Для тех, кто сдает квартиры, могут отменить доплату подоходного налога

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-25T16:39:02+03:00

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Пока возможные изменения в Налоговый кодекс существуют только в виде законопроекта, но налоговики уже о них рассказывают. Одно из нововведений касается тех, кто сдает квартиры или другие помещения (скажем, гараж или дачу). Сейчас арендодатели платят в казну фиксированный налог, который зависит от площади и расположения помещения. К примеру, если вы сдаете однушку в спальном районе на окраине Минске, сейчас нужно отдавать государству 23 рубля в месяц. А если доход от сдачи окажется больше определенной суммы (в нынешнем году - 6116 рублей), то с суммы превышения придется доплатить еще и 13% подоходного налога.

Однако уже со следующего года правила могут измениться.

- Законопроектом о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс предусматривается иной подход к доплате налога, - рассказал на онлайн-конференции в БелТА начальник управления налогообложения доходов и имущества физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский. - Так, планируется отменить обязанность доплачивать подоходный налог в случае превышения доходов от сдачи внаем иным физическим лицам жилых и нежилых помещений установленных пределов.

В законопроекте прописана только одна ситуация, в которой арендодателю придется доплатить что-то в казну. Если вас попросят заполнить декларацию о доходах и имуществе, а из нее выяснится, что ваш доход от сдачи квартиры оказался в десять раз больше уплаченного фиксированного налога, то с суммы превышения придется заплатить 10%.

Кстати, в прошлом году те, кто сдает в аренду недвижимость, пополнили бюджет страны на 26,6 млн. рублей (за девять месяцев этого года - на 21,7 млн.). При этом 1480 людям пришлось доплатить еще и 1,5 млн. подоходного налога.

Другое возможное нововведение касается налогового вычета на медицинскую или пенсионную страховку, а также страхование жизни. Сейчас налоговый вычет положен на сумму не больше 3164 рубля в год. Это означает, что если вы потратили на медстраховку и пенсионный вклад 5000 за год, то с 3164 рублей не нужно будет платить подоходный налог, а с остального - придется. Со следующего года это ограничение хотят отменить. Почему?

- Для упрощения применения плательщиками и администрирования налоговыми агентами социального налогового вычета по расходам на страхование, а также создания благоприятных условий для дальнейшего развития добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии и медицинских расходов, - поясняет Андрей Ковалевский.

А еще могут измениться сроки подачи налоговых деклараций (их нужно заполнять тем, кому надо доплатить налог в казну - скажем, работавшим за границей). Сейчас декларацию за предыдущий год нужно подать не позднее 1 марта, а заплатить налоги не позднее 15 мая. Эти сроки хотят сдвинуть на 31 марта и 1 июня.