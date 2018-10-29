Ведущие детского «Евровидения» названы!

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-29T12:40:38+03:00

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Выбрать ведущих детского «Евровидения», которое в этом году пройдет в Минске 25 ноября, было реальной проблемой. Дело в том, что в Беларуси телеведущих, хорошо говорящих по-английски, можно по пальцам руки сосчитать. В результате ведущими стали Евгений Перлин, 28 лет, он ведет «Новости» и шоу «Макаёнка, 9». Его голос вы также слышите из комментаторской кабинки конкурсов «Евровидения» (к слову, кто будет комментировать шоу вместо Перлина - пока открытый вопрос). Ему в напарницы выбрали 15-летнюю Хелену Мерааи, она представляла нашу страну в детском «Евровидении-2017». А также 16-летнюю Зену (она же Зина Куприянович), выпускницу «Фабрики звезд» последнего призыва. Зена известна тем, что озвучивала по-русски Моану в одноименном анимационном фильме. А сейчас активно сотрудничает с продюсером Виктором Дробышем, живет и учится в Москве и является одной из главных претенденток на получение путевки от Беларуси во взрослое «Евровидение-2019».

Денис Дудинский и Анна Квилория. Фото: Белтелерадиокомпания

Но это еще не все ведущие. Уже 19 ноября в БелЭКСПО состоится торжественное открытие «Евровидения» с красной дорожкой и жеребьевкой. Встречать представителей 20 стран-участниц будут Денис Дудинский (ему 44 года - но кто даст!), ведущий «Добрай ранiцы, Беларусь». На «Славянском базаре» он не первый год находит подход к каждому из участников - Денис владеет пятью языками. Его соведущая Анна Квилория работает в «Телеутре» на «Беларусь-2», ей 32 года. Кроме красной дорожки этой паре предстоит вести всю «евронеделю», а также разговаривать с участниками «Евровидения» в зеленой комнате (которая в этом году будет буквально парить в воздухе!).

- Если честно, я очень волнуюсь, - призналась нам Аня Квилория. - Я могу общаться на английском и итальянском, но хотелось бы знать язык гораздо лучше. Поэтому сейчас активно занялась английским. Как мне соведущий Денис Дудинский? Считаю, что мне с ним невероятно повезло! Больше ничего пока не расскажу - все покрыто тайной. Не знаю даже, в чем буду выходить перед публикой: мой гардероб как ведущей полностью зависит от фантазии модных дизайнеров.

Денис Дудинский и Анна Квилория во время первой фотосессии к конкурсу. Фото: Белтелерадиокомпания

Времени до начала шоу осталось совсем мало - уже 5 ноября начинается сборка сцены и монтаж декораций в «Минск-Арене». Зрители смогут увидеть шоу дважды - 25 ноября и за день до шоу, во время генеральной репетиции, которая ничем не будет отличаться от финала. К сожалению, билетов на оба дня уже практически нет, раскупили их всего за пару дней. Стоили они невероятно дешево - от 5 до 15 рублей. Остался лишь один шанс - выиграть их, следя за дневниками «Евровидения» на «Беларусь-1».