Минчанка, у которой живут два хорька: «Их надо кормить мясом или теплыми сырыми яйцами, как будто они их украли из гнезда»

25 Окт. 21:41 2018-10-25T21:41:49+03:00

Сначала в семье появился Ричи (тот, что на руках), а потом Джек (тот, что притворяется воротником). Фото: Павел МАРТИНЧИК

Айтишница Александра Самонова из Минска – счастливая хозяйка двух хорьков. Ричи и Джек живут у нее уже полтора года [фото, видео]

Кто только не живет у белорусов дома! В Чижовке – питоны, в Семково под Минском – двугорбый верблюд, в районе «Пушкинской» – кабан на балконе… У минчанки Александры живут два хорька – обычный и альбинос. Хотя начиналось все традиционно:

- Муж хотел завести собаку, я – кошку, в итоге мы пришли к компромиссу – взяли собаку. Марте было четыре месяца, мы забрали ее с Гурского, она живет с нами уже пять лет. И больше никого мы, в принципе, заводить не собирались.

Но однажды подруга пригласила меня с дочками в контактный зоопарк. Пока дети гладили животных, я все сидела с хоречком, которого мне дали подержать в самом начале.

За витаминную пасту хорьки готовы душу продать.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяйка в питомцах души не чает.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Я выяснила, что они недорогие (хорек стоит около 200 рублей) и уже выбрала питомник – там следят за генетическими линиями и смотрят, чтобы не было врожденных болезней. Но тут увидела объявление: предыдущие хозяева купили хорька в зоомагазине и вскоре от него отказались. Так у нас появился Ричи.

Сначала дочкам Александры хотелось, чтобы у них появилась собака, но теперь приоритеты сдвинулись.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хорьки спят 20 часов в сутки, но не подряд: они подстраиваются под график хозяев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока хорьки ведут себя хорошо, собака Марта не обращает на них внимания. Но когда начинают шалить, разнимает.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хорьки обожают бегать в туннелях!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выяснилось, что хорек – это самая маленькая трата. Ему обязательно нужна клетка или домик. Внутри – гамачки и подушечки: они спят до 20 часов в сутки. В дикой природе как? Они приходят в норку, разрыхляют землю когтями, она прогибается – и хорек ложится на мягенькое. Домик нужен большой: в четыре часа бодрствования хорькам нужны лесенки, норки, тоннельчики… Самая дешевая клетка, которую я нашла, стоила 300 рублей, а та, что мне понравилась – 600. Поэтому я пришла к мужу и спросила: «Сможешь сделать клетку?» - «Смогу!». Заказал распил, собрал – 150 рублей.

Этот хорячий пентхаус обошелся хозяевам в 150 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Одному хорьку скучно, он разносит всю квартиру»

- Через год в общество любителей хорьков, в котором я состою, отдали Джека – от него тоже отказались. Я стала его куратором: возила к ветеринару, пристраивала… И никому в результате его не отдала. Он же такая плюшечка! Хорек, о каком я изначально мечтала – ручной, любит спать на ручках, обниматься. Ричка не такой: он может крепко спать, но стоит только приоткрыться дверце клетки – все, он готов веселиться! Что происходит, где, куда бежим?

Когда появился второй хорек, они две недели устанавливали лидерство, определяли, кто главный, таскали друг дружку за загривки. А как определились, стали вместе играть (одному хорьку скучно, он разносит всю квартиру).

Спят или вдвоем, или со своими мягкими игрушками – зайкой и коровой. Если заяц упал на другой уровень, его немедленно возвращают обратно в домик – это настоящий спальный компаньон: хорек кладет на него лапы, мордочку, попу.

Когда в доме появился Джек, на пару недель установилось военное положение: надо было определить, кто главнее. Спойлер: более крупный Джек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спят хорьки в гамачках и с игрушками.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ричке нравится носиться по квартире, а Джеку - сидеть на руках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Или на подушечках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хорькам нужен большой домик, чтобы им было, где побегать и полазить.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если зайчик случайно падает, его тут же несут обратно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Они любят игрушки, им любопытно все, что шуршит. Знаю, для хорьков шьют специальные одеялки из шелестящего материала, который помещают между двумя отрезами ткани, но мы обходимся обычными пакетами. А тоннели делаем из пластиковых бутылок.

«До крови хозяев не кусают – так, немножко, чтобы поиграться»

- Я была в шоке, когда после контактного зоопарка познакомилась с реальными хорьками. Похоже, там их реально чем-то успокаивают, потому что таких умиротворенных просто не бывает. Даже спокойный Джек, прежде чем уютно свернуться на ручках, должен как следует выбегаться.

