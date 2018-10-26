2018-10-26T11:01:27+03:00
Общество

Спор вокруг новой методики подсчета баллов на ЦТ: Сдавать тесты станет легче или просто вырастет средний балл?

По новым правилам получить баллы можно будет и за задания, выполненные с ошибками
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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По новой методике абитуриенты будут знать, сколько баллов они смогут получить за правильно выполненные заданияПо новой методике абитуриенты будут знать, сколько баллов они смогут получить за правильно выполненные заданияФото: Павел МАРТИНЧИК
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О том, что в 2019 году считать результаты ЦТ будут по-новому, говорили уже давно. Сейчас стало известно, какой будет новая методика.

По новой методике абитуриенты будут знать, сколько баллов они смогут получить за правильно выполненные задания. А подсчитывать результаты будут в два этапа. Сначала определят первичный балл - тот самый, который смогут просчитать абитуриенты, а потом итоговый. Первичный балл будет разным по предметам - от 42 по физике и математике до 80 по языкам. Чтобы получить итоговый балл, первичный умножат на коэффициент. Конкретики, что это за коэффициент, пока нет. Единственное, что известно, результат будет зависеть от того, как хорошо или плохо справились с заданием другие абитуриенты.

Уже на первом этапе репетиционного тестирования абитуриенты смогут получить баллы за задания, которые выполнили не полностью верно. Например, в задании надо указать последовательность ответов. За абсолютно правильный ответ абитуриент получает два балла, если есть одна ошибка - один балл.

- Данная методика подсчета результатов тестирования является вот уже более ста лет наиболее широко используемой в развитых странах мира классической моделью оценки знаний при проведении различных видов тестирования, - уверены в РИКЗе.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

«Абсурдное суммирование школьных оценок с каким-то рангом сравнения»

Репетитор Евгений Ливянт придерживается другого мнения.

- На мой взгляд, методика расчета баллов на ЦТ должна совпадать с методикой подсчета баллов на контрольной работе в школе, включая экзаменационные работы. Только в этом случае можно будет говорить о корреляции школьной оценки и результатов ЦТ, - комментирует изменения Ливянт. - В школьной контрольной каждому заданию соответствует то или иное количество баллов, которое соответствует сложности задания. По результатам контрольной эти баллы суммируются. Аналогичная методика подсчета баллов на ЦТ была бы действительно понятна и прозрачна, а результаты ЦТ демонстрировали бы реальный уровень знаний выпускников. Кроме этого, суммирование среднего балла аттестата и результатов ЦТ получило бы математический смысл.

Что касается новой методики подсчета баллов, то эта некая гремучая смесь разных методик подсчета, которая призвана решить только одну задачу: средние баллы на ЦТ должны возрасти, чтобы катастрофа происходящего в системе образования была менее заметна для тех, кто не читал сказку Андерсена о новом платье короля.

Кроме этого, для подсчета суммы баллов абитуриента будет происходить абсурдное суммирование школьных оценок с каким-то рангом сравнения, что является бредом по определению.

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