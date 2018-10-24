Спортсменов, дисквалифицированных за допинг, обяжут возвращать призовые деньги

СЕГОДНЯ 18:15 2018-10-24T18:13:33+03:00

Теперь придется возвращать не только медали, заработанные в том числе с помощью допинга, но и призовые деньги. Фото: Reuters

О подобном законопроекте говорили еще два года назад

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В конце 2016 года в результате перепроверок допинг-проб с помощью новейших технологий наших спортсменов одного за другим лишали медалей Олимпиад 2008 и 2014 годов - результаты аннулировали из-за обнаруженных запрещенных веществ в анализах. Так самые урожайные для нас Игры в Пекине-2008 с 19 медалей обесценились до 13. Всего с 2004 года 10 наших атлетов лишали олимпийских наград.

Но денежные бонусы никто забрать не мог - такой юридический механизм не был прописан. Учитывая, что призовые за олимпийские достижения у нас солидные, спортивные чиновники задумались о законопроекте, который позволил бы обязывать спортсменов, дисквалифицированных за допинг, возвращать в бюджет деньги. Впервые слова об этом звучали в 2016-м.

Спустя два года увидело свет постановление Совета министров №750 (от 19 октября 2018 года), которое определило порядок возмещения средств. Если коротко и просто: спортсмены (или их законные представители) в случае дисквалификации из-за выявленного употребления допинга должны будут вернуть то, что ранее получили в качестве вознаграждения за высокие результаты на Олимпиадах/Паралимпиадах и чемпионатах. Это призы в денежной либо натуральной форме спортсменам, вознаграждения тренерам, именные стипендии президента Беларусь в сфере физической культуры и спорта.

Возмещение денежных средств производится на основании приказа: председателя Центрального совета ДОСААФ - по техническим и авиационным видам спорта; Министра спорта и туризма - по иным видам спорта. Суммы денежных средств, которые необходимо вернуть, будут рассчитываться согласно приложению, утвержденному этим же постановлением. Перечислить деньги будет нужно не позднее шести месяцев со дня получения письменного уведомления. По запросу спортсменам могут дать однократно предоставить рассрочку возмещения денег на срок до шести месяцев. При отсутствии добровольного возмещения денежных средств Минспорта и туризма, ДОСААФ принимают меры по взысканию таких средств в судебном порядке.

Если посчитать денежные призовые, которые были выплачены впоследствии дисквалифицированным за допинг белорусским спортсменам (начиная с Олимпиады-2004), то получится сумма 430 тысяч долларов (без учета стипендий).

СПРАВКА «КП»

Какие были призовые для белорусских спортсменов за медали на Олимпийских играх

Афины-2004 и Турин-2006: 60 тыс. долларов за золото, 30 - серебро, 20 - бронза, Пекин-2008 и Ванкувер-2010: 100 - 50 - 30, Лондон-2012 и последующие Игры: 150 - 75 - 50.

Кого из белорусов лишали олимпийских медалей?

Афины-2004

В декабре 2012 года после перепроверки допинг-проб 2004 года МОК лишил олимпийских наград Ивана Тихона (серебро в метании молота) и Ирину Ятченко (бронза в метании диска).

Пекин-2008

После продолжительных разбирательств Андрей Михневич (бронза в толкании ядра) был лишен медали в 2013 году и дисквалифицирован пожизненно.

Андрей Рыбаков (серебро) и Анастасия Новикова (бронза) оказались среди многочисленных тяжелоатлетов, которые были лишены медалей.

В незавидную компанию угодили Оксана Менькова и Наталья Михневич. После процесса перераспределения мест бронза в метании могла должна достаться белоруске Дарье Пчельник, но вскоре у нее тоже обнаружили допинг.

Толкательница ядра Надежда Остапчук лишилась бронзы спустя годы после перепроверки допинг-проб.

Лондон-2012

О положительном допинг-тесте (был найден метенолон) Надежды Остапчук стало известно уже через неделю после ее победы в толкании ядра. Ей призовые не выплачивали. Спустя четыре года медали лишили Марину Шкерманкову, которая тогда выиграла бронзу. Такой же результата был у Ирины Кулеши, ее постигла та же участь.