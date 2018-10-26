Где хранятся продукты для Минска на случай апокалипсиса?

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-26T16:29:19+03:00

«Комсомолка» выяснила, что такое стабилизационный фонд столицы и зачем он нужен [фото]

Изменить размер текста: A A

Каждый год в стране утверждаются стабилизационные фонды (запасы) продовольственных товаров. Эта традиция пришла к нам из советских времен: запас провизии не даст городским жителям умереть с голоду в межсезонье. Но и сейчас в этом есть свои плюсы: во-первых, так дешевле. И свое не пропадет, и бюджетные деньги сэкономят. Ну и подушка безопасности на случай форс-мажора никогда не помешает. Например, если в результате стихийного бедствия Минск окажется отрезан от цивилизации. Представить в реальности это сложно, но никто не застрахован от войн и апокалипсиса, так что и государству рисковать не хочется.

Фонд состоит из продуктов первой необходимости, которые можно хранить долго, - овощи, фрукты, мясо, масло. Находятся стратегические запасы для жителей Минска в УП «Партизанское» и УП «Минский хладокомбинат №2», постепенно оказываясь на прилавках магазинов и в столовых госучреждений.

Нормы почти не меняются из года в год. В этом году, правда, закупили чуть больше яблок (мы насчитали 9 сортов), ведь теперь в магазинах белорусских сортов должно быть в два раза больше.

Фонд состоит из продуктов первой необходимости, которые можно хранить долго, - овощи, фрукты, мясо, масло.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы оценить масштабы, едем в УП «Партизанское». По сути это огромный продовольственный склад. Овощи и фрукты здесь с белорусских предприятий, большинство - бывшие колхозы, но есть и частные фермерские хозяйства. Овощи и фрукты из каждой фуры сначала отправляют в лабораторию на анализ, чтобы убедиться в отсутствии нитратов и радионуклидов. Если их нашли - продукты возвращают поставщику.

Овощи и фрукты из каждой фуры сначала отправляют в лабораторию на анализФото: Павел МАРТИНЧИК

- Радионуклиды в продуктах мы ни разу не зафиксировали, а нитраты находили пару раз, - рассказывает заведующая лабораторией Наталья Булыга.

Затем овощи и фрукты сортируют, чтобы убрать подгнившие и помятые, упаковывают их в ящики и отправляют на склад.

Овощи и фрукты сортируют, чтобы убрать подгнившие и помятыеФото: Павел МАРТИНЧИК

После сортировки продукты упаковывают в ящики и отправляют на складФото: Павел МАРТИНЧИК

В фасовочном цеху картофель подготавливают к «поездке» в магазины. Его моют, сушат, а потом вручную отбирают крупные картофелины на конвейере и упаковывают их в фиолетовые мешки-сеточки. Кстати, некондиция тоже не пропадает: ее отправляют на крахмал. В итоге цена на картофель вырастает в 6 раз: закупают его за 20 - 22 копеек, а продают уже за 1,2 рубля. Яблоки в процессе дорожают примерно на треть: с 65 - 70 копеек до 90.

В фасовочном цеху картофель подготавливают к «поездке» в магазины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Половина стоимости составляет плата за энергоресурсы: подогрев склада, круглосуточное освещение. К тому же после отбора мелких картофелин, мытья и сушки он значительно теряет в весе. Так что хранение - дорогое удовольствие, - объясняет наценку директор предприятия Татьяна Кузовлева.

Овощи и фрукты здесь с белорусских предприятийФото: Павел МАРТИНЧИК

- Для каждого овоща нужен свой режим хранения. Например, картошке требуется от 3 до 6 градусов тепла и высокая влажность, луку - сухое помещение при нулевой температуре, а яблоки отлично хранятся дома в холодильнике. В таких условиях есть шанс сберечь картофель на год, а яблоки до 9 месяцев, - дополняет начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алла Сергеева.

Для каждого овоща нужен свой режим храненияФото: Павел МАРТИНЧИК

Особняком на территории стоит цех квашения. В нем гигантская машина мелко шинкует капусту, а работники маринуют огурцы, клюкву и яблоки. Некоторое время маринады находятся в холоде, а затем попадают на стол к школьникам, студентам, работникам и в магазины. Директор говорит, что работников постоянно не хватает: десять вакансий висят мертвым грузом, хотя средняя зарплата составляет 670 рублей. И это учитывая, что труд по большей части неквалифицированный - фасовщики, грузчики, уборщики.

Территория цеха квашенияФото: Павел МАРТИНЧИК

- На собеседовании соглашаются работать, а после медосмотра и след простывает, - объясняют на предприятии.

Работники маринуют огурцы, клюкву и яблоки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Следующая наша остановка - склад со стратегическими припасами, который находится на Минском хладокомбинате №2. Если основная цель «партизанского склада» - хранить готовые продукты, то хладокомбинат - в первую очередь производство своей продукции и только потом обеспечение стабилизационного фонда мясом, сыром и сливочным маслом. Хранятся продукты в больших холодильных камерах при температуре -17. На случай если кого-то из работников вдруг заперли внутри, есть тревожная кнопка.

Здесь находятся стратегические запасы для жителей МинскаФото: Павел МАРТИНЧИК

В одной камере хранят масло в коробках по 20 килограммов и по 180 граммов, во второй - мороженое. Еще две утрамбованы разделанными полутушами свинины и говядины, навевая картинки из фильма «Рокки». Из оцепенения вывели стук собственных зубов и реплика одного из работников.

- А говорили, что туши уйдут. Да не уйдут они никогда! - как бы оправдываясь, что полутуши все еще востребованы, говорит работница.

Сливочное масло хранят в холодильной камере.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, зарплаты работников здесь оказались выше, чем в УП «Партизанское».

- Я думаю, наши люди тоже зарабатывают очень хорошо. У некоторых работниц в этом году была зарплата 1200 рублей. У нас прибыльное предприятие, можем себе позволить, - говорит Александр Рубинов.

Хранятся продукты в больших холодильных камерах при температуре -17.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хватает ли провизии минчанам? Алла Сергеева из Мингорисполкома уверяет, что ее не просто хватает, а еще и излишек остается. Но если что, всегда можно закупить импортное.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

План по количеству провизии каждый год утверждает Мингорисполком. Согласно ему с 15 ноября до 31 мая жителям Минска предстоит съесть:

15 тыс. т картофеля;

7,5 тыс. т овощей;

4 тыс. т фруктов;

600 т свинины;

150 т говядины;

370 т сливочного масла.