У Змитера Вайтюшкевича вышел новый альбом, он называется «Люблю»

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-26T14:38:00+03:00

Это музыка от джаза до хип-хопа на стихи Маяковского

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– Можно сказать, что альбом «Люблю» – это совместный проект, – говорит Вайтюшкевич. - В его записи принимали участие музыканты групп WZ-Orkiestra, Apple Tea, «Крама», а также белорусско-американский виолончелист Марк Приходько, гитаристы Стив Крамер и Майк Рубин, хор «Конкордия». Большинство из них будет играть и на концертной презентации. Так что концерт действительно уникальный.

Фото: Алекс Жерносек

Напомним, это уже второй альбом Вайтюшкевича, в котором задействованы стихи Владимира Маяковского. Первая была 13 лет назад на альбоме MW, но музыкант считает его несовершенным:

– Новый диск более разнообразный по стилям: от джаза и академической музыки до альтернативного рока и хип-хопа. К тому же в прошлый раз было слишком много слов, а теперь я захотел больше музыки. Ну и несколько песен из первого альбома заново переделал. Как мне кажется, более удачно.

Кстати, несколько песен с альбома «Люблю» звучат на белорусском – это переводы Рыгора Бородулина и переводе Виталя Рыжкова.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Зал «ОК16» (ул. Октябрьская, 16)

КОГДА? 2 ноября 2018 года в 19:00.

ЦЕНА ВОПРОСА: 24 - 33 рубля. Справки по телефону 8 (033) 661-14-32.