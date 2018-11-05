2018-11-05T17:23:34+03:00
Политика

Я должен быть в Париже, Таллинне и Мексике: Шушкевич ушел с поста главы БСДГ

83-летний политик 21 год руководил Белорусской социал-демократической Грамадой
Татьяна ШАХНОВИЧ
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Станислав Шушкевич об уходе с поста председателя БСДГ: «Я потерял возможность оказывать финансовую поддержку партии».Станислав Шушкевич об уходе с поста председателя БСДГ: «Я потерял возможность оказывать финансовую поддержку партии».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Станислав Шушкевич 21 год стоял во главе Белорусской социал-демократической Грамады. В минувшие выходные он покинут пост руководителя партии. Что послужило причиной и не станет ли этот уход окончанием его политической карьеры?

- Некрасиво так долго быть председателем Центральной рады! - улыбается Станислав Шушкевич. - Мне 83 года, организационная работа достаточно сложная. Есть молодые достойные люди, у которых больше энергии (новым председателем стал 33-летний Сергей Черечень. - Ред.).

Еще раньше я решил сложить с себя полномочия во время съезда партии. Он проходил в две сессии, во время первой я загремел в больницу. Некоторые увидели в этом подвох. Но я присутствовал на второй сессии и высказал свое мнение, в том числе по поводу кандидатуры преемника. Рад, что съезд поддержал предложение. Но я по-прежнему остаюсь членом Центральной рады. И должен больше работать головой, чем шевелиться - что я и буду делать.

- Но вы 21 год были главой БСДГ, что послужило толчком для ухода?

- Мы часто критикуем, что кто-то столько лет что-то возглавляет - ну так нельзя и мне позориться (улыбается)!

Да, в этом году более 100 молодых людей пришли в «партию Шушкевича». Я рад, что так происходит. Но главная задача председателя партии в наших условиях - находить деньги. Я много лет читал курсы лекций за рубежом. Но сегодня, к сожалению, моя жизнь свелась к пенсии, а она у меня ниже нижнего. И я больше не в состоянии находить средства, чтобы оплачивать аренду партийных помещений.

Последней точкой на самом деле стало то, что я потерял возможность оказывать финансовую поддержку партии как своим заработком, так и активным привлечением белорусских бизнесменов к оплате аренды наших помещений. Сегодня у руля молодые и энергичные, у них все должно получиться. На самом деле меня должны были устыдить, что я так долго находился на этой должности.

- Некоторые считают, что это точка в вашей политической карьере…

- У меня запланировано множество различных, в том числе политических, мероприятий. В ближайшее время я должен быть в Париже и Таллинне, перед Новым годом - в Мексике. В конце января - на Балтийско-Черноморском саммите в Париже. Затем в Киеве, Литве, Баку. Дел хватает. Только бы здоровье не подвело!

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