«Мы сами в шоке»: задержан глава Пуховичского райисполкома

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-26T17:07:18+03:00

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На этой неделе стало известно о задержании председателя Жодинского горисполкома. В отношении него возбудили уголовное дело. И вот спустя пару дней силовые ведомства сообщили о задержании еще одного чиновника.

Как сообщает Следственный комитет, расследуется уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности в отношении председателя Пуховичского районного исполнительного комитета и иных лиц. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

- Для нас это полная неожиданность, - говорят в Пуховичском райисполкоме о задержании своего начальника Сергея Ленковца. - Он много сделал для района, по-хозяйски взялся управлять им. Отремонтировал ряд школ, больницу. Перекладывал дороги.

- То есть появились хорошие дороги?

- Конечно! В агрогородках где-то частями, кусочками. Идет работа, на все денег не хватит… Мы следим (за новостями. - Ред.), сами в шоке.

Глава Пуховичского райисполкома Сергей Ленковец занимает свой пост с декабря 2015 года, а до этого он был председателем Березинского райисполкома. Когда-то возглавлял колхоз «Свислочь».