не говоря о том, чтобы лежать на животе. На два препарата у него была аллергическая реакция, на один - удушающий кашель. До трех лет мы лежали в РНПЦ «Мать и дитя».

"У детей не родовая травма"

Мая и Тимофей родились здоровыми малышами, но со временем им поставили ДЦП.

- Так как это не родовая травма, то причину ДЦП мы искали в генетике. В медико-генетическом заключении Маи написано: «Перинатальная энцефалопатия с задержкой моторного, нейро-психического и речевого развития тяжелой степени. Носитель хромосомной аберрации, унаследованной по материнской линии». Когда я попросила мне объяснить простым языком, чем болеет дочка, мне сказали, что ничего конкретного не выявлено.

По словам специалистов, 75% известных заболеваний у Тимофея и Маи нет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В медико-генетическом анализе Тимофея говорится, что «наиболее вероятно наличие метаболического нейродегенеративного аутосомно-рецессивного заболевания (генетический дефект в рамках проведенного лабораторного обследования не уточнен)».

По словам специалистов, 75% известных заболеваний у сына и дочери нет.

Екатерине посоветовали больше не рожать, так как может родиться еще один нездоровый ребенок.

Помогать Екатерине особо некому, кроме как ее маме, которая долгое время ухаживала за своим частично парализованным мужем и пожилыми родителями. Справляться с двумя детьми-колясочниками Екатерине непросто не только дома, но и в городе.

- Наши коляски не пролезают в дверь некоторых городских автобусов. А в поликлинике коляска по ширине колес не входит в лифт. Я звоню врачу и прошу спуститься вниз и принести мне рецепт.

В отличие от сестры у Тимофея иногда проскакивает слово "мама".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Смотря на улыбчивую Екатерину, мы удивляемся, как она остается оптимисткой.

- Мысли материальны, поэтому о плохом я не думаю. А о себе у меня нет времени подумать. Я не болею, потому что нет возможности болеть.

«Священнику написали записку, что нам не нужны деньги»

По словам Екатерины, окружающие люди по-разному реагируют на их семью.

- Как-то раз в нашей местной церкви в ящик для пожертвований на лечение Маи и Тимофея бросили записку, которая была адресована священнику. В этой записке говорилось, что мы богатая семья, а собранные деньги лучше отдать кому-то другому. Но что значит "богатые"? Да, со всеми выплатами я получаю около 1500 рублей, но часть денег у меня идет на погашение кредита за квартиру. Кроме того, я покупаю детям лекарства, витамины, продукты, медицинские приспособления. У нас с бывшим мужем есть и машина, для нас это средство передвижения. Недавно мы поменяли авто, прежняя машина нуждалась в ремонте.

Справляться с двумя детьми-колясочниками Екатерине непросто не только дома, но и в городе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Кто-то хвастается успехами своих детей. Неприятно»

Нередко Екатерина ловит любопытные взгляды прохожих, которые смотрят в коляски ее детей.

- Маленькие дети часто говорят, смотря на Маю: «Такая взрослая девочка, а в коляске!» Кто-то из родителей пытается объяснить ребенку: «У девочки болят ножки». А кто-то говорит: «Не смотри, пошли быстрее!»

Екатерина признается, что не любит, когда кто-то из ее знакомых начинает хвастаться способностями своих детей.

- Например, могу услышать такое: «Моя дочка так красиво рисует! Дети сейчас такие способные… А вы умеете?» Мне это неприятно. Что я должна сказать в ответ? А мы этого не делаем? Поэтому я общаюсь с теми людьми, с которыми мы обсуждаем темы, которые всем интересны.

Екатерина остается оптимисткой, о плохом старается не думать.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обидные слова Екатерина слышала и от медиков.

- Мне говорят: «Куда вы опять собрались?» Мол, мы постоянно в разъездах. Я сама проявляю инициативу куда-то вывезти детей на лечение. Исключением стала наша недавняя поездка в Республиканский клинический центр паллиативной медицинской помощи детям, куда поехать мне предложили в поликлинике.

В реабилитационные центры Екатерина старается ездить сразу с двумя детьми. Кроме того, Екатерина открыла благотворительные счета и на собранные неравнодушными людьми деньги возит деток на реабилитацию в польскую клинику.

«Кто решил за нас, что мы бесперспективные?»

К слову, в ближайшее же время семья может перестать посещать реабилитационные центры.

- В конце октября будет консилиум врачей, который решит: можем ли мы проходить реабилитацию и в каких учреждениях. В этом году нас отказался принять Областной детский центр медицинской реабилитации в Марьиной Горке, где мы уже проходили лечение. Там нам сослались на приказ министра здравоохранения, в котором говорится, что для направления пациентов на повторную медицинскую реабилитацию в стационарных условиях есть противопоказания – «резко выраженные необратимые двигательные нарушения, обездвиженность». Но мои дети частично двигаются! Получается, что нас вынуждают сидеть дома. Но кто решил за нас, что мы бесперспективные? Если нам откажут в реабилитации в Беларуси, то нам остается только лечение за границей и центр паллиативной медицинской помощи детям.

В ближайшее же время семья может перестать посещать реабилитационные центрыФото: Павел МАРТИНЧИК

По словам Екатерины, нередко от женщин, которые воспитывают больных деток, уходят мужья - не выдерживают ответственности.

- Одной знакомой девушке муж предложил отдать их сына в спецучреждение, объяснив это тем, что его тяжело растить. Мол, в семье есть второй здоровый ребенок - его и будем воспитывать. А если она не согласится, то они будут жить как соседи. Знакомая согласилась, но муж от нее все равно ушел. После развода она сына так и не забрала из спецучреждения. Я так поступить со своими детьми не могу, хотя понимаю, что им нужен будет уход до конца их жизни. Мне горько об этом думать, но, скорее всего, я переживу своих детей.