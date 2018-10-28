Фотоконкурс kp.by «Улыбка для мамы»

СЕГОДНЯ 20:07 2018-10-28T20:07:55+03:00

Присылайте фотографии детей, которые улыбаются или хохочут, и выигрывайте призы!

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Каждый миг счастья хочется оставить в памяти навсегда. Первая беззубая улыбка ребенка, смеющийся на линейке первоклассник, смех до слез во время летнего путешествия - эти кадры самые дорогие. Участвуйте в фотоконкурсе «Улыбка для мамы»: присылайте фотографии улыбающихся детей в возрасте до 12 лет и делитесь позитивом!

Вместе с нами и нашими участниками улыбаться будет и партнер фотоконкурса - ТМ SILCA. Ведь одна из составляющих детских улыбок - здоровые зубки, а SILCA в этом толк знает. Детские зубные пасты и щетки этого бренда для малышей гипоаллергенны, эффективно очищают детские зубки от налета, не содержат вредных красителей и подходят для ухода даже за первыми зубками. Профессионалы качество SILCA подтверждают. Так, например, зубная детская паста SILCA Putzi с симпатичным динозавриком на красной упаковке удостоена высшей оценки Sehr Gut от самого известного в Европе независимого немецкого экспертного издания общества по защите прав потребителей - EКО-ТЕSТ.

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Загружать фотографии можно с 29 октября 2018 года по 18 ноября 2018 года (до 20.00), голосование пройдет с 29 октября по 25 ноября 2018 года.

Победители будут объявлены 28 ноября 2018 года на сайте kp.by.

Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее физическое лицо, проживающее на территории Республики Беларусь.

По итогам интернет-голосования будет определено ДВА победителя.

Участники, занявшие первое и второе места по результатам интернет-голосования, получат подарочные наборы с продукцией ТМ SILCA.

Кроме того, ОДИН победитель, приславший, по мнению Организатора, самую впечатляющую и интересную фотографию, также получит в подарок набор с продукцией ТМ SILCA.

Также жюри конкурса выберет среди участников десять самых позитивных и креативных фотографий, и их героев мы пригласим на Открытый урок в Минске «Улыбка на десятку!». Новые знания, конкурсы и памятные призы - на таком уроке не только научат правильно чистить зубы, но и подарят детям незабываемые впечатления!

От КАЖДОГО УЧАСТНИКА в конкурсе может участвовать ОДНО ФОТО.

ВАЖНО!

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

Принимая участие в фотоконкурсе, участник подтверждает, что он является законным представителем ребенка, чью фотографию он прислал для участия в фотоконкурсе, или им получено согласие от законных представителей на отправку конкретной фотографии для участия в фотоконкурсе. Также участник дает свое согласие на размещение фотографии на сайте kp.by в рамках конкурса.

При загрузке фотографии участник конкурса должен указать подлинные фамилию, имя и отчество, контактный телефон.

Победители фотоконкурса могут получить призы в течение одного месяца с момента объявления результатов конкурса в офисе ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 1Б, 1-й подъезд, 4-й этаж, 10.00 - 17.00 (по предварительному согласованию по тел. +375-17-294-27-04).

Получить приз можно будет лично при предъявлении паспорта.

ВНИМАНИЕ!

При заполнении формы с фото номер телефона нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 291111111 или 441111111.