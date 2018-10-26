«Когда прозвучали команды и хлопушка, он заплакал». Режиссер Александра Бутор о последней кинороли Николая Караченцова

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-26T14:00:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В вышедшем в 2014 годы фильме Николай Караченцов сыграл роль Васьки Ходаса спустя несколько десятков лет. Это была маленькая, но очень трогательная роль.

- Александра, в свое время пригласить Николая Петровича сыграть маленькую роль в “Белых Россах. Возвращение" было с Вашей стороны шагом неожиданным, обсуждаемым и не всегда позитивно. И все-таки, почему без его участия Вы не видели свою картину?

- Это была очень драматичная история, потому что киностудия была против и всеми способами пыталась противостоять этой идее. Но благодаря моим актерам Сергею Жбанкову и Андрею Мерзликину я смогла отстоять право снимать этого артиста. Мне казалось, что именно он - лицо первого фильма, и без него "Белые Росы” невозможно представить. Потом уже мы узнали, что это любимый фильм Караченцова, и участие в продолжении было для Николая Петровича огромным счастьем. По сюжету его герой в 1990-е отправился на заработки в Москву и пропал. Спустя годы он возвращается домой. Измученный, израненный, уставший. Но дом - это такая штука, где тебя примут любым. И все простят. Получилось, что возвращение его героя домой совпало и с возвращением артиста на экран.

То самое драгоценное для Александры Бутор, как и для всех его героев, фото с Николаем Караченцовым. Фото: Архив Александры Бутор

- Расскажите о тех, впечатлениях, которые у вас остались от работы на съемочной площадке с Николаем Петровичем, и позже, когда он приезжал на премьеру.

- Мы снимали его сцены в квартире одного белорусского поэта, но Караченцов попросил, чтобы грим и облачение в костюм прошли на студии. Он хотел снова окунуться в эту атмосферу. На площадке, когда прозвучали команды и хлопушка, он заплакал. А вместе с ним плакала вся группа. Это было невероятно. Потом мы еще долго не могли расстаться. Приехали все молодые актеры фильма, мы пили чай, общались. У нас есть драгоценное фото, где мы все вместе.

Александра Бутор (первая справа) и молодые актеры "Белых Росс. Возвращение" снялись с Николаем Караченцовым и его супругой Людмилой Поргиной после съемок одной из самых трогательных сцен фильма. Фото: Архив Александры Бутор

На премьеру он приехал с удовольствием и после фильма оставил мне записку со словами благодарности. Через пару недель после премьеры я получила приглашение на его юбилей. Меня встречали в Москве, как принцессу. А я всего лишь режиссер из Беларуси, который снимал свой первый большой фильм и пригласил туда любимого артиста из детства. Кстати, когда я была на дне рождения у Караченцова, у актера Паши Харланчука, который играл в фильме, родилась дочка Павлинка. Мы говорили, это наш аист из фильма принес. Он вообще принес много детей: Паше, Жбанкову, Мерзликину, Жене Жукович - много кому из группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Николай Караченцов поселился в минском монастыре

Актер приехал в Минск на премьеру продолжения "Белых Рос" (читать далее)

Фотопробы к «Белым Росам»: Попасть в тюрьму вместо Геннадия Гарбука мог Михаил Кононов, а Льву Дурову предлагали сыграть старого Ходаса

«Комсомолка» узнала, кто вырвал фото Николая Караченцова из альбома с пробами (читать далее)

«Васька в «Белых Росах» - это и есть он, Николай Караченцов»

«Комсомолка» попросила вспомнить Николая Петровича нашего знаменитого драматурга Алексея Дударева (читать далее)