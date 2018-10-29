2018-10-29T12:40:38+03:00
Звезды

Ведущие детского «Евровидения» названы!

Шоу будут вести Евгений Перлин с юными певицами Зеной и Хеленой Мерааи, а за красную дорожку и зеленую комнату будут отвечать Денис Дудинский и Анна Квилория.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Ведущие детского "Евровидения-2018" Зена, Евгений Перлин, Хелена Мерааи. Фото: Белтелерадиокомпания.Ведущие детского "Евровидения-2018" Зена, Евгений Перлин, Хелена Мерааи. Фото: Белтелерадиокомпания.
Изменить размер текста:

Выбрать ведущих детского «Евровидения», которое в этом году пройдет в Минске 25 ноября, было реальной проблемой. Дело в том, что в Беларуси телеведущих, хорошо говорящих по-английски, можно по пальцам руки сосчитать. В результате ведущими стали Евгений Перлин, 28 лет, он ведет «Новости» и шоу «Макаёнка, 9». Его голос вы также слышите из комментаторской кабинки конкурсов «Евровидения» (к слову, кто будет комментировать шоу вместо Перлина - пока открытый вопрос). Ему в напарницы выбрали 15-летнюю Хелену Мерааи, она представляла нашу страну в детском «Евровидении-2017». А также 16-летнюю Зену (она же Зина Куприянович), выпускницу «Фабрики звезд» последнего призыва. Зена известна тем, что озвучивала по-русски Моану в одноименном анимационном фильме. А сейчас активно сотрудничает с продюсером Виктором Дробышем, живет и учится в Москве и является одной из главных претенденток на получение путевки от Беларуси во взрослое «Евровидение-2019».

Денис Дудинский и Анна Квилория. Фото: Белтелерадиокомпания

Денис Дудинский и Анна Квилория. Фото: Белтелерадиокомпания

Но это еще не все ведущие. Уже 19 ноября в БелЭКСПО состоится торжественное открытие «Евровидения» с красной дорожкой и жеребьевкой. Встречать представителей 20 стран-участниц будут Денис Дудинский (ему 44 года - но кто даст!), ведущий «Добрай ранiцы, Беларусь». На «Славянском базаре» он не первый год находит подход к каждому из участников - Денис владеет пятью языками. Его соведущая Анна Квилория работает в «Телеутре» на «Беларусь-2», ей 32 года. Кроме красной дорожки этой паре предстоит вести всю «евронеделю», а также разговаривать с участниками «Евровидения» в зеленой комнате (которая в этом году будет буквально парить в воздухе!).

- Если честно, я очень волнуюсь, - призналась нам Аня Квилория. - Я могу общаться на английском и итальянском, но хотелось бы знать язык гораздо лучше. Поэтому сейчас активно занялась английским. Как мне соведущий Денис Дудинский? Считаю, что мне с ним невероятно повезло! Больше ничего пока не расскажу - все покрыто тайной. Не знаю даже, в чем буду выходить перед публикой: мой гардероб как ведущей полностью зависит от фантазии модных дизайнеров.

Денис Дудинский и Анна Квилория во время первой фотосессии к конкурсу. Фото: Белтелерадиокомпания

Денис Дудинский и Анна Квилория во время первой фотосессии к конкурсу. Фото: Белтелерадиокомпания

Времени до начала шоу осталось совсем мало - уже 5 ноября начинается сборка сцены и монтаж декораций в «Минск-Арене». Зрители смогут увидеть шоу дважды - 25 ноября и за день до шоу, во время генеральной репетиции, которая ничем не будет отличаться от финала. К сожалению, билетов на оба дня уже практически нет, раскупили их всего за пару дней. Стоили они невероятно дешево - от 5 до 15 рублей. Остался лишь один шанс - выиграть их, следя за дневниками «Евровидения» на «Беларусь-1».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
СК: гомельчанин, порезавший троих милиционеров в троллейбусе, исповедует радикальный ислам
Минчанина, который пропал после выписки из больницы, нашли погибшим
На футбольном матче в Минске впервые заметили бронетехнику с водометами
Белорусский боксер Иван Баранчик стал чемпионом IBF
В Браславском районе отдыхающая нашла в озере человеческий череп
Минское и брестское «Динамо» сыграли вничью, БАТЭ вырвал победу в Гомеле - и другие результаты чемпионата Беларуси
Владелец английского футбольного клуба «Лестер Сити» разбился на вертолете возле стадиона своей команды
Доставайте зонты: на 29 октября синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей
В Лунинце годовалую девочку убили из-за того, что ее плач мешал пьяной компании
Туристка из России нашла в озере человеческий череп
В Березовском районе перевернулась лодка, один человек утонул
Страшная авария под Радошковичами: четверо погибших, пятеро в тяжелом состоянии