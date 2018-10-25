6 фильмов, которые должен увидеть ребенок-подросток

СЕГОДНЯ 20:07 2018-10-25T20:07:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Все фильмы покажут в кинотеатре «Пионер», адрес – ул. Энгельса, 20.

Фильм №1. «На грани». Казахстан (2018)

Режиссер Алдияр Байракимов, фильм идет 62 минуты.

Когда идти? 4 ноября в 15:00 (фильм представляет режиссер Алдияр Байракимов) и 8 ноября в 14:30.

Это очень актуальное кино.

Вы же тоже последнее время думаете о том, как так получается, что подростки начинают стрелять? Кто в этом виноват? За час, который вы будете смотреть эту историю, вы многое поймете. И поверите. Но кроме самого сюжете, очень интересно смотреть за реалиями, в которых снято кино. Это современный Казахстан. Как живут люди, что едят, во что одеты. Отношения между мужчинами и женщинами, между младшими и старшими. Очень впечатлило, как органично актеры постоянно перескакивают с казахского на русский и обратно.

КОМУ РЕКОМЕНДУЮ

Подросткам 14+, их родителям и учителям. В фильме одна жестокая сцена, она в самом конце, лично я на эту минуту закрыла глаза. Весь остальной фильм тяжелый исключительно психологически. Родителям и учителям будет о чем подумать. Может быть, хоть кто-нибудь, кто захочет обозвать подростка «хлюпиком» в следующий раз промолчит. И, может быть, это спасет кому-то жизнь.

О ЧЕМ МОЖНО БУДЕТ ПОГОВОРИТЬ ПОСЛЕ ФИЛЬМА

О том, как важно быть добрее. Как много «если бы» в этом фильме! Если бы приемный отец хоть немного любил своего неродного сына, если бы сводный брат не презирал, если бы полиция была хоть капельку человечна, если бы пацаны не велись так легко «на слабо»…

Если вы хотите поговорить с подростками о насилии, сходите с ними на этот фильм. Насилие разрушает жизни. На ровном месте две загубленные жизни. Мне кажется, после такого кино очень захочется избежать этого в жизни.

Фильм №2. «Товарищ ребенок». Эстония (2018)

Режиссер Мооника Сийметс, фильм идет 100 минут

Когда идти? 3 ноября в 15:00 (фильм представляет Мооника Сийметс) и 8 ноября в 12:30.

Леэло 6 лет. Ее родители — учителя, они работают в советской школе. Леэло мечтает пойти в школу и мечтает стать пионером. Но вокруг происходит непонятное. А однажды к ним в дом с обыском приходит «мужчина в черном» с обыском и увозит маму. Леэло думает, что это случилось потому, что она была недостаточно хорошей девочкой и старается изо всех сил. Папа боится. Папа оставляет ее с бабушкой и дедушкой. Папа обещает, что мама вернется.

В воздухе отчетливый запах страха. Вокруг семьи, как настоящий ворон, кружит черный воронок и «мужчина в черном», который на самом деле старый папин друг. Если ли пределы у его подлости? Мама действительно возвращается в 1956 году, так что, можно сказать, что это история со счастливым концом. И это очень легкий способ начать разговаривать с ребенком о сталинизме.

КОМУ РЕКОМЕНДУЮ

Подросткам 12+, их родителям и учителям. Мы, конечно, проведем перед фильмом краткий лекбез, но вопросов к вам будет много. Кто такие «враги народа», почему их детям нельзя быть пионерами, куда делась мама Леэло? Почему нужно прятать медали, полученные за независимую Эстонию?

О ЧЕМ МОЖНО БУДЕТ ПОГОВОРИТЬ ПОСЛЕ ФИЛЬМА

О сталинизме. Мне кажется, в фильме тема прописана максимально корректна. Да, это точка зрения Эстонии, да, они считают то, что с ними происходит оккупацией. Даже если вы с этим не согласны, стоит увидеть и эту точку зрения. Тем более, что, нет в фильме черного и белого по национальному признаку. «Мужчина в черном» — главный злодей, эстонец. А директор школы, которая дает отцу Леэло хорошую характеристику, русская.

Можно будет поговорить и о фразе «время было такое». Обязательно ли быть подлецом, если наступило время подлецов? Или можно сохранить чувство собственного достоинства?

