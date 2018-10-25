Белорусы регистрируют домашнюю живность: крокодил, питон, сервал

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-25T17:35:16+03:00

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Минприроды приводит любопытные цифры: на 1 октября этого года в стране зарегистрировано свыше 6 тысяч диких животных, которые содержатся как у юридических (85 мест содержания), так и у физических лиц (25 мест содержания).

- В деревнях, где есть дома с приусадебными участками, люди заводят сервалов - кошек, которые обитают в дикой природе. Некоторые занимаются разведением этого экзотического животного в неволе. Но есть и другие примеры, когда люди спасают диких животных. Например, кто-то нашел логово с волчатами, мать которых была убита. Получив разрешение специальной комиссии, люди взяли себе детенышей, чтобы они не погибли, - рассказывает «Комсомолке» консультант Управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Татьяна Железнова. - На частных подворьях, в том числе в агроусадьбах, в основном содержат птиц - фазанов, павлинов, журавлей. Но есть и косули, и олени. Частные лица также регистрируют питонов, удавов. Любопытно, что змей в прошлом году было зарегистрировано больше, чем в 2016-м.

- А такие экзотические животные, как крокодилы, живут у белорусов?

- Есть человек, у которого есть каймановый крокодил. Но он содержит его не дома, а в специализированном помещении. Этого крокодила можно увидеть на выставках. К слову, владельцы диких животных должны соблюдать правила содержания своих питомцев. Важна та же влажность и освещение помещения, условия для уборки за животным.

Специалист Минприроды отмечает, что регистрации подлежат практически все дикие животные, но, к сожалению, не все белорусы их регистрируют.

- О них мы узнаем из новостей. Например, в этом году в Минске питон покинул квартиру и заполз на территорию садика. А пару лет назад в минской квартире жил львенок. Тех, кто легально содержит экзотических животных, не так и много. Хотя процедура регистрации дикого животного бесплатная. У нас даже сертификат на перемещение диких животных бесплатный. Важно помнить: тем, кто не регистрирует свое животное, грозит штраф.