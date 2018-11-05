Суд по делу Коржича в вопросах и ответах

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-05T12:25:36+03:00

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В Минске скоро закончится суд по громкому делу о гибели рядового Александра Коржича. По версии следствия, его довели до самоубийства три сержанта: Евгений Барановский, Антон Вяжевич и Егор Скуратович. Прокурор Юрий Шерснев просил назначить Барановскому 9 лет лишения свободы, Антону Вяжевичу - 7 лет, Егору Скуратовичу - 6 лет. Суд совещался две недели, приговор вынесут вечером 5 ноября.

Суд по делу начался 8 августаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Висел в петле, ноги были связаны шнурком…

Трагедия в воинской части в Печах, что под Борисовом, произошла чуть больше года назад: 3 октября 2017 года в подвале медроты нашли тело 21-летнего солдата. Он висел в петле из матерчатого ремня, ноги были связаны шнурком, на голову надета майка.

Мама Александра Коржича не поверила в то, что сын совершил суицид. Она рассказывала журналистам, что у него было много планов на жизнь, через две недели солдата должны были перевести в Слоним.

Мама Александра Коржича по-прежнему считает, что сына убилиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Через 10 дней после трагедии стало известно, что дело находится на жестком контроле у президента, а затем из Вооруженных сил уволили четыре человека, пятерых отстранили от должностей. Позже президент освободил от должности и начальника учебного центра. Изначально в деле было 10 обвиняемых и 5 подозреваемых, следователи прорабатывали три версии: самоубийство, убийство, доведение до самоубийства. Но к окончанию следствия в списке обвиняемых по делу остались три сержанта: Евгений Барановский, Антон Вяжевич и Егор Скуратович.

По версии обвинения, систематические унижения, поборы и формирование мнения о вседозволенности, беззаконности и коррумпированности сержантов побудили солдата покончить с собой.

Каким образом Коржича довели до самоубийства?

В обвинении сказано, что солдат, «боясь и не желая возвращаться в подразделение и подвергаться насилию и жестокому обращению, издевательствам и поборам, терпеть страдания и унижения, не видя иного выхода из положения, после выписки из медицинской роты центра проследовал в подвальное помещение здания медицинской роты, где на поясном ремне, сделав скользящую петлю, второй конец ремня прикрепил к выступающей под потолком металлической скобе, а затем повесился».

Антон Вяжевич был заместителем командира взводыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Что имеется в виду под словами «насилие, жестокое обращение, издевательства и поборы»? Коржич покупал за свои деньги продукты сержантам за разрешение сходить в магазин: вафли, вермишель, сигареты, растворимый кофе и другое. Солдат получал удары по голени от сержантов за мелкие провинности. Однажды Вяжевич столкнул солдата в окоп и бросил туда пять лопат, которые воткнулись рядом с ногами Коржича. Рядовой заплатил сержанту Барановскому 40 рублей - выкуп за телефон. В деле указано 16 эпизодов того, как к Коржичу применяли насилие, требовали деньги или продукты. О проблемах в армии и дедовщине солдат рассказывал родным мало. Мама Александра Коржича считает, что совсем не это стало причиной гибели ее сына - она уверена, что Сашу убили.

Барановский служил командиром взводаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я устала слушать о сигаретах и «Роллтоне». Я не думаю, что можно покончить жизнь самоубийством из-за этого - я же постоянно скидывала по 50 рублей.

Было ли у парня психическое заболевание и склонность к суициду?

Мама, двоюродная сестра, лучший друг Александра Коржича рассказывали в суде о том, что у парня было много планов на жизнь. Он собирался закончить ремонт в квартире, купить машину, заработать денег. Но он говорил родным и сослуживцам, что боится за свое здоровье, боится умереть, говорил, что были проблемы с сердцем, но лечат его одной валерьянкой. При этом не высказывал мыслей о суициде, у него не было девушки, с которой недавно расстался, проблем с родителями. Другие солдаты в суде отмечали, что в последнее время Коржич был подавленным, отстраненным, перестал улыбаться.

Егор Скуратович (первый слева) служил командиром отделенияФото: Святослав ЗОРКИЙ

Комиссия посмертной судебно-психиатрической экспертизы пришла к заключению, что Коржич страдал психическим расстройством под названием «соматоформная вегетативная дисфункция». Однако государственный судмедэксперт-психиатр Алексей Олекс отметил, что по меркам психиатрии Коржич был практически здоров. Ни в одной литературе не сказано, чтобы для этого заболевания была характерна склонность к самоубийству. Это достаточно легкое, кратковременное расстройство.

- Если у него имелось психическое расстройство, то почему его брали в армию? Перед уходом в армию он был психически здоров! После 4,5-месячной службы он становится, извините меня, психически больным, - возмущалась мама Александра.

Мог ли солдат повеситься самостоятельно со связанными ногами и надетой на голову майкой?

