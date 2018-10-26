Первый вице-премьер - о компьютерном будущем Беларуси: В области растениеводства - полностью оцифрованные поля

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-26T15:52:00+03:00

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В четверг, 25 октября, первый вице-премьер Александр Турчин встретился с президентом, с которым обсудил развитие цифровой экономики, а также провел заседание Совета по развитию предпринимательства (Турчин продолжает возглавлять его, несмотря на должность в правительстве). В интервью программе «Разговор у президента» на канале «Беларусь 1» первый вице-премьер рассказал о возможных послаблениях для предпринимателей, цифровом будущем Беларуси и вкладе айтишников в экономику. Мы выбрали самые интересные цитаты о…

…уменьшении и отмене повышающих коэффициентов для налогов на землю и недвижимость

- В новой редакции Налогового кодекса предусмотрено поэтапное снижение в течение пяти лет повышающего коэффициента с 2,5 до 2 раз. Мое мнение, что это надо делать одномоментно, с 1 января 2020-го. А в будущем, мне кажется, необходимо полностью отказаться от этих повышающих коэффициентов и подойти к налоговой реформе и, возможно, кардинальному упрощению налоговой системы со снижением налоговой нагрузки на бизнес.

…отмене указа о лжепредпринимательстве

- Мы предложили президенту возможность отменить указ №488, имплементировав нормы, которые позволят поставить заслон лжепредпринимательским структурам, в иные нормативно-правовые акты. Президент поддержал эту инициативу, дал поручение внести предложения, обсудить это с комитетом Госконтроля. Не вызывает антагонизма в бизнес-сообществе реестр лжепредпринимательских структур. Он нужен - зайти, посмотреть, какие субъекты не совсем добросовестные, чтобы себя обезопасить. Но другой вопрос, на основании чего мы формируем этот реестр. Если ты не находишься по месту регистрации и сразу в него попадаешь, наверное, это не совсем правильно.

…вкладе айтишников в экономику

- Сегодня мы прирастем в выручке и в экспорте услуг (в ПВТ. - Ред.) на 400 - 450 млн. долларов по сравнению с прошлым годом. Это рост от 40 и более процентов. Ни одна отрасль нашей экономики не дает такого эффекта и результата. (…) Добавленная стоимость в этой сфере составляет более 90%. И сегодня вклад компьютерных, информационных услуг в прирост ВВП за семь месяцев - порядка половины процента. Из 3,7% (роста ВВП. - Ред.) полпроцента - эти 30 тысяч ребят, которые работают в этой сфере.

…возможности зарабатывать на транспортных услугах

- Транспортно-логистическая отрасль - это та отрасль, на которую правительство делает ставку наравне с IT. Сегодня контейнер из Китая железнодорожным транспортом идет в Европу порядка 12 - 14 дней. В этом году мы получим от транзита этих контейнеров по нашей территории более 50 млн. долларов. При реализации современных технологий, создании цифровых коридоров мы в ближайшей перспективе можем увеличить этот транзит в три раза.

…будущем электронного образования…

- Идеология, которую глава государства одобрил, - это посредством электронной системы образования переходить к индивидуальному обучению. Я говорю о возможности путем оценки ученика, его успеваемости, наклонностей и так далее выявлять его сильные стороны. Если вы склонны к математике, мы будем это понимать и строить вашу образовательную программу конкретно под вас. Задача достаточно амбициозная, и мы будем двигаться к ней.

…а также электронного сельского хозяйства

- Когда будут оцифрованы все параметры, мы будет понимать и видеть в режиме реального времени, когда были розданы корма, когда корова пришла на дойку, какой удой, какое качество молока и так далее. В области растениеводства - полностью оцифрованные поля. Мы понимаем, какая урожайность, что посеяно, когда убрано, засеяно. Создается такой информационный ресурс, в рамках которого невозможно что-то приписать, изменить. Мы будем видеть реальную эффективность, и это позволит нам принимать эффективные управленческие решения. Может быть, не надо заниматься севом зерновых на тех или иных площадях, и так далее.