Сначала дочкам Александры хотелось, чтобы у них появилась собака, но теперь приоритеты сдвинулись.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди на улице не всегда узнают в хорьках хорьков. Думают, что это хомячки или еноты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Теперь они дружат и спят вместе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

У меня две дочки, которые вместе с папой хотели собаку. Но когда появились хорьки, приоритеты сдвинулись: теперь собака – папина, хорьки – всех остальных. Они любят за ними погоняться, потискаться… Но вообще хорьков не советуют заводить в квартирах с маленькими детьми. Это все-таки хищники: у них свои характеры, они не всегда мягкие, нежные и ласковые, бывают очень даже кусючие. И зависит это не от воспитания, а от характера хорька. Хотя хозяев до крови не кусают, немножко, чтобы поиграться.

Хоречки не кусают хозяев всерьез, только тихонечко, играючи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Ну что ты, выходишь?» – «Пока нет!»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ричка на 900 граммов легче двухкилограммового Джека.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хорькам нравится бегать под одеялом: темно, тепло - как под землей!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А что едят хорьки?

- Как облигатные хищники, они едят только мясо. И яйца, которые нужно погреть.

- Как будто только из гнезда?

- Да. Люди, которые покупают хорька в зоомагазине, не всегда понимают, что в плане содержания это дорогое животное. Ему нужно будет либо покупать замороженных цыплят, либо маленьких мышат, куриное мясо, потроха, витамины…

Вкуснотища! Собака Марта интересуется: а ее когда будут угощать?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прежде чем дать хорькам перепелиное яйцо, его надо немного нагреть - как будто оно только-только из гнезда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Или достаточно дорогой кошачий корм с содержанием мяса от 80%. Ричку, первого хорька, хозяева кормили одним из самых дешевых, и он в результате не вырос: на 900 граммов легче Джека и на 10 сантиметров короче. И у него спина не изгибается, когда он ходит. За месяц два хорька съедают 1,5 кг корма, килограмм – 25 рублей.

Хорьки живут от 7 до 10 лет. Чем меньше зверек, тем короче жизнь. Девочки мельче: от 800 до 1300 граммов, мальчики до трех кило. Джек, например, весит два килограмма – у него даже есть второй подбородок. Как любым плотоядным, им обязательно нужно сделать прививки от чумки плотоядных и бешенства. Когда хорьки достигают половой зрелости, их обязательно надо кастрировать. Если кошечка или собачка могут потерпеть, им можно дать таблетку, чтобы они спокойно прожили год, то хорек, если не продолжает род, просто умирает. У них случается гормональный сбой, они лысеют и увядают. Нескольких хорьков, которых нашему обществу передали в таком состоянии, мы не спасли.

Когда хозяева на работе, хорьки мирно спят. А когда приходят, готовы общаться!Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Первый раз услышала, как хоречек кричит, когда опустила его в воду»

- Только честно: они воняют?

- У любого животного есть запах. Все будут вонять, если за ними не ухаживать – собака, кошка, канарейка. Но если купать (примерно раз в месяц), тогда нет. Дело в другом: у разных людей разная переносимость запаха. Советуют приехать в зоомагазин и понюхать: вам как, воняет? Кому-то просто ужасно, а кому-то кажется, что пахнет медом. Мне не воняет.

Купаться любят не все хорьки, это зависит от того, как их приучили в питомнике. Я в первый раз услышала, как хоречек кричит, когда попыталась опустить его в воду. Я была в шоке, не знала, что он так умеет. Вообще он гукает или шипит, а это был крик беременной, которая увидела мышь! Он вообще вначале был запуганный: боялся ванной, боялся метелки, не умел ходить по лесенкам, боялся отойти от корма. Поэтому теперь мы купаемся в тазике.

Хорьки – родственники скунсов. У них тоже есть специальная железа, из которой они пугают врагов, когда пугаются их сами или злятся. Это действительно ужасно пахнет, у нас было пару раз, но быстро выветривается.

- Хорькам нормально жить в квартире?

- Квартиру нужно подготовить: хорек выкопает все цветы. Однажды мы забыли закрыть дверь, и был цинично уничтожен мирт. Еще нужно убрать все резиновое: хорьки любят резину, но она закупоривает кишки и нужно делать операцию. Хорьки – ночные животные. Если они будут жить не в клетке, то готовьтесь к тому, что они будут гулять по ночам и шебуршать всем, что найдут.

- А их нужно выгуливать?

- Не каждый день. Мы выгуливаем своих в шлеечках на поводочках. Хорьки домашние, но не ручные: если уйдут в лес, то дорогу назад не найдут и просто погибнут. Кто-то гулять любит, кто-то нет: у них светочувствительные глазки, поэтому они сразу идут в тень. Джеку нравится снег, а Ричи сразу лезет по штанине на руки – холодно, все, пошли домой.

- А как люди реагируют?

- По-разному: «Ой, какой классный хомячок! Это, наверное, у вас енот? А это кто?» Кем только нас не обзывают! Но уже стали идентифицировать.