Дядя Ваня: от Пугачевой я получил «волшебный пендель»

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-25T16:01:50+03:00

Белорусский рок-музыкант выпустил новый альбом «Люди» и презентовал его в Москве. В ноябре мы увидим этот концерт в Минске.

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Мы поговорили с Иваном Вабищевичем о жизни после «Новой волны», «Х-фактора» и «Голоса», борьбе с интернет-пиратами и о том, какую роль в его судьбе сыграл мюзикл «Байкер».

- Почему начали с Москвы, а не Минска?

- У нас в группе полтора года работает в качестве директора и продюсера Юрий Носков, племянник Николая Носкова. Юра долгое время был директором у своего дяди, у него большой опыт. Так что работаем сейчас на российский рынок. Но и о Беларуси не забываем.

Невероятно, но Иван Вабищевич до сих пор преподает в БНТУ. Фото: личный архив

- Кто был на концерте в Москве?

- Приходили Вадим Галыгин, дирижер, хорошо знакомый зрителям по «Голосу» Сергей Жилин, музыкальный критик Сергей Соседов, экс-член жюри «X-фактора». Кстати, удивило, что Соседов очень позитивно высказался о выступлении. Песни для альбома мы писали последние три года. Например, «Счастье» я исполнил на «X-факторе» в Украине еще в 2016 году. Моей дочке больше всего нравится песня «Любовь», так что сейчас подумываем снять на нее анимационный клип. Кстати, эта песня и еще «Восток» написаны в соавторстве с Юрием Брусенцевым, автором Николая Носкова.

Байкер Юра на басу

- А с байкерами не думал снять клип?

- Есть такие идеи, тем более что в альбом даже вошел гимн для международного байкерского клуба Outlaws. Кстати, есть смешная история. Есть у меня друг байкер Юра. Он имеет представление, как держать гитару, но дальше трех аккордов не ушел. И вот, как-то у нас заболел бас-гитарист. Я попросил Юру, что называется, «закрыть картинку» во время съемок. Все равно для телевидения «живое исполнение» не всегда технически возможно. Юра фактурный, даже переодевать для сцены не надо. Он что-то там в уголке порепетировал и в итоге на сцене смотрелся даже ярче фронтмена (смеется). Юра нас несколько раз выручал таким образом.

- Борешься с интернет-пиратами?

- Слава богу, что к выходу альбома мы хотя бы убрали весь шансон! По интернету гулял альбом «Снова осень» с моей фотографией и под моим именем. Названия песен были типа «Зинка», «Стакан», «Я откинулся» - и так более 20 треков. Это мне, конечно, несколько подпортило репутацию. Но сейчас уже, к счастью, в интернете под именем Дядя Ваня только наши песни.

Иван Вабищевич на презентации альбома в Москве. Фото: личный архив

- Ты поучаствовал, наверное, во всех музыкальных телепроектах последнего времени. Это повлияло на твою популярность?

- «Новая волна - 2008» стала большим стартом, который приоткрыл мне российский рынок. До конкурса мое состояние составляло примерно $700. Я получил сумасшедший мастер-класс от режиссера «Новой волны» Александра Ревзина за десять дней репетиций. А после первого конкурсного дня наутро узнал, что значит «проснуться звездой».

- Когда получал приз из рук Аллы Пугачевой и $50 000, сильно волновался?

- Да у меня ноги подкосились! Я был в прострации. А спустя некоторое время понял, что получил волшебный пендель, все только начинается! Но главное - я понял, что не зря занимаюсь музыкой. А дуэт с Лаймой Вайкуле в новогоднем огоньке - разве это не приятная веха жизни? Есть что внукам рассказать! После «Голоса» началась работа с Сергеем Жилиным, мы вместе покатались по всей России, доехали даже до Южно-Сахалинска. Если раньше было ощущение - ну кто меня знает за пределами Беларуси, то теперь вижу, что и в России я слушателям интересен.

- Это та программа, с которой «Фонограф» Сергея Жилина выступал на «Славянском базаре» в этом году?

- Это лишь одна из его программ. Мы делали и рок-программу. Даже просто поработав с музыкантом такой величины, расширяешь кругозор, появляются новые идеи. Мне было приятно, что Жилин был на нашей презентации. Он сказал: как я мог не прийти - ты же мой друг!

