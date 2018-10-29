2018-10-29T21:36:44+03:00
Общество

«Белорусский Ник Вуйчич» привез из Америки помощь на десятки тысячи долларов

Парализованный гомельчанин живет в США и пишет стихи металлическим клювом - деньги от продаж книг и гастролей он привозит на Родину [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле Сергей навещает престарелую маму и выступает вместе с нейВ Гомеле Сергей навещает престарелую маму и выступает вместе с нейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Луч света и крупную сумму снова привез в Беларусь уроженец Гомеля Сергей Сапоненко. 52-летний мужчина родился с тяжелой формой детского церебрального паралича - казалось его жизнь предопределена. Но в итоге прикованный к инвалидной коляске Сергей переехал жить в США, женился, в браке родилась дочь.

Недавно гомельчанин основал в Америке благотворительный фонд «Сила в немощи» и дважды в год приезжает на Родину с финансовой помощью. Но деньги - это не главное, говорит Сергей. Его цель - не дать рыбу, а помочь стать рыбаками. Об этом он рассказывает на встречах, основываясь на своем опыте, и как известный Ник Вуйчич старается мотивировать людей.

На одной из недавних встреч молодые люди активно знакомились с Сергеем. Фото: facebook.com/SergeSaponenko

На одной из недавних встреч молодые люди активно знакомились с Сергеем. Фото: facebook.com/SergeSaponenko

Дело в том, что вся жизнь Сергея базируется на христианской вере. Когда-то он поверил в Бога, прочитав атеистическую книгу. А потом женщины из церкви Евангельских христиан-баптистов подарили ему Библию - вера полностью овладела мужчиной. Он хотел делиться своей радостью, новым смыслом своей жизни, но как это сделать, если у него не работают не только руки и ноги, но и речь? Тот же Вуйчич может говорить, а у Сергея болезнь поразила и речевой аппарат.

Рассказ Сергея озвучили и записали видеоролик, который демонстрируют на встречах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Рассказ Сергея озвучили и записали видеоролик, который демонстрируют на встречахФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Когда у парня появился компьютер, он стал набирать на клавиатуре свои стихи с помощью специального устройства, которое изобрел отец: на голову одевается обруч, к нему цепляется металлическая дуга - получается своеобразный «клюв». В итоге Сергей смог настучать три тысячи стихов, издал восемь сборников, еще два готовятся к печати. На его стихи пишут песни, которые исполняют на благотворительных ярмарках и концертах, в разных церквях США, Германии. Люди платят деньги за книги и диски, и все средства идут в фонд.

Вот таким "клювом" Сергей набирает на клавиатуре Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вот таким "клювом" Сергей набирает на клавиатуреФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- А тратить деньги я приезжаю сюда, - рассказывает Сергей, делая немыслимые усилия, чтобы выговорить каждое слово. - Мы покупаем инвалидные коляски, необходимые вещи, продуктовые наборы, но главное - я хочу мотивировать людей своей жизнью - и к жизни. Сергей надеется, что люди, глядя на него, не будут опускать руки, обижаться на жизнь и людей, на судьбу и Бога.

На стихи Сергея друзья поют песни - и так доносят до людей его слова Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На стихи Сергея друзья поют песни - и так доносят до людей его словаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сергей проводит встречи среди инвалидов, обездоленных, но в последнее время все чаще - среди молодежи в учебных заведениях:

- Им не нужны мои деньги. Молодежь просто смотрит на меня, на мой пример. Видит духовный огонь, который горит во мне. Я хочу делать добро и говорить о любви Бога. Но постепенно я уже умираю, теряю силы и здоровье. Поэтому спешу делать все, что могу.

Сергей - с мамой и двумя помощницами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сергей - с мамой и двумя помощницамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В этом году Сергей привез помощь в Беларусь на десятки тысяч долларов, провел несколько встреч в Гомеле и других городах. Его мечта - чтобы Беларусь вернулась к своим христианским корням, чтобы в обществе укреплялись христианские ценности. А деньги - это не цель, но лишь ключ, который открывает двери к нуждающимся, говорит Сергей.

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