И, еще раз повторю, это очень благополучный вариант истории, «лайт» вариант. Но после нее можно рассказывать дальше.

Фильм №3. «Побег в Рим». Италия, Швейцария (2017)

Режиссер Сандра Ваннукки, фильм идет 78 минут

Когда идти? 5 ноября в 14:30 (фильм представляет режиссер Сандра Ваннукки и актриса Лиза Андреоцци) и 9 ноября в 12:30

Одиннадцатилетняя Сильвия выглядит старше своих лет. Она мечтает поехать в Рим. Но мама болеет, папа злится, и Сильвия решает, что она уедет одна. По дороге, еще в поезде, она знакомится с цыганкой Эминой, напрашивается жить к ней в табор. Вместе с ней клянчит деньги у прохожих и вообще отлично проводит время. Родители сходят с ума от беспокойства, объявляют девочку в розыск и благодаря тому, что ее показывают по телевизору, ее вычисляют на улицах Рима. Но приключение меняет обеих девочек. Сильвия задумывается о том, что у нее не такая уж и плохая семья. А Эмина возвращается в школу.

КОМУ РЕКОМЕНДУЮ

Подросткам 12+, их родителям. Конец истории, мне кажется, гораздо больше для родителей, чем для подростков. Что интересует девочку подростка, которая сбежала из дома? О чем она спрашивает маму и папу, которые сходили с ума от беспокойства?

«Ты меня любишь?»

На самом деле, наверное, это единственное, что им нужно от родителей в этом возрасте. Безусловная любовь.

И да, они не считают фразу «шапку надень» проявлением любви. Мы, кстати, очень смеялись, когда увидели, что это актуально и в Италии. И что итальянская девочка поступает с шарфом точно так же как наши подростки с шапками.

О ЧЕМ МОЖНО БУДЕТ ПОГОВОРИТЬ ПОСЛЕ ФИЛЬМА

О любви. О том, что близкие люди болеют и от этого не становятся менее близкими и менее любимыми. О том, что все мы люди и иногда нуждаемся в поддержке вопреки всему.

О депрессии. У мамы в фильме настоящая клиническая депрессия. Неприглядная. Страшная. Та, что именно болезнь, а не «соберись, тряпка». Как же вести себя окружающим? Если ли надежда на выздоровление?

Фильм №4. «Знает только море». Тайвань (2018)

Режиссер Хизер Цуй, фильм идет 96 минут.

Когда идти? 4 ноября в 12:30 (фильм представляет продюсер Чин–Юй Яо).

Действие происходит в провинции, в приморской деревушке на острове Ланьюй. Папа все время на заработках, Ма На Вэя растит бабушка. Вокруг бедность. Новые кроссовки — несбыточная мечта мальчика. А тут в деревню приезжает новый учитель и соглашается возглавить что-то вроде конкурса народный танцев. Как я поняла, выбора у детей особого нет, учитель сказал танцуем, значит, танцуем. Судя по тому как они орут на своих учеников, в Тайване детей вообще мало о чем спрашивают. Знаете, я первый раз в жизни увидела как одевается набедренная повязка. Танцы-то народные! А у каждого народа свои костюмы. И я бы на месте этих ребят тоже начала возмущаться. И я уверена, что наши подростки, увидев несчастных тайванцев в этих самых повязках будут даже не смеяться, а ржать. И мне бы очень хотелось, чтобы они прошли вместе с тайванскими мальчишками путь от этого самого неприятия и ржача к тому, что традиции — это не просто костюм и не просто танец. Это гораздо больше и глубже. И еще очень интересный вопрос. Одно дело жить у себя в маленькой деревне всю жизнь. Другое дело, знать, что совсем рядом есть огромные современные города. Как, узнав это, остаться у себя дома? Или не остаться? И откупаться от родных подарками, а жить так, как тебе хочется?

КОМУ РЕКОМЕНДУЮ

Подросткам 12+, их родителям и учителям. Кино медленное, не настраивайтесь на драйв и развлечение. Смотрите. Рассматривайте. Когда вы еще увидите вот такой Тайвань.

