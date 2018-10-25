Александр Лукашенко - правительству: Придется делать все: и сеять, и убирать, и у станка стоять

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-25T17:01:46+03:00

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На встрече речь шла о том, как выстроена работа аппарата правительства и развитии цифровой экономики.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Совмин должен заниматься не только выработкой стратегии.

- Это, кстати, не ваша прерогатива, стратегия у нас выработана, она определяется президентом, вносится на голосование на президентских выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием, - цитирует президента БелТА. - Возможны где-то корректировки, правительству никто не запрещает вносить изменения по корректировке. Но решение принимает президент.

В продолжении президент подчеркнул, что правительство должно обязательно заниматься реальным сектором экономики:

- Поэтому придется делать все: и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит на самом деле, в Беларуси не нужно.

Александр Лукашенко констатировал, что IT-сфера и цифровизация экономики - это один из приоритетов в работе премьера и членов правительства.

- IT-сфера и ее развитие, доходы от нее - это мозги, это человеческий капитал, и в этом плане мы можем очень много иметь для развития страны и для благосостояния нашего народа. От реального сектора мы никуда не уйдем - цифровизация обеспечит более эффективную его работу.

Айтишники, кстати, готовы вкладываться в развитие экономики, и президент это приветствует.

- Они, конечно, молодцы, почувствовали, что деньги там можно заработать. А для этого нужны люди. Они готовы вкладывать свои средства в образование, развитие и так далее. Это и хорошо, потому что льготы у них беспрецедентные.

Президент уверен, что и дальше необходимо поддерживать IT-сферу, создавая самые выгодные условия для ее развития. В первом квартале 2019 года планируется провести совещание с участием президента по развитию цифровой экономики в стране.