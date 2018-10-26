На выставке часов в Москве Охлобыстин братался с витебскими мастерами

26 Окт. 23:42 2018-10-26T23:42:37+03:00

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Белорусский часовщик Олег Коровин и его команда на престижной московской выставке часов Moscow Watch Expo были единственными представителями Беларуси. Тем сильнее удивились и организаторы и участники, когда приглашенная звезда Иван Охлобыстин бросился к ним обниматься:

- О, ребята, Витебск! Я так люблю ваш город, он кайфовый!

- Все подумали, что мы с Охлобыстиным давно знакомы. А ему действительно город нравится, вот он и нас воспринял как старых друзей. Обещал в следующий свой приезд к нам заглянуть, - рассказывает Олег Коровин.

Охлобыстин сфотографировался с часами белорусских мастеров, которые ему больше всего приглянулись. Часы называются «Смерть и время», на циферблате - костлявая рука. На их создание Коровина вдохновили средневековые «рекламные постеры», частым сюжетом которых был скелет с часами или часы со скелетом, символизирующие быстротечность жизни. В Москву белорусская команда возила еще трое часов: «Нимфу», «Футболиста» и часы, посвященные белорусскому хоккею. «Хоккейные» часы особенные. На них изображен хоккеист под номером один. Ремешок зеленый, циферблат красный, белорусский орнамент. Эти часы Коровин собирается отправить по почте Александру Лукашенко.

На "хоккейных" часах изображен хоккеист номер один. Узнали, кто модель? Фото: личный архив Олега Коровина.

- Хочу таким образом обратить внимание президента на то, что спорт в нашей стране развивается, а техническое воспитание детей и подростков - нет, - объясняет Олег Дмитриевич. - На весь Витебск осталось фактически пару кружков технического творчества - судомодельный и авиамодельный. Я хотел открыть детскую школу часовщиков. Когда чиновники узнали, что дети в ней будут учиться работать и на токарном, и на фрезерном станках, чуть в обморок не попадали. А ведь техническое творчество развивать надо!

Судьба остальных уникальных часов пока не решена. Сегодня продать часы в Беларуси очень сложно, объясняет мастер.

Витебская команда привезла на московский форум уникальные часы ручной работы. Фото: Алеся ПУШНЯКОВА.

- В Беларуси люди в основном не носят часы. Считают их даже не игрушкой, а абсолютно бесполезным предметом, - сетует Олег Коровин. - Средний возраст часовщика в Витебске - 65 лет, и молодой смены нет. А ведь часы - это лакмусовая бумажка интеллектуального состояния человека, показатель уровня культуры общества! Думаю, лет через 15 - 20 этот период пройдет, и те белорусы, кому сейчас 5 - 6 лет, вырастут и будут носить часы.