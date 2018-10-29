2018-10-29T13:33:18+03:00
Звезды

6-летний минчанин спел с Бастой в «Минск-Арене» и подарил рэперу пряники

Ваня Горбатых исполнил песню «Сансара» вместе с любимым рэпером и подарил Басте пряники и украшения для его дочек [фото]
Эвика ОТТО
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6-летний минчанин спел с Бастой в «Минск-Арене»: «Это память на всю жизнь!» Фото: личный архив6-летний минчанин спел с Бастой в «Минск-Арене»: «Это память на всю жизнь!» Фото: личный архив
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Напомним, в начале октября в передаче «Вечерний Ургант» в новой рубрике «Теле S.O.S.» Иван замолвил словечко за 6-летнего мальчишку из Минска Ивана Горбатых. Ваня отправил письмо в передачу, где рассказал о своей мечте - спеть с рэпером Бастой. Ургант устроил для них онлайн-связь, и Баста попытался спеть с мальчишкой. Получилось не очень, но он пригласил Ваню на концерт в Минске и сказал, что споет с ним «Я смотрю на небо», причем эта песня будет первой во время его выступления.

Как и обещал Баста, 27 октября Ваня Горбатых приехал в «Минск-Арену», чтобы исполнить свою мечту. Правда, перед началом выступления команда Басты заменила песню - Ваню попросили исполнить хит рэпера «Сансара», который закрывал концерт. На сцене юный фанат появился в майке с надписью «Баста», а больше 10 000 зрителей уже включили фонарики в своих телефонах.

- Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь, - чуть раньше Басты начал Ваня.

- Ваня совсем не слышал себя - в ушах у сына не было мониторов. Но он все равно не растерялся и, как настоящий фанат Басты, зная все песни наизусть, продолжил выступление, - рассказывает «Комсомолке» мама мальчика Наталья Горбатых.

- Ваня, как ты себя чувствовал на сцене с Бастой?

- Это просто шок - память на всю жизнь! Еще взял с собой гитару, на которой Баста расписался. Я невероятно счастлив!

Вот такие пряники Баста увез из Минска. Фото: личный архив

Вот такие пряники Баста увез из Минска. Фото: личный архив

- Все прошло так душевно! Команда у Василия прекрасная! Они поддерживали Ваню и до и после выступления, говорили: «Ванька, ты супер!» Удивительно, как трепетно они отнеслись к просьбе 6-летнего ребенка. Сразу после выступления видео с Ваней выложили в Инстаграме Басты и «Вечернего Урганта». Это очень трогательно!

На встречу с кумиром Ваня, конечно, пришел с подарками. Мама юного артиста своими руками сделала короны из атласных лент для дочек рэпера Марии и Василисы. А на десерт заказала тематические пряники с названиями песен Басты.

- Я долго думала, что же подарить кумиру ребенка, у которого наверняка все есть. Но Василий сказал, что мы хорошо подготовились, - улыбается Наталья.

Мама Вани Наталья сделала своими руками короны для дочек Басты. Фото: личный архив

Мама Вани Наталья сделала своими руками короны для дочек Басты. Фото: личный архив

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