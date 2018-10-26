Едем на Херсонщину за морем, здоровьем и впечатлениями

26 Окт. 23:43 2018-10-26T23:43:50+03:00

Южная соседка Украина занимает третье место по популярности у белорусов среди туристических направлений - это подтверждают исследования Белстата за 2017 год. Но если взять, к примеру, морские курорты Херсонской области, окажется, что наших соотечественников там отдыхает гораздо меньше, чем 10 лет назад. Но в последние годы поток туристов увеличивается. Эта тенденция не может не радовать украинцев.

По приглашению Центра развития туризма Украины мы отправились в пресс-тур, чтобы посмотреть, почему именно Херсонщина может стать лучшим туристическим регионом Украины. Все к этому располагает: уникальное географическое расположение, статус экологически чистого района, теплый климат, два моря - Азовское и Черное, интересные туристические объекты, потрясающая украинская кухня. И это еще не полный список достоинств региона. Конечно, все понимают, что нужно приводить в порядок дороги, развивать качественную туристическую инфраструктуру - и в этом направлении активно работает молодая амбициозная команда администрации Херсонской области.

В последние годы поток туристов увеличивается. Фото: МАРТИНЧИК Людмила

Например, замглавы областной администрации Андрей Балонь рассказал о масштабном проекте под названием «Херсонский Батуми» по созданию новой туристической зоны на берегу Черного моря по принципу существующих в Грузии и Турции. Отличная идея! Но для ее реализации нужны инвестиции.

Катаемся на лошадях и байдарках

В Херсон мы добирались утренним авиарейсом Международных авиалиний Украины с пересадкой в Киеве.

По прилете нас ожидал прекрасный обед в ресторане традиционной украинской кухни. Нужно сказать, что Украина - это гастрономический рай для любителей вкусно и сытно поесть. Украинцы накрывают стол щедро, порции большие, подача каждого блюда всегда оригинальна.

Прекрасный обед традиционной украинской кухни. Фото: МАРТИНЧИК Людмила

После обеда отправляемся в конный клуб Grand Prix недалеко от Херсона. Территория клуба, утопающая в зелени, приятно удивила безупречным видом. Здесь на 10 гектарах разместилась комфортная гостиница, ресторан, бани, бассейн, беседки с мангалами, пруд с лебедями и утками, мини-зоопарк, детская площадка, ну и, конечно, просторная конюшня и крытый манеж. В Grand Prix можно прогуляться верхом на лошади, взять уроки верховой езды, а можно просто отдохнуть с семьей и друзьями на природе. А ведь 8 лет назад все начиналось с одной лошади, которую приобрел хозяин клуба Евгений Рищук. Сейчас в клубе уже 55 лошадей разных пород. Здесь особенно четко понимаешь, что лошади - самые красивые и грациозные животные. Даже короткая прогулка верхом дарит массу положительных эмоций. Мы сами смогли в этом убедиться, прокатившись верхом на очаровательном Лимоне.

Любой турист может посетить конный клуб Grand Prix, который располагается недалеко от Херсона. Фото: МАРТИНЧИК Людмила

Прокатившись верхом на очаровательном лошади, посетители получают массу положительных эмоций. Фото: ЛЕШКЕВИЧ Марина

Второй день поездки мы провели в Херсоне, история которого началась при Екатерине II 240 лет назад. Город, раскинувшийся на берегу Днепра, небольшой, потому уютный и тихий. Он буквально утопает в зелени. В городском парке растет дуб, которому больше 100 лет - он является визитной карточкой Херсона. На улицах то и дело встречаются курсанты Морской академии в белоснежных рубахах. В городе сохранилось немало старинных зданий: Адмиралтейский арсенал, Херсонская крепость, Екатерининский собор. Но не менее колоритны и душевны уютные дворики Херсона, которые хранят немало тайн.

Свято-Екатерининский собор - первый каменный храм города Херсона. Фото: МАРТИНЧИК Людмила

Дальше Центр полезного туризма Green Terra организовал для нас прогулку на байдарках по Днепровским плавням - заросшим тростником рукавам реки. Сейчас это модное направление активного отдыха в Херсоне. Все участники тура смогли попробовать себя в роли гребцов. Конечно, после водного путешествия ощущалась усталость, но мы получили колоссальное удовольствие и незабываемые эмоции. Да и когда еще удастся сделать фото в образе дамы с веслом!

Прогулка на байдарке - доступный формат активного отдыха для каждого туриста. Фото: ЭВЕРТОВСКИС Ингус

Маршрут проходит по живописным местам. Фото: ЭВЕРТОВСКИС Ингус

Ну и как можно побывать на юге и не насладиться местным вином! Владелец семейной винодельни «Куринь», созданной по принципу французских шато, Николай Халупенко встретил нас, показал обширные виноградники, рассказал о процессе изготовления вина. Ну, и конечно, не обошлось без дегустации, попробовали всю продукцию винодельни - от столовых вин до традиционных для этого региона сладких десертных.

