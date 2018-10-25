Ремонт за $170 тысяч в двухэтажной квартире под Минском: Мебель от Пьера Кардена, брутальный унитаз из Праги и гранитные подоконники
Сегодня «Комсомолка» в гостях у певицы и телеведущей Александры Груздевой и ее супруга бизнесмена Андрея. Семья живет в поселке Солнечный в нескольких километрах от МКАДа.
- Эта двухэтажная квартира площадью 150 квадратных метров - наш с мужем компромисс. Супруг хотел жить в частном доме, а я - в квартире. Поэтому решили купить просторное жилье в четырехэтажном доме. Соседей немного, кругом лес, и воздух здесь отличный, - улыбается Александра.
Александра и Андрей живут в поселке Солнечный в нескольких километрах от МКАДаФото: Павел МАРТИНЧИК
Лестница из дуба - за $4200, кровать от Кардена - за $4000
На первом этаже расположены гостиная, кухня, кабинет, спальня, гардеробная и два санузла. На втором - гостевая комната, детская, гардеробная, санузел.
Лестница с коваными перилами стоит около 4200 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Хозяйка признается, что ремонт в квартире - тоже большой компромисс и результат долгих переговоров с супругом. Александра хотела внести в интерьер нотки дворцового шика: хрустальные люстры, мебель в помпезном стиле.
Александра (справа) с семьей живет в двухэтажной квартире площадью 150 кв. м. К ней в гости часто приходит ее сестра-близнец Валентина.Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Но мой муж хотел, чтобы дома были максимально естественные цвета, в окружении которых можно было бы отдыхать. Поэтому мы обратились к дизайнеру, - рассказывает певица.
В первую очередь в квартире была сделана перепланировка - гостиную, кухню и коридор объединили в одно пространство. Благодаря этому из гостиной видна красивая дубовая лестница с коваными перилами. Стоит, кстати, такая красота немало - около 4200 долларов. В гостиной биокамин и мягкая мебель горчичного цвета от французского модельера и дизайнера Пьера Кардена.
Гостиную, кухню и коридор объединили в одно пространство.Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Мягкую мебель купили в Минске: со скидкой обошлась примерно в 3500 долларов. Кровать в нашей спальне тоже от Кардена и тоже стоит недешево - 4000. Но вы не представляете, как комфортно на ней отдыхать! - улыбается хозяйка. - Мой муж фанат натуральных материалов, поэтому в квартире практически нет ничего искусственного. Стены покрыты венецианской штукатуркой, на полу - паркет, ванные комнаты отделаны плиткой, даже подоконники в гостиной у нас из натурального гранита.
Кровать от Кардена за 4000 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Биокамин обошелся в 500 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Столешница в кухне - из гранита, а в ванной - из мрамора
Кухонный гарнитур в классическом стиле сделан из натурального дуба, а столешница из того же гранита, что и подоконники. Александра говорит, что кухню и обеденный стол со стульями заказывали у белорусских производителей. Обошелся комплект чуть больше 5000 долларов.
Кухонный гарнитур сделан из натурального дубаФото: Павел МАРТИНЧИК
Один из ярких акцентов в квартире - необычный унитаз на высокой трубе с подвесным бачком и деревянным сиденьем. Стоит он 2000 долларов!
- Этот туалет везли из Праги, он получился брутальным - больше подходит для мужчин, но, к счастью, в квартире есть еще два санузла, - объясняет хозяйка.
Унитаз обошелся в $2000.Фото: Павел МАРТИНЧИК
По логике рядом с туалетом должна быть ванная комната, но нет - здесь решено было сделать гардероб супруга. А за соседней дверью в комнате с приятным видом на сосновый лес оборудовали рабочий кабинет.
В квартире распологается просторная гардеробнаяФото: Павел МАРТИНЧИК
Отдельная ванная комната площадью 8 квадратных метров расположена в спальне супругов. Здесь есть и раковина со столешницей из натурального мрамора, и ванная, и унитаз, и биде. Но больше всего впечатлила необычная итальянская плитка, издалека напоминающая обои в прованском стиле. Смотрится очень мило!
Одна из ванных комнат отделана итальянской плиткой, напоминающей обои в прованском стиле.Фото: Павел МАРТИНЧИК
На втором этаже расположены две гостевые комнаты, еще одна ванная комната с душевой кабиной и просторная гардеробная Александры.
Лестница с коваными перилами.Фото: Павел МАРТИНЧИК
ЧТО ПОЧЕМ
Ремонт обошелся примерно в $170 000, в том числе:
$35000 – перепланировка и строительные работы
$35000 – паркет
$17000- сантехника во всей квартире
$15000- двери
$10000 – плитка в ванных комнатах
$11000 - потолки
$7000 – розетки
$5000 - кухня
$5000 – стены с венецианской штукатуркой
$4000 – кровать, мебель на втором этаже, ТV
$3500 - мягкая мебель
$4200 - лестница
$3500 – люстры
$3000 - гардеробные
$3000- зеркала во всей квартире
$3000 – шторы, карнизы
$2000- унитаз
$500 - биокамин
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