- Во время выступления ты следишь за тем, кто как реагирует в зале?

- Всегда, и считаю, что это тоже момент общения со зрителем. Иногда даже мы переставляем песни в сет-листе, в зависимости от того, как реагирует публика. Еще Александр Ревзин говорил нам на «Новой волне»: не закрывайте глаза на сцене, вы поете для людей, а не для себя.

Спасибо Пелагее, что вовремя вывела меня из «Голоса»

- Что было самым сложным в «Голосе»? Момент, когда пришлось покинуть проект?

- Нет. Самым сложным испытанием оказалось петь в спины. Наш сезон был очень крутым, и проиграть Тине Кузнецовой или Андрею Давидяну было не обидно, а приятно. Любой опыт - это опыт. В «Голосе» все было душевно, никакой грызни, все ради хорошей и разной музыки. Со многими участниками и наставниками иногда пересекаемся и даже работаем вместе. Общаемся с теперь уже другом Сергеем Волчковым, с Наргиз, с которой мы практически параллельно сделали татуировки. Дружили с Андреем Давидяном, которого, увы, уже нет с нами.

- Общаешься с Пелагеей, которая была у тебя наставником?

- Да, иногда общаемся. Спасибо ей за то, что мы сделали вместе песню «Я остаюсь» в «Голосе», и за то, что вывела меня из проекта вовремя, на пике.

- Следишь за седьмым «Голосом», который сейчас идет?

- Так получилось, что я помогал готовиться белоруске Саше Степановой. Мы выбрали вместе для «слепых прослушиваний» песню Арбениной «Ты дарила мне розы». В итоге никто из жюри не повернулся к ней, потому что посчитали, что песня Саше не подходит. Зато она сорвала большой куш, и теперь будет петь с Арбениной в «Олимпийском».

На московскую презентацию альбома пришли в основном байкеры. Фото: личный архив

Единственное официальное место работы - БНТУ

- Ты больше не работаешь на белорусском телевидении и радио?

- Нет, уже три-четыре года. Некоторые до сих пор думают, что я «лицо» или «голос» какого-то определенного канала. Напиши, пожалуйста, что я давно не ассоциирую себя ни с каким СМИ. Я артист своего канала на YouTube - это все. Единственное мое официальное место работы - БНТУ, кафедра водоснабжения и водоотведения. На четверть ставки я работаю там преподавателем, в этом году даже выпустил дипломников.

- Не думал о том, чтобы сняться в кино?

- Были эпизодические роли в сериалах, обычно я там кого-нибудь бил. Потом снимался в «Мухтаре» в роли практически самого себя - байкера, музыканта, профессора, охмуряющего главную героиню - мою роль даже протянули на пару сезонов. Ну, а полнометражное кино - пока несбывшаяся мечта.

- Ты в свое время сыграл главную роль в мюзикле «Байкер». Чем вам запомнился этот проект?

- Это тоже была мечта - именно мюзикл. Чтобы и песни, и танцы, и актерская игра. Первый белорусский мюзикл от авторов до производства. Вся труппа через месяц уже общалась фразами из мюзикла. Правда, из-за кризиса этот мюзикл прожил недолго. Зато именно там я встретил свою любимую женщину Наташу, которая подарила мне прекрасную доченьку Мирославу!

На "Славянском базаре" с женой Наташей и дочкой Мирославой.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Хотел бы еще сыграть в мюзикле?

- Когда-то пробовался в мюзикл «Кошки». Но меня туда не взяли - там сумасшедшая хореография, а это не мой конек. Может быть, «Нотр Дам» или что-нибудь совершенно новое. Главное, чтобы было интересно! «Юнона» и «Авось», но в этом случае сложно сравниться с «Ленкомом» и великим Николаем Караченцовым.

- Помнится, Дима Танкович обещал вновь собрать легендарную команду КВН ЧП, в которой ты тоже участвовал, если фото, которое он выставил в соцсети, наберет 10 000 лайков.

- Димка сам не ожидал, что вскроет этот ящик Пандоры. Пока замяли тему. Боюсь, что одному из чепэшек, Жене Сморигину, сейчас не до веселья (напомним, на днях он попал в серьезную аварию, в которой погибла его коллега, а сам Женя сломал ногу. - Авт.). Но не исключено, что на какой-нибудь юбилейный концерт нам удастся «расчехлиться».