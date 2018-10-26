2018-10-26T18:29:47+03:00
Досуг

«Это Сашин микрофон, Сашин сет-лист и Сашина фляжка»

Группа Neuro Dubel с полутора десятком музыкантов отыграла концерт в память об Александре Куллинковиче
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Сестре Куллинковича Римме Былинской в гримерку принесли портрет дяди СашиСестре Куллинковича Римме Былинской в гримерку принесли портрет дяди СашиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Он мечтал отметить 30-летие группы Neuro Dubel в минском зале Prime Hall. В августе, когда группе было 29, а музыканту 46, Куллинкович умер. Исполнять мечту дяди Саши, как называли артиста его фанаты, группе пришлось без основателя.

- Вот, видите, это его микрофон, его стойка, его сет-лист, его фляжка,- вышел на сцену ведущий Александр Помидоров. - Он с нами, а мы на концерте группы Neuro Dubel!

Саша тут! Музыканты поставили микрофон и фляжку для Куллинковича и положили сет-лист Фото: Павел МАРТИНЧИК

Саша тут! Музыканты поставили микрофон и фляжку для Куллинковича и положили сет-листФото: Павел МАРТИНЧИК

«Давайте сегодня будет праздник! Саша был бы рад», - сказал Александр Помидоров Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Давайте сегодня будет праздник! Саша был бы рад», - сказал Александр ПомидоровФото: Павел МАРТИНЧИК

Почти три часа микрофон был опущен, а фляжка стояла нетронутой. Юрий Наумов, который долго не выступал с группой, подпевал не Куллинковичу, а десятку белорусских музыкантов.Песни группы Neuro Dubel исполняли Игорь Ворошкевич, Олег Хоменко, Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич, Юрий Стыльский. На сцену вышли жена и сестра музыканта. Почти каждый не уставал повторять, что Саша все видит, Саша горд, Саша тут.

Юрий Наумов последние пару лет не выступал с группой Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юрий Наумов последние пару лет не выступал с группойФото: Павел МАРТИНЧИК

Жена Елена Куллинкович Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жена Елена КуллинковичФото: Павел МАРТИНЧИК

- Сегодня в гримерку принесли вот этот портрет, - показала нарисованного Куллинковича сестра Римма Былинская. - Я не знаю, кто его написал, но хочу поблагодарить этого художника. Рисовали с последних фотографий, потому что кот Василий здесь уже очень старый.

Около микрофона сестра Александра Куллинковича Римма Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около микрофона сестра Александра Куллинковича РиммаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Калісьці ў 2011 годзе я падарыў Сашу сваю кнігу з подпісам «Сашу Кулінковічу - брату па зброі», - сказал Вольский. - На жаль, мой брат па зброі загінуў у гэтай вечнай вайне. Але песні ягоныя будуць жыць вечна, мы падпяем яму, праўда.

Лявон Вольский пытался вести себя на сцене, как вел себя Куллинкович Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лявон Вольский пытался вести себя на сцене, как вел себя КуллинковичФото: Павел МАРТИНЧИК

Игорь Ворошкевич, группа "Крама" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Игорь Ворошкевич, группа "Крама"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вокалист группы «Разбітае сэрца пацана» Денис Тарасенко вспомнил, что виделись с Александром Куллинковичем за несколько недель до его смерти. И тогда обсуждали, что это как-то неправильно: столько лет общаются, а не спели вместе ни одной песни.

- Вот, Саня, песня! - Поднял голову вверх Тарасенко.

Юрий Стыльский из «Дай Дарогу» пытался быть веселым и хулиганистым. Хватило его ненадолго.

Стыльский бодро плясал с микрофоном и авоськой с кефиром на своей песне. Но на последней "Время распрощаться" не произнес ни слова, только плакал Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стыльский бодро плясал с микрофоном и авоськой с кефиром на своей песне. Но на последней "Время распрощаться" не произнес ни слова, только плакалФото: Павел МАРТИНЧИК

- Не хотелось выходить на эту сцену с соплями! - Стыльский выбежал с авоськой с четырьмя бутылками кефира, которые стал раздавать в зал. Музыкант пел песню «Бифидокефир». - Иногда бывает, хочется бифидокефира. Коротко и ясно.

Многие не сдерживали слез Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие не сдерживали слезФото: Павел МАРТИНЧИК

Распрощались все около 11 вечера. Все музыканты вышли на сцену и спели песню «Время распрощаться вот таким вот образом». В зале подняли портреты Куллинковича. Барабанщик Андрей Степанюк подошел к микрофону и негромко сказал: «Гурт Neuro Dubel. Горад Мінск. Рэспубліка Беларусь. Не забывайце нас». А на поклон музыканты группы вышли, оставив место для дяди Саши. Зрители еще долго не расходились и фотографировались с Куллинковичем, который смотрел в зал с большого экрана.

Neuro Dubel исполнили мечту Куллинковича и собрали Прайм-холл Фото: Павел МАРТИНЧИК

Neuro Dubel исполнили мечту Куллинковича и собрали Прайм-холлФото: Павел МАРТИНЧИК

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