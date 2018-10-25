«Не хватает азарта и дисциплины». Серия «Динамо» без побед продолжается

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-25T17:20:28+03:00

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В среду «зубры» завершали выездную серию матчем с «Авангардом». Очередное поражение означало бы, что хоккеисты обновили клубный антирекорд. Справедливости ради отметим, что команда сражалась, сравняла счет, уступая 1:3, но в овертайме опять проиграла (3:4). Поражение стало десятым подряд - такого за кахаэловский этап с «Динамо» еще не случалось.

- Понимаете, мы не самая мастеровитая команда лиги и не имеем большой глубины состава. Поэтому нам нужен каждый, чтобы показывать свою лучшую игру. Это вопрос вклада всех хоккеистов. Особенно во встречах с фаворитами лиги, с хорошо обученными командами. Никто не должен выпадать, - вновь искал причины неудач главный тренер Горди Дуайер.

Не исключено, что скоро его освободят от этих страданий. Несколько дней назад глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов анонсировал корректировки в тренерском штабе «Динамо». После этого проиграли еще два раза. Ближайший матч - 29 октября на «Минск-Арене» с «Амуром». Возможно, к этому времени и появится новый вожак стаи «зубров». Пока же команда с 12 очками замыкает таблицу Западной конференции.

«Состав «Динамо» сильнее, чем у некоторых других клубов, которые сейчас борются за место в плей-офф»

Игру минского «Динамо» в последних матчах прокомментировал авторитетный белорусский специалист Эдуард Занковец.

- В 21 матче лишь 4 победы. Как бы вы это охарактеризовали?

- Кризис. Причин много. Одна из них - кризис управления. Своевременное непринятие решение приводит к такой неуправляемости.

- Со стороны тренера или руководства клуба?

- Со стороны всех. Управление хоккейным клубом - это своевременное принятие решение и ответственность за них. Но конкретизировать и давать оценки не буду.

- На ваш взгляд, тот состав, который есть сейчас, по потенциалу позволяет «Динамо» конкурировать с другими клубами?

- Думаю, состав «Динамо» сильнее некоторых других клубов, которые сейчас борются за место в плей-офф. По крайней мере по подбору хоккеистов он сильнее.

- Во время эфира на телевидении вы говорили, что некоторые хоккеисты в «Динамо» не сочетаются друг с другом по манере игры.

- У построения игры есть свои принципы. У первого звена свои задачи, под которые подбираются соответствующие игроки. Например, они должны играть эффективно в завершении атак, в большинстве. Для этого они должны обладать техническими качествами: быстрота, катание, исполнительское мастерство и так далее. И если в тройке нападения этого звена один игрок быстрый, а два других медленные, то его быстрота не будет эффективна, эти игроки будут играть на разной волне. Примерно такая ситуация в минском «Динамо».

- После игры с «Авангардом» Горди Дуайер сказал: «Проблема в том, что не все игроки дают максимум, который необходим для побед. К сожалению, в команде есть пассажиры, а для того, чтобы побеждать в этой лиге, нужно сто процентов от каждого игрока». Кто эти пассажиры? Молодые россияне Илья Хохлов и Артем Артемов, которых, вероятно, подписывали с перспективой «паспортизации» для сборной, но пока они не раскрылись?

- Сейчас начнутся догадки, но не хотелось бы этим заниматься. Однако если есть такие «пассажиры», значит, их кто-то пригласил в команду. Или они стали такими «пассажирами» на волне продолжающихся неудач. Думаю, это психологический фактор.

- Если посмотреть штрафные минуты в среднем за игру, то у «Динамо» самый высокий показатель в лиге: 17 мин. 28 сек. Почему так получается?

- Хромает дисциплина. Это может быть связано с тем, что некоторые игроки не совсем ответственно относятся к своим обязанностям, не так хорошо готовы физически, значит, не успевают за более быстрыми соперниками. Могут быть и тактические просчеты. В любом случае частые удаления - плохо, это один из самых важный компонентов.

- Кажется, у «Динамо» часто нелепые удаления, когда шесть полевых появляются на площадке.

- Это дисциплина, отсутствие концентрации.

- У «Динамо» третий худший показатель в лиге по количеству бросков – 513. Хуже только у «Трактора» (471) и «Барыса» (511). Но у «Барыса» лучшая реализация бросков – 13,11% (у «Динамо» - 7,80). Получается, даже проблемы с входом в зону?

- Чтобы были броски, надо владеть шайбой. Но еще количество бросков зависит от рисунка игры и тактики. Например, у «Авангарда» четко видна линия: акцент на огромное количество бросков, агрессию под воротами. Может, это упрощенная схема игры, но она понятна. Есть такие команды, как «Барыс», «Трактор», СКА: они дорожат шайбой и не бросают при любой возможности с любой дистанции, они пытаются разыграть комбинацию и вывести игрока на ту позицию, с которой бросок будет наиболее опасным.

- Что у «Динамо»?

- Я не могу их отнести к какому-либо из этих типов игры: как «Авангард» или «Барыс». Мало азарта у команды: если игра складывается, то стараются цепляться за результат, если нет, то мало кто пытается переломить ход матча.

- Что надо изменить?

- У каждого тренера свое видение, ведь есть разные пути выхода из ситуации. Еще раз скажу: дисциплина - это фундамент. Если нет дисциплины, рано или поздно любая даже гениальная тактическая идея разобьется о дисциплинированную игру соперника.

- Если резюмировать, то в «Динамо» сейчас нет претензий только к вратарям?

- Думаю, да. Вратарям тяжело, ошибки, которые допускают в обороне, приводят не просто к броскам, а к броскам с опасных позиций.