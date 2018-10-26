2018-10-26T00:25:07+03:00
Спорт

Лофтус-Чик-чирик. «Челси» легко обыграл БАТЭ в Лиге Европы

22-летний воспитанник «Челси» Рубен Лофтус-Чик оформил хет-трик
Владимир КРИУЛИН
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Это был вечер Лофтуса-Чика. Фото: twitter.com/ChelseaFCЭто был вечер Лофтуса-Чика. Фото: twitter.com/ChelseaFC
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Перед игрой коуч БАТЭ Алексей Бага по традиции отдавал должное маститому сопернику, но заявлял, что в футболе все возможно:

- Считаю, сейчас в мире нет ничего невозможного, это касается и футбола. Конечно, отдаем себе отчет, где сейчас находимся и против кого предстоит играть. Тем не менее это никак не влияет на наше состояние, на нашу подготовку.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри анонсировал изменения в составе:

- Этот матч не является большой проблемой, потому что мы должны сыграть на пятый день после последней игры. Проблемой будет матч в воскресенье, поскольку мы должны провести его спустя 65 часов, поэтому нам надо внести изменения. Мы должны подумать и быть осторожны. Думаю, мы сделаем 5-6 изменений в составе. Например, Жоржиньо нужен отдых, поскольку он провел по 90 минут в обоих матчах за сборную Италии, а затем отыграл почти 100 минут в нашем последнем матче, так что пришло время дать ему передохнуть.

Также давно было известно, что встречу из-за травмы пропустит лидер «Челси» и один из лучших игроков АПЛ Эдер Азар.

- Мы стараемся решить эту проблему [травму Азара] к воскресенью, но, думаю, это не очень просто. И также матч пропустит Итан Ампаду из-за травмы колена, которую он получил в сборной Уэльса. Думаю, на поле появится Кристенсен. Не знаю насчет Хадсона-Одои. Возможно, сыграет Лофтус-Чик, - сказал Сарри.

Рубен Лофтус-Чик и стал героем матча. К 8-й минуте он уже забил дважды. К 54-й минуте оформил хет-трик. Столько же он забивал за два предыдущих года карьеры. БАТЭ сподобился на гол престижа: на 80-й минуте Алексей Риос замкнул подачу Игоря Стасевича со штрафного - 1:3.

Ковачич и Драгун. Фото: twitter.com/ChelseaFC

Ковачич и Драгун. Фото: twitter.com/ChelseaFC

Следующую игру в Лиге Европы БАТЭ проведем вновь с «Челси» - через две недели на «Борисов-Арене». Сейчас в группе положение такое: «Челси» с 9 очками лидирует, БАТЭ, ПАОК, «Види» имеют по 3 очка. Так что шансы на выход из группы у борисовчане отнюдь не призрачные.

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