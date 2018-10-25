Волка Михася, за которым год следили ученые, застрелили охотники

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-25T10:33:12+03:00

Во время наблюдения за серым по кличке Михась удалось узнать, что он был сладкоежкой, сошелся с одинокой волчицей и во время семейной жизни потолстел [фото]

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Общественная организация «Ахова птушак Бацькаушчыны» совместно с Национальным парком «Беловежская пуща» и Франкфуртским зоологическим обществом проводят необычное исследование. Каждый год на пятерых волков в Беловежской пуще надевают GPS-ошейники, чтобы следить за их передвижением по интерактивной карте (она есть в свободном доступе на сайте www.vouk.by). Ошейник не приносит волкам неудобств и падает с шеи автоматически через год. В лесу установили еще и фотоловушки, которые делают снимки хищников, реагируя на тепло и движение.

- Беловежская пуща сохранилась потому, что в ней есть зубр. А зубр сохранился, потому что там есть волк. Волк - это царь леса и символ дикой природы. Он находится на вершине пищевой цепи, поэтому очень важен национальному парку. Если бы этот зверь не контролировал популяцию оленей, то они бы очень скоро уничтожили все молодые деревья в пуще. Охотникам пока не удалось справляться с работой, которую делает волк, - рассказывает кандидат биологических наук Николай Черкас.

Ученые надевают зверю ошейник. Фото: vouk.by / «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

«Ошейник остался только на волке Миколе»

По словам Николая, в первый год (а начался проект в 2015-м) эксперимент оказался неудачным: ошейники выходили из строя, а один волк погиб. Поэтому пришлось искать следующую партию животных.

Весь этот год ученые наблюдали за волками Михасем, Миколам, Алесем, Рудым и волчицей Завеей. Буквально на днях отстегнулись последние GPS-ошейники, а в ноябре ученые зарядят в них аккумуляторы и наденут на других волков.

Николай Черкас отслеживает местонахождение волка. Фото: vouk.by / «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

Остался ошейник только на волке Миколе, который перебрался в Польшу и примкнул там к стае. Он был самым молодым среди отловленных хищников и «коренным» пущанским жителем. Поэтому ученым интересно проследить его путь.

Волчий GPS-ошейник отстегивается автоматически. Фото: vouk.by / «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

Михась любил яблоки

Еще один волк-одиночка Михась в канун Нового года попал в Украину. Судя по маршруту, он бродил по деревням, питался на свалках, а в конце января ушел в лес. Спустя время специалисты выехали проведать волка и выяснили, что он нашел себе одинокую волчицу и у пары уже есть волчата. Но пока не ясно, чьи это малыши - Михася или прежнего кавалера самки, которого застрелили охотники. Ученые хотят сделать генетический анализ, чтобы это понять. По словам Николая, анализ хотелось бы провести по крови или шерсти, но придется отдавать генетикам экскременты.

- Украинские галушки точно пошли Михасю на пользу, - смеется Николай. - Когда мы его отловили, он весил 39 кило, а во время семейной жизни стал весить 50. Да и сладкоежка он еще тот: любил яблоки, груши и сливы.

12 сентября датчик движения надолго замолчал - волк в это время находился в украинской деревне. Николай связался с местным егерем, который рассказал, что зверя застрелили охотники.

- Добыть волка для охотника - это большой престиж. В местах, где жил Михась, выплачиваются большие премии за волка. Жаль, что все закончилось так внезапно… - говорит Николай.

Убитому Михасю было около пяти лет. Фото: vouk.by / «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

Волк не находится под угрозой исчезновения, поэтому охота на него разрешена круглый год в Беларуси и Украине. В польской части Беловежской пущи охота запрещена с 1996 года, а в белорусской части ввели временный мораторий на время исследования. Но зоозащитники подозревают, что на волков в Беловежской пуще продолжают охотиться.

ЭКСПЕРИМЕНТ

«Волки могли бы стать прекрасными инструкторами для спецназа»

У каждого хищника в стае есть своя роль.

Первая цель проекта - лучше понять экологию волков: чем они питаются, куда ходят и зачем, какие отношения в стаях.

- Волки могли бы стать прекрасными инструкторами для спецназа. У каждого в стае при охоте своя четкая роль: есть загонщики, есть особи - мастера засады, есть контролеры границ. Одиночкам же приходится довольствоваться мелкой добычей, доедать за стаей или питаться падалью. Такие волки часто забегают в деревенские сады, охотятся на мышей и кротов. Если в местах обитания стаи мало добычи, то судьба волка-одиночки трагична. Его убивают свои.

Исследования помогли сделать нам еще одно удивительное открытие. Волки часто находятся недалеко от нас, но мы их не видим. Например, они любят отдыхать у оживленных дорог.

Кадр фотоловушки: волк спешит на ужин с ногой оленя.

Вторая цель проекта - рассказать людям о роли волка в экосистеме и разрушить сложившийся стереотип о том, что он жестокий хищник, который нападает на всех подряд.

Зоозащитник говорит, что за последние десять лет в пуще и ее окрестностях ни один человек не пострадал от волка, хотя было много сообщений о нападениях на людей и домашний животных. Как только стали проверять сообщения, оказалось, что за волков принимали одичавших дачных собак. К тому же волки редко болеют бешенством: гораздо чаще - лисицы и домашние коты с собаками.

Сколько всего волков в Беларуси, сказать сложно. По разным данным, их около 1,5 тысячи особей. Николай сомневается в правдивости данных.

- В 2016 году в Беларуси насчитали 1,6 тысячи волков, а добыли 1,8 тысячи. Получается, что всех волков в Беларуси истребили подчистую? Расхождения в данных наши охотники оправдывают тем, что волки все равно приходят из Украины и России. А украинские, наоборот, говорят, что волки к ним приходят из Беларуси и Польши. До проекта люди говорили, что волков в Беловежской пуще развелось немерено, а чернобыльская зона и вовсе ими кишит. Они поедают оленей, терроризируют местных жителей - в общем, настоящие лесные бандиты. Но оказалось, что волков в пуще всего 46 - 56 особей, из них 12 - одиночки.