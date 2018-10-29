2018-10-29T19:05:58+03:00
Экономика

Белорусы стали чаще уезжать на работу за границу, а иностранные гастарбайтеры - реже приезжать

Нам нужно менять законодательство и предлагать более интересные условия, чтобы не остаться без рабочих рук
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Белорусы стали чаще уезжать на работу за границу, а иностранные гастарбайтеры - реже приезжать.Белорусы стали чаще уезжать на работу за границу, а иностранные гастарбайтеры - реже приезжать.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Об этом говорят данные департамента по гражданству и миграции МВД. За девять месяцев этого года на работу в Беларусь приехало 11 756 человек, за те же девять месяцев прошлого - 12 252 человека. Статистика по выезжающим выглядит драматичнее: за девять месяцев этого года из Беларуси уехало 9053 человека, а в прошлом году их было почти на тысячу меньше - 8187 человек. В итоге мы остались в плюсе, но тенденция все равно неприятная.

Примерно каждый четвертый иностранец приехал трудиться в Беларусь из Украины, всего таких 2979 человек. На втором месте по популярности Россия, на третьем - Китай (подробнее см. инфографику).

Сами белорусы чаще всего выбирают Россию и больше стремятся на запад: Литва, Польша, Германия, США… А самые непопулярные направления для заработков - это Греция, Сингапур и Гонконг. Туда за девять месяцев года уехало по одному человеку. Кстати, мужчины отправляются на работу в другие страны в два раза чаще женщин: 6029 человек против 3024.

Подавляющее большинство белорусских гастарбайтеров - это представители рабочих специальностей (7349 человек) и работники сферы обслуживания (1031 человек). К нам чаще всего тоже приезжают представители рабочих специальностей (3235 человек), зато на втором месте - квалифицированные специалисты (2513 человек).

Но почему к нам едет все меньше человек, а от нас уезжает все больше? Не останемся ли мы без рабочих рук?

- В условиях демографического спада большинство европейских стран видят мигрантов как важный источник рабочей силы и конкурируют за людей. И сами люди благодаря интернету тоже гораздо более мобильны: легче найти новые возможности, получить информацию, - комментирует Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. - Учитывая, что разрыв в зарплатах между Беларусью и, например, Польшей значительно вырос, многие белорусы обращают взгляды на рынок труда Польши. И Польша привлекает к себе белорусских и украинских мигрантов, близких по языку и культуре к полякам. Сегодня все меньше украинцев готовы приезжать в Беларусь, ведь ситуация в Украине стабилизировалась, а в Польше созданы более привлекательные условия. Учитывая, что Беларусь тоже переживает старение населения и наш рынок труда уже сегодня испытывает недостаток рабочих рук, нам нужно обеспечивать миграционный прирост. При этом нужно учитывать как краткосрочные факторы (потребности рынка труда), так и долгосрочные (культурная и социальная интеграция мигрантов). Сегодня миграционное законодательство рассматривает трудовую миграцию скорее как экстраординарное явление, многие процедуры не разработаны или не применяются на практике. И самое главное: чтобы трудовые мигранты приехали, наш рынок труда должен предложить им интересные условия. Пока это верно только для IT-сектора, а в остальных отраслях мы неконкурентоспособны по сравнению с Польшей или Россией.

Откуда приезжают работать в Беларусь и куда едут работать белорусы Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Откуда приезжают работать в Беларусь и куда едут работать белорусыФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Белорусский гастарбайтер в Литве: 39 лет и работает в грузоперевозках

Наши мигранты в Литве занимают третье место после украинцев и русских. Портрет среднестатистического гастарбайтера-белоруса выглядит так: мужчина, 39 лет, живет в Вильнюсе, работает в грузоперевозках, живет один. Чаще всего такие специалисты приезжают без семьи на год, а после этого пытаются получить вид на жительство.

- Нам не хватает рабочей силы, в том числе квалифицированной. Поэтому была облегчена процедура получения статуса трудового мигранта. Разрешение на получение национальной визы, например, выдается в течение 15 дней, - прокомментировала директор департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литвы Эвелина Гудзинскайте, ее слова приводит агентство БелаПАН.

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