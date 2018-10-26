Александр Лукашенко - Петру Порошенко: Гомель ничем не отличается от прекрасных украинских городов

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-26T17:14:00+03:00

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26 октября президенты встретились в Гомеле на I Форуме регионов Беларуси и Украины. Прибыв в город над Сожем, Петр Порошенко первым делом возложил цветы к бюсту Тараса Шевченко, а затем пообщался с представителями украинской диаспоры.

- Вместе с украинской общиной Беларуси исполнили гимн Украины. Спасибо нашей общине за молитвы и усилия, благодаря которым мы держим хорошие отношения с Беларусью, - написал в Твиттере Петр Порошенко и прибавил несколько душевных фото.

Форум проводится для расширения торгово-экономического сотрудничества, но во время встречи первых лиц, а президенты провели встречу один на один, круг вопросов для обсуждения выходил за эти рамки.

- Вы, наверное, чувствуете, что он (Гомель. - Ред.) ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины (особенно в последнее время), которые в связи с конфликтом переселились сюда, - сказал Александр Лукашенко Петру Порошенко, его слова приводит БелТА.

Лукашенко напомнил, что за последнее время из Украины в Беларусь приехали примерно 150 тысяч человек, некоторые уже возвращаются обратно.

- Главное не в этом. Главное в том, что этот тяжелый период прошел. Потому что нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились, как со своими людьми. Так что Гомель - это хороший, теплый город для украинцев.

- Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество, - ответил в свою очередь украинский президент, подчеркнув, что граница между Беларусью и Украиной должна быть границей мира, дружбы и надежности. - И вы и я предпринимаем к этому максимальные усилия. Мы убедились, что наше решение о проведении форума было правильным. Уже подписано шесть договоров. Будет подписан еще целый ряд соглашений между нашими регионами. И от этих договоров будут лучше жить и люди в Украине, и в Беларуси. (…) Отношения между нашими народами сегодня характеризуются дружбой и сотрудничеством так же, как и отношения между президентами. Рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами. Для нас очень важно сберечь эти тенденции.

Кстати, Украина - третий после России и ЕС по значимости торговый партнер Беларуси, на нее приходится почти 7% товарооборота. Хотя в 2017 году товарооборот между Украиной и Беларусью увеличился почти на 20% и достиг 4,6 млрд. долларов, это почти в два раза ниже довоенных показателей 2010 - 2011 годов. Так что оба президента делают ставку на реанимацию белорусско-украинского товарооборота. В Беларуси действует 295 предприятий с украинским капиталом, из них 122 - совместных. В Украине создано 8 совместных сборочных производств белорусской техники.

В своем выступлении во время форума Петр Порошенко заявил, что видит все основания для увеличения товарооборота с Беларусью до $10 млрд. По его словам, есть надежда, что уже в следующем году товарооборот между странами составит не менее $7 млрд.

В следующий раз форум белорусских и российских регионов пройдет в украинском Житомире.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Порошенко поблагодарил Беларусь за мирные переговоры

- В Минске были подписаны документы, которые навсегда войдут в учебники дипломатии. Они называются Минскими соглашениями, - напомнил Петр Порошенко события февраля 2015 года, когда в Минске состоялись миротворческие переговоры лидеров стран Нормандской четверки. - Доверяю ли я Лукашенко? На 100%. И мы про это сегодня говорили. Трехсторонняя контактная группа работает в Минске. И Беларусь делает все, что может, чтобы организовать эту работу. Поэтому я хочу поблагодарить Александра Григорьевича, белорусский народ, Минск.

Александр Лукашенко тоже высказался о военном конфликте в Украине. По его мнению, эту проблему должны решать три славянских народа.

- Эту проблему, это моя точка зрения, должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда. Ни европейцы, ни американцы, никто другой - это мы должны решить эту проблему, - заявил Александр Лукашенко.