Настоящее херсонское вино можно продегустировать на территории семейной винодельни «Куринь». Фото: МАРТИНЧИК Людмила

«Аскания-Нова» - украинский Ноев ковчег

Следующий день посвятили биосферному заповеднику «Аскания-Нова». Это старейший степной биосферный заповедник планеты. Там растет более 500 видов растений и обитает более трех тысяч видов животных, 69 из которых занесены в Красную книгу Украины.

Треть территории «Аскания-Нова» - заповедная степь, которой никогда не касался плуг. Здесь живут дикие копытные с разных континентов: бизоны, сайгаки, лани, благородные олени, пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды. Осенью слетается большое количество перелетных птиц: уток, журавлей, серых гусей, куликов. Кстати, «Аскания-Нова» - первый заповедник, где начали разведение лошадей Пржевальского.

На территории заповедника располагается зоопарк, в котором собраны звери и птицы со всего мира. Фото: ХАРЧИКОВ Александр

Кроме того, заповедник «Аскания-Нова» включает в себя прекрасный дендрологический парк площадью более 200 га. Здесь созданы все характерные для Украины ландшафты: степной, лесостепной, приозерный, садово-парковый и садовый.

Директор заповедника Виктор Гавриленко относится к своим питомцам как к детям: без страха входит в вольеры, кормит животных, разговаривает с ними, знает характер каждого. Виктор Семенович работает тут уже 28 лет, практически всю свою сознательную жизнь, за что 106-летний племянник основателя заповедника, который живет в Австрии, безмерно ему благодарен.

Азовское море - комфортное место для семейного отдыха

Конечной точкой нашего путешествия стало Азовское море в районе Арабатской Стрелки. Это поселки Счастливцево, Генгорка и Стрелковое. Территория Арабатской Стрелки с одной стороны омывается Азовским морем, с другой стороны озером Сиваш, что создает уникальный микроклимат.

Благодаря мягкому климату вода Азовского моря быстро прогревается. Фото: МАРТИНЧИК Людмила

Плюсы Азовского моря в том, что оно мелкое, быстро прогревается, вход в воду пологий, что очень удобно для отдыха с детьми. Уже в конце мая на Азовском море начинается курортный сезон. Пляжи в районе Арабатской Стрелки широкие, мелкоракушечные, так что прогулки босиком можно сравнить с приятным массажем стоп. Разделения между отельными комплексами нет, поэтому можно свободно идти пешком по побережью и наслаждаться морскими пейзажами.

На курорте можно найти разные варианты жилья по цене, комфорту, расположению. Разнообразить свой отдых на Арабатской Стрелке можно посещением дельфинария, аквапарка, сафари-парка. А какое наслаждение доставляет вкус и аромат свежих фруктов и овощей, выращенных под жарким херсонским солнцем!

Окунаемся в «Херсонское мертвое море»

На курорте можно совместить приятное с полезным - поправить свое здоровье. В поселке Счастливцево на Арабатской Стрелке расположен горячий источник, температура воды в котором достигает 50 градусов. Вода бьет из скважины глубиной 1670 м, образуя небольшое озеро. Вода в нем целебная, избавляет от многих болячек.

Горячий источник - это прекрасная возможность не только отдохнуть, но и поправить своё здоровье. Фото: МАРТИНЧИК Людмила

Что касается водолечения под присмотром врачей - его можно получить в лечебнице «Горячий источник» в селе Генгорка. Термальная вода из глубины более 1600 метров, которая используется при проведении процедур, прекрасно подходит для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи, болезней сердечно-сосудистой и нервной систем, эндокринной системы и обмена веществ.

На Арабатской Стрелке есть еще одно уникальное место - Геническое озеро, которое в жаркую солнечную погоду окрашивается в розовый цвет. Причиной тому микроводоросли, которые живут в соленой воде. К сожалению, в день нашей поездки было прохладно и пасмурно, поэтому увидеть волшебство не удалось. Зато удалось услышать рассказ об уникальности этого соленого озера от бывшего директора Сользавода. Сейчас озеро не используется в солепромысле, но стало очень популярным у местного населения и туристов из-за своих бальнеологических свойств. Соль и рапа из этого озера богаты биологически активными веществами, которые полезны для здоровья. Концентрация соли в воде настолько велика, что можно спокойно лежать на поверхности озера, поэтому озеро называют еще и Херсонским Мертвым морем.

Херсонская область - это регион, который может оставить в сердце каждого гостя много приятных впечатлений. Фото: ДЕРЕВЯНКО Катерина

Подводя итоги нашей поездки, можно сказать, что Херсонская область - это регион, который может оставить в сердце каждого гостя много приятных впечатлений. Каждое место, которое мы посетили, - по-настоящему уникально. Каждый человек, с которым мы общались в поездке - живет и работает с любовью к своей земле и хочет сделать свой регион лучше, показать всю его уникальность гостям из других стран.