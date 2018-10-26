У Змитера Вайтюшкевича вышел новый альбом, он называется «Люблю»
– Можно сказать, что альбом «Люблю» – это совместный проект, – говорит Вайтюшкевич. - В его записи принимали участие музыканты групп WZ-Orkiestra, Apple Tea, «Крама», а также белорусско-американский виолончелист Марк Приходько, гитаристы Стив Крамер и Майк Рубин, хор «Конкордия». Большинство из них будет играть и на концертной презентации. Так что концерт действительно уникальный.
Фото: Алекс Жерносек
Напомним, это уже второй альбом Вайтюшкевича, в котором задействованы стихи Владимира Маяковского. Первая была 13 лет назад на альбоме MW, но музыкант считает его несовершенным:
– Новый диск более разнообразный по стилям: от джаза и академической музыки до альтернативного рока и хип-хопа. К тому же в прошлый раз было слишком много слов, а теперь я захотел больше музыки. Ну и несколько песен из первого альбома заново переделал. Как мне кажется, более удачно.
Кстати, несколько песен с альбома «Люблю» звучат на белорусском – это переводы Рыгора Бородулина и переводе Виталя Рыжкова.
Фото: организаторы.
ГДЕ? Зал «ОК16» (ул. Октябрьская, 16)
КОГДА? 2 ноября 2018 года в 19:00.
ЦЕНА ВОПРОСА: 24 - 33 рубля. Справки по телефону 8 (033) 661-14-32.