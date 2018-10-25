2018-10-25T16:29:05+03:00
Экономика

Банкам запретят в одностороннем порядке менять ставки по кредитам и депозитам

А любой потребительский кредит можно будет погасить досрочно и без штрафов
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Банкам запретят в одностороннем порядке менять ставки по кредитам и депозитам.Банкам запретят в одностороннем порядке менять ставки по кредитам и депозитам.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В понедельник, 29 октября, в силу вступает обновленный Банковский кодекс. Многие его пункты касаются кредитов и депозитов. Например, банки не будут иметь право в одностороннем порядке увеличить ставку по уже выданному кредиту или уменьшить - по вкладу.

- Исключение составляют случаи, когда договором установлена переменная процентная ставка, определенная через показатель, изменения которого происходят независимо от банка. Например, ставка рефинансирования, - рассказала на пресс-конференции заместитель начальника главного юридического управления Нацбанка Елена Орда.

Иными словами, если ставка по вашему кредиту зависит от ставки рефинансирования и она вдруг повысилась, то и кредит тоже подорожает. Но если в вашем договоре указана конкретная ставка, то повысить ее в одностороннем порядке банк не сможет.

Кроме того, некоторые кредиты идут «с нагрузкой» - дополнительными платными услугами, скажем страховкой. Теперь клиенты смогут сами выбрать абсолютно любого страховщика (а не только того, которого предложит банк). А можно и вообще от этого отказаться!

- В случае отказа гражданина от предоставления ему дополнительных платных услуг банк будет обязан предложить альтернативный вариант предоставления кредита, который должен быть сопоставимым по сумме ранее предложенному кредиту и не навязывать какие-либо дополнительные услуги, - добавила Елена Орда.

Некоторые банки перечисляют кредиты на расчетный счет, и открывать такие счета они должны будут бесплатно. Кроме того, банки обязаны будут в письменном виде подробно расписать для клиента условия его кредита: сумму долга, сумму процентов за весь срок, стоимость дополнительных платных услуг. А еще любой потребительский кредит можно будет погасить досрочно без каких-либо штрафных санкций (но кредитов на недвижимость это не касается).

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