Тело Александра нашли в узком подвальном помещении, которое напоминает вентиляционную шахту. Чтобы пройти туда, нужно было пригнуться. По версии следствия, Саша подсвечивал себе зажигалкой - в помещении были выкручены лампочки. Он связал себе ноги шнурком, на голову надел майку, разорванную на две части и связанную узлом. Чтобы влезть в петлю, парню понадобилось бы опереться о стену - статисты, которые проводили следственный эксперимент, так и сделали и испачкали в побелку одежду. У Саши же спина была чистая. Профессор, завкафедрой судебной медицины БГМУ с 55-летним стажем Валерий Чучко так объяснял связанные ноги и майку на голове Коржича:

- Связывание ног никоим образом не исключает возможность самоубийства. Вычурность обстоятельств повешения лишний раз говорит о том, что это самоубийство - убийца бы так не церемонился.

Светлана рассказывала, что у Саши были планы на жизнь: он собирался купить машину, закончить ремонт в квартиреФото: Святослав ЗОРКИЙ

При этом Чучко отметил, что за свою почти 50-летнюю практику он не встречал случаев, когда самоубийца связывал себя только ноги, а не ноги и руки или только руки. Что касается майки, то, по словам доктора медицинских наук, иногда люди, которые совершают самоубийство, подкладывают под петлю вату или шарф, чтобы ослабить боль и давление.

Почему среди обвиняемых по этому делу не было офицеров?

Светлана Коржич в начале процесса задавала в суде вопрос: почему среди обвиняемых нет офицерского состава? Дело в том, что, по версии следствия, именно эти три сержанта довели Коржича до самоубийства. Командиры этих сержантов - прапорщик Артур Вирбал и старший лейтенант Павел Суковенко - тоже попали за решетку, но их обвинили в другом преступлении: превышении власти или служебных полномочий. Они заставляли сержантов отжиматься, покупать продукты, недоплачивали им денежное довольствие. Все потерпевшие просили суд смягчить наказание обвиняемым. Павлу Суковенко назначили 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Артуру Вирбалу - 4 года.

Что говорили о вине сержантов их адвокаты, гособвинитель и потерпевшая Коржич?

Адвокаты обвиняемых настаивали на том, что вина их подзащитных в смерти Коржича полностью не доказана, а только предположена. По мнению защитников, никак не доказано и то, что Коржич совершил суицид именно из-за дедовщины. Адвокат Скуратовича считает, что на Александра Коржича могли повлиять другие военнослужащие: например, его друг Александр Алимхаджаев, у которого уже были попытки суицида, - в суде этого парня так и не допросили, потому что он уехал за пределы Беларуси. Не до конца установлена роль сержанта Зайца, который непонятно зачем пошел 3 октября в подвал, попал в медроту сразу после того, как нашел тело Коржича.

Адвокаты считают, что вина их подзащитных в самоубийстве Коржича не доказанаФото: Павел МАРТИНЧИК

Гособвинитель в своей речи отметил, что обвиняемые установили беззаконие и произвол среди большинства молодых солдат, что повлекло тяжкие последствия. По его мнению, в суде не было доказано, что к смерти Коржича причастен кто-то еще - факт самоубийства Коржича подтверждается в полном объеме.

С этим не согласилась адвокат Светланы Коржич: она рассказала, что на майке и ремне Коржича нашли биологический материал, который мог принадлежать как самому солдату, так и еще двум людям, но кому именно, пока не установлено.

Мама Александра Коржича обратилась к сержантам с такими словами:

- Вы, хлопчики, сколько вам ни дадут, все равно выйдете. И мамы вас любят, и детки у вас будут. У меня уже никого не будет. Вы совершили очень большую ошибку, и вам нужно за все это отдуваться. Как вы говорили, не вы создали эту систему, не вам ее менять. А Коржич начал систему разрушать.

Сержанты признали свою вину частично: они не отрицали, что брали деньги у солдат за пользование мобильниками, признались, что просили рядовых покупать продукты. Но, по словам сержантов, больше половины этих продуктов они отдавали командирам. Свою вину в смерти Коржича обвиняемые категорически отрицали. Скуратович говорил в суде, что общался с Коржичем только один раз.

Дело рассматривали в суде около трех месяцев, расследование длилось полгодаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сколько солдат погибло в армии после Коржича?

После случая с гибелью 21-летнего Александра в Вооруженных силах произошло еще как минимум три самоубийства.

22 июня в воинской части Полоцкого гарнизона покончил с собой прапорщик. О причинах самоубийства ничего не сообщалось.

5 сентября в воинской части Слонимского гарнизона свел счеты с жизнью рядовой. Ему было 20 лет, до окончания службы оставалось чуть больше полугода. По официальной информации, рядовой сделал это по причинам, не связанным со службой в армии. Мама солдата с этим не согласна.

8 сентября в лесу нашли тело солдата одной из воинских частей Гродненского гарнизона. Его искали с 5 сентября. Парню было 27 лет, он прослужил около 16 месяцев. По предварительной версии следствия, солдат совершил суицид из-за личных проблем - об этом говорит записка, которую нашли при нем.

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