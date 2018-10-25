На границе с Россией задержали мужчин, которые сломали минскому водителю маршрутки челюсть

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-25T16:39:02+03:00

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Все случилось в среду, 24 октября, средь бела дня на столичной улице Орловской:

- Я ехал в правой полосе, - рассказал «Комсомолке» водитель маршрутки 1077 «Комаровский рынок – Сухарево» Анатолий. – Передо мной остановился трактор с прицепом, я собирался перестроиться и его объехать. Несколько машин пропустил, потом выехал во вторую полосу – машины сзади были еще далеко, правда, ехали они быстро. После опережения вернулся в правый ряд. Меня обогнали два автомобиля на российских номерах. Белая Hyundai Santa Fe резко затормозила передо мной – я чуть не въехал ей в бампер. А слева от меня остановился черный Mercedes. Из Hyundai вышел мужчина славянской наружности и вытащил меня немного из кабины. Из Mercedes – вышел кавказец и стал придерживать меня. В этот момент водитель Hyundai пробил мне в челюсть. Они сели по машинам и уехали. Все произошло очень быстро. Я был в шоке, и продолжил движение. Никакой реакции от пассажиров не было – в салоне сидело несколько пожилых женщин. На конечной остановке я взглянул на себя в зеркало – челюсть выглядела поврежденной. Я вызвал милицию и написал заявление.

Анатолий передал в редакцию «Комсомолки» видео, снятое его регистратором. Самого удара не видно – видна дорожная ситуация до, во время и после конфликта. Звука на видео нет – Анатолий говорит, что еще не разобрался как на регистраторе его настраивать.

- Трудно сказать, подрезал я его или нет – говорит Анатолий. Дорожную ситуацию позади автомобиля по видео оценить невозможно. На кадрах видно, что одна из машин была на номерах Московской области, другая – из Ставропольского края. Анатолий уверен, что оба напавших мужчины были друг с другом знакомы – они ехали вместе в потоке, и потом уехали в одном и том же направлении.

Сейчас водитель маршрутки лежит в больнице – у него диагностировали перелом верхней скуловой кости. В четверг ему провели операцию, лежать под наблюдением врачей он будет еще, как минимум, пять дней. А пока следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» - по ней нападавшим светит до шести лет тюрьмы. По словам Анатолия, в четверг следователь сказал ему, что одного из нападавших уже задержали на трассе «Минск-Москва» недалеко от российской границы.

- Они ехали в сторону Москвы в сопровождении BMW, которую они взяли в прокат в Минске, - рассказал «Комсомолке» Анатолий. Позже информацию о задержании подтвердили и в милиции:

- Две иномарки задержали на трассе М1 сотрудники ГАИ Борисова и Смолевичей. Находившиеся в машинах шесть человек доставлены для разбирательства в Борисовское РУВД, - сообщили в УВД Миноблисполкома. Гражданство задержанных и другие подробности пока не озвучиваются.