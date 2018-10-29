Подробности аварии под Радошковичами: «Вместе с другими водителями доставали пострадавших из машин»

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-29T17:20:18+03:00

В ДТП погибли четыре человека, еще пять пассажиров из обеих машин сейчас в больнице, среди них - двое детей

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Авария на трассе Минск - Молодечно произошла на сухой освещенной дороге в субботний вечер, около 16.25. «Мазда» ехала в сторону Молодечно, «Фольксваген» - в Минск. В обеих машинах были семьи с детьми. Пока о причинах аварии известно только то, что водитель «Мазды» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном».

В салоне «Мазды» ехала семья из пяти человек: 56-летний водитель, его 47-летняя жена, двое их детей 10 и 16 лет и 71-летняя бабушка. Отец, бабушка и 16-летний парень погибли. Второй ребенок получил открытый перелом голени. Его мама тоже попала в больницу с травмами.

В «Фольксвагене» ехали четверо: 38-летний водитель с 36-летней женой, 1,5-годовалым ребенком и 26-летней знакомой семьи. Водитель скончался. Полуторагодовалый малыш сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Пострадавшие взрослые тоже госпитализированы с травмами.

Оба водителя погибли на месте. Фото: Следственный комитет

Обломки раскуроченных машин разлетелись по дороге на много метров вокруг, сами автомобили скорее напоминали груду металла. Иван Кокашинский с семьей ехал в сторону Молодечно как раз в это время.

- Впереди меня остановились три машины. Я вышел посмотреть, что случилось. Картина была страшная. Вместе с другими водителями мы доставали пострадавших из машин. Девушка с переднего сидения «Фольксвагена» выбралась сама - у нее был растерянный вид, она была в шоке, не понимала, что происходит. Затем я увидел маленького мальчика - он был без сознания, на лице - большой синяк. Ребенок был на руках у женщины, которая тоже помогала пострадавшим.

Когда вытащили погибшего ребенка из «Мазды», а потом женщину с переднего сиденья, она кричала: «Достаньте второго!» У мальчика была повреждена нога - мы боялись его вытаскивать, чтобы не повредить ногу еще больше.

По словам Ивана, людей, которые пытались помочь, было много.

- Все, кто проезжал мимо, останавливались и присоединялись к тем, кто доставал пострадавших. Через 10 - 15 минут после аварии там выстроился целый ряд машин.

Мужчина рассказывает, что до сих пор не может забыть то, что увидел.

- Я это воспринял близко к сердцу, до сих пор ноги трясутся, когда сажусь в машину. Я готов помочь семье, которая ехала в «Фольксвагене» - у меня тоже маленькие дети, переживаю за этого полуторагодовалого малыша.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек. Следователи просят очевидцев аварии и водителей, у которых есть записи видеорегистратора с места ДТП, сообщить об этом в УСК по Минской области по адресу: г. Минск, ул. Аранская, 1, или по телефонам: (017) 219-09-17, 219-09-04.