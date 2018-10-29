2018-10-29T14:12:27+03:00
Происшествия

«Моя доченька, моя принцесса»: в Лунинце перерезали горло 8-месячной девочке

В жестоком убийстве подозревают 25-летнюю мать ребенка и 47-летнего знакомого семьи
Оксана БРОВАЧ
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У матери в соцсетях много фотографий детей. Фото: vk.comУ матери в соцсетях много фотографий детей. Фото: vk.com
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- Это просто не укладывается в голове! Невозможно поверить, что это реальность, а не какой-то фильм ужасов, - обсуждают в Лунинце громкое происшествие.

Новость всколыхнула райцентр, когда Следственный комитет сообщил о жестоком убийстве младенца. Согласно официальной информации, дочь с признаками насильственной смерти своей квартире 27 октября нашел отец девочки. В этот вечер его жена выпивала с 47-летним знакомым семьи.

По неофициальным сведениям, взрослых раздражал плач малышки. Ее убили ножом – перерезали горло. По слухам, ребенка и вовсе обезглавили. Двое других детей – сыновья 4 и 6 лет - в этот момент вместе с папой были в гостях у бабушки с дедушкой.

Трагедия произошла в новостройке по улице Гагарина. О многодетной матери, 25-летней Наталье, и ее муже Леониде соседи говорят, что с виду они – обычная семья.

В квартире сделан приличный ремонт, семья производила впечатление счастливой, но за закрытыми дверьми случались пьянки и скандалы.

В квартире сделан приличный ремонт, семья производила впечатление счастливой, но за закрытыми дверьми случались пьянки и скандалы.

- Я часто видела, как они вдвоем детей в садик вели, во дворе гуляли, ее дети играли с моими детьми. Они всегда аккуратно одеты, мама приятная, отца не видела пьяным – не могу поверить, что мать могла поднять руку на малышку! – говорит соседка семьи.

В соцсетях у Натальи много снимков детей с трогательными подписями. «Моя доченька», «Моя принцесса», «Все отдам за эти ножки», - так мать подписала снимки девочки. «С днем рождения, родной, ты уже совсем большой» - это о фотографии сыновей с тортом. «Слаще мармеладки, слаще шоколадки, слаще конфетки — это мои детки», «Самая счастливая женщина на свете - это, конечно жe, тa, у которой есть дети», - такими публикациями делилась многодетная мать с друзьями.

Наталья выкладывала в соцсетях фотографии малышки с трогательными подписями.

Наталья выкладывала в соцсетях фотографии малышки с трогательными подписями.

Родственники тоже настаивают, что это благополучная семья. Леонид работает на заводе, старается обеспечить семью и детей. В новой квартире приличный ремонт, дети ни в чем не нуждались.

Правда, за закрытыми дверьми происходило совсем не то, что вписывается в картинку о семейной идиллии.

- Бывало, слышался от них шум – то гулянки, то скандалы, но не очень часто, они не были похожи на семью алкашей, - рассуждают соседи.

Ребенка убили, потому что он раздражал своим плачем. Следователям предстоит выяснить, кто из компании взялся за нож.

Ребенка убили, потому что он раздражал своим плачем. Следователям предстоит выяснить, кто из компании взялся за нож.

В августе 2018 семью поставили на учет как находящуюся в социально-опасном положении.

- Было сообщение о семейном неблагополучии. Был семейный скандал. Родители ругались между собой, женщина вызвала милицию на мужа. Отца привлекли к административной ответственности, а нам поступил сигнал проверить семью. Мы проверили, и на основании этого поставили в СОП, - комментирует Наталья Тельпук, начальник отдела образования Лунинецкого райисполкома.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мать и ее собутыльник находятся под стражей, детей забрали родственники.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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