О ЧЕМ МОЖНО БУДЕТ ПОГОВОРИТЬ ПОСЛЕ ФИЛЬМА

О традициях. Что нам кажется смешным и почему? Что делать с традициями, которые кажутся умершими? Забыть или гордиться?

О бедности. О больших городах и маленьких деревнях. О деньгах. О том, что важнее для ребенка, новые кроссовки или папа рядом?

Фильм №5. «Охотники на ведьм». Сербия, Македония (2018)

Режиссер Рашко Милькович, фильм идет 86 минут

Когда идти? 5 ноября в 12:00 (фильм представляет Рашко Милькович) и 6 ноября в 15:00.

Иован мечтает быть суперменом. Он отличный парень, он ходит в школу и, как и все мальчишки в 10 лет не любит девчонок. И новенькая, которая садится с ним за одну парту вызывает у него бурю возмущения. У Иована церебральный паралич. Могло быть и хуже. Ходит он сам. Его не дразнят в школе. Его просто не замечают. Он из окна смотрит как его одноклассники носятся на физкультуре и наблюдает как новенькая девочка дерется с самыми отпетыми хулиганами. Я думаю, он и не мечтал о том, что его жизнь станет такой настоящей. Что у него появится друг. Что ему захочется самому подняться по ступенькам. Что он окажется в настоящем автобусе и что это станет настоящим символом новой жизни. И что Милица втянет его в охоту на новую жену своего отца, которую она считает ведьмой.

КОМУ РЕКОМЕНДУЮ

Рекомендую всем! Подросткам, их родителям и учителям. Если вы готовы разговаривать с детьми после фильма, то можно идти с ребенком 10 лет.

О ЧЕМ МОЖНО БУДЕТ ПОГОВОРИТЬ ПОСЛЕ ФИЛЬМА

О толерантности. О том, что люди с ограниченными возможностями не убогие. И им не нужна жалость, им нужна помощь и уважение.

О любви. Правда ли, что, как говорит Милица, «влюбиться можно только раз в жизни», а остальное неестественно?

О дружбе.

О поддержке.

Фильм №6. «Супа Модо». Кения, Германия (2018)

Режиссер Ликарион Вайнайна, фильм идет 74 минуты

Когда идти? 5 ноября в 17:00 и 7 ноября в 12:30

Я давно так не ревела во время кино. Не вытирая слез, периодически забывая дышать. Но начну я не с этого. А с того, что это фильм про больную раком девочку.

Все, знает, сколько про это написано, особенно начинающими авторами, тот, как я и, много раз говорил, что тема закрыта. Что это спекуляция и слезовыжималка, и что уже невозможно ничего написать про больного раком ребенка, так, чтоб это было не вторично и не для того, что разжалобить публику. Андрей же всегда говорил, что можно. И он оказался прав.

Это фильм гениален в своей простоте. Он настолько настоящий, что через некоторое время начинаешь его смотреть как документальное кино.

Никакого натурализма на экране. Никаких страданий умирающего ребенка, никаких многозначительных пауз и диалогов о смысле жизни. Но как же все точно, как пронзительно, как невыносимо больно смотреть это кино, будучи взрослым. Потому что девочка, дни которой сочтены, счастлива. Счастлива искренне. Но ты стоишь на месте ее сестры, ее матери, ее друзей, ее соседей. Всех этих прекрасных людей, которые проживают с ней эти дни, делая ее жизнь сказкой. И заодно свою. И заодно нашу.

В каком-то смысле, этот фильм сдирает кожу. И, наверное, это и есть настоящее искусство, потому что он меняет мир. Вы досмотрите его немножко другими людьми. Мне очень жаль, что именно от этого фильма никого из съемочной группы не будет. Я бы очень хотела обнять этих людей.

КОМУ РЕКОМЕНДУЮ

Всем! Каждый возраст считает свой слой. Не удивлюсь, если маленькие дети вообще посмотрят это кино как сказку. Не смотря ни на что, это фантастически жизнеутверждающее кино.

О ЧЕМ МОЖНО БУДЕТ ПОГОВОРИТЬ ПОСЛЕ ФИЛЬМА

О жизни и смерти. О том, как тяжело быть взрослым и о том, что такое настоящая взрослость. О том, как много мы можем сделать друг для друга если захотим. И даже если вы не захотите разговаривать, просто поплачьте вместе.