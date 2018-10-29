«Моя доченька, моя принцесса»: в Лунинце перерезали горло 8-месячной девочке

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-29T14:12:27+03:00

У матери в соцсетях много фотографий детей. Фото: vk.com

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- Это просто не укладывается в голове! Невозможно поверить, что это реальность, а не какой-то фильм ужасов, - обсуждают в Лунинце громкое происшествие.

Новость всколыхнула райцентр, когда Следственный комитет сообщил о жестоком убийстве младенца. Согласно официальной информации, дочь с признаками насильственной смерти своей квартире 27 октября нашел отец девочки. В этот вечер его жена выпивала с 47-летним знакомым семьи.

По неофициальным сведениям, взрослых раздражал плач малышки. Ее убили ножом – перерезали горло. По слухам, ребенка и вовсе обезглавили. Двое других детей – сыновья 4 и 6 лет - в этот момент вместе с папой были в гостях у бабушки с дедушкой.

Трагедия произошла в новостройке по улице Гагарина. О многодетной матери, 25-летней Наталье, и ее муже Леониде соседи говорят, что с виду они – обычная семья.

В квартире сделан приличный ремонт, семья производила впечатление счастливой, но за закрытыми дверьми случались пьянки и скандалы.

- Я часто видела, как они вдвоем детей в садик вели, во дворе гуляли, ее дети играли с моими детьми. Они всегда аккуратно одеты, мама приятная, отца не видела пьяным – не могу поверить, что мать могла поднять руку на малышку! – говорит соседка семьи.

В соцсетях у Натальи много снимков детей с трогательными подписями. «Моя доченька», «Моя принцесса», «Все отдам за эти ножки», - так мать подписала снимки девочки. «С днем рождения, родной, ты уже совсем большой» - это о фотографии сыновей с тортом. «Слаще мармеладки, слаще шоколадки, слаще конфетки — это мои детки», «Самая счастливая женщина на свете - это, конечно жe, тa, у которой есть дети», - такими публикациями делилась многодетная мать с друзьями.

Наталья выкладывала в соцсетях фотографии малышки с трогательными подписями.

Родственники тоже настаивают, что это благополучная семья. Леонид работает на заводе, старается обеспечить семью и детей. В новой квартире приличный ремонт, дети ни в чем не нуждались.

Правда, за закрытыми дверьми происходило совсем не то, что вписывается в картинку о семейной идиллии.

- Бывало, слышался от них шум – то гулянки, то скандалы, но не очень часто, они не были похожи на семью алкашей, - рассуждают соседи.

Ребенка убили, потому что он раздражал своим плачем. Следователям предстоит выяснить, кто из компании взялся за нож.

В августе 2018 семью поставили на учет как находящуюся в социально-опасном положении.

- Было сообщение о семейном неблагополучии. Был семейный скандал. Родители ругались между собой, женщина вызвала милицию на мужа. Отца привлекли к административной ответственности, а нам поступил сигнал проверить семью. Мы проверили, и на основании этого поставили в СОП, - комментирует Наталья Тельпук, начальник отдела образования Лунинецкого райисполкома.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мать и ее собутыльник находятся под стражей, детей забрали родственники.

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