Тихая катастрофа: Три главных заблуждения насчет аллергии

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-29T14:30:38+03:00

- Врачи говорят, что ты самый сильный аллерген - Мурка, ну что же ты?! Фото: GettyImages

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Не исключено, что через несколько десятков лет эта проблема коснется каждого второго жителя планеты. Для этого даже не надо ехать в экзотические страны или работать на вредном производстве: источники раздражения - аллергены - кругом, в том числе и у нас дома. Самые «домашние» аллергены - пыль, плесень, шерсть домашних животных, пылевой клещ. О масштабах этой тихой катастрофы и возможностях ее предотвращения мы поговорили с аллергологом МЦ «Эксана» Натальей Решетниковой

- А вы знаете, что домашняя комнатная пыль состоит на 70% из человеческой отшелушенной кожи и на 30% - из различного мусора? Подсчитано, что человек в сутки вдыхает две столовые ложки пыли, в которой может быть и мусор, и пыльца растений, и пылевой клещ. Это не тот клещ, что впивается в тело в лесу, а невидимый глазу, но при рассмотрении под микроскопом крайне неприятное создание, к тому же вызывающее аллергию, - рассказывает Наталья Владимировна. - Этот клещ живет в пыли только там, где живет человек. Сейчас разработаны пылесосы с фильтрами, которые помогут в наведении чистоты. Есть очень качественные методы чистки ковров. Есть пылеотталкивающие ткани, из которых шьют постельное белье, специальные средства для стирки. Но это не значит, что вы один раз почистили - и все в порядке. Для аллергика и его окружения это постоянный каждодневный труд. Аллергик должен ложиться в чистую постель в комнате, где сделана влажная уборка. Надо убрать все вещи, которыесобирают много пыли, содержать жилье в чистоте. И, конечно, помнить, что не все утверждения относительно аллергии и причинах ее появления соответствуют реальности.

Итак, каковы главные мифы насчет аллергии?

«Если аллергия есть, то она проявляется с детства»

Это не всегда так. В один момент взрослый человек, не страдавший до этого аллергией, может стать аллергиком. Что может этому поспособствовать? По словам Натальи Решетниковой, это может быть перенесенная вирусная инфекция, грипп или другое заболевание, ослабившее иммунную систему.

- Считается, что после 40 лет иммунная система угасает потихоньку, и так бурно не реагирует на аллергены, но и в 70 лет у человека может проявится аллергия. В какой момент иммунная система среагирует - не дано знать никому, - подчеркивает Наталья Владимировна.

Что можно сделать для профилактики, особенно в период болезни? Не захламлять квартиру, делать влажную уборку. Если есть ковры - не ограничиваться пылесосом, а сдавать их периодически в чистку. Вовремя санировать очаги инфекции - это и кариозные зубы, и заболевания миндалин. Ну и делать все возможное для укрепления здоровья: отказаться от вредных привычек, правильно питаться, беречь нервную систему, больше двигаться.

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«На кошек, у которых нет шерсти, аллергии быть не может»

- Кошачья шерсть - это один из самых сильных аллергенов, - отмечает Наталья Решетникова. - Но не менее опасна и кошачья слюна. Смотрите, что получается: кошки себя вылизывают, на их теле оседает слюна, она высыхает, и ее частички попадают в ту же пыль, рассеиваются в воздухе, который мы вдыхаем. У меня были пациенты, которые спокойно могли гладить кошку, но стоило ей лизнуть руку - и кожа в этом месте мгновенно краснела.

- Что делать, если ребенок-аллергик хочет завести хоть какую-нибудь зверюшку?

- Лучше не надо. Или хотя бы подождите, когда он перешагнет период полового созревания, когда организм перестраивается.

Как источники аллергенов не безобидны и кошки без шерсти, и даже рыбки - в корме для них есть сильные аллергены.

«Аллергию можно вылечить»

Увы. Аллергия неизлечима. В лучшем случае можно добиться состояния без симптомов, ремиссии. Ученые работают над этой проблемой, но лекарства, которое могло бы раз и навсегда вылечить аллергию, еще нет.

- Пока лучшее, что придумано - это специфическая иммунотерапия, лечение малыми дозами аллергена, - рассказала Наталья Решетникова. - Это позволяет приучить иммунную систему к наличию этого аллергена, чтобы не было бурных проявлений. Но такое лечение - длительный и кропотливый труд не одного года.

Если и есть что-то относительно положительное в аллергии, так это то, что аллергики реже болеют онкологией. Иммунная система в борьбе с аллергией работает на пределе возможностей, что обеспечивает повышенную защиту от злокачественных образований и роста опухолей.

КСТАТИ

Аллергия может быть на наращенные ногти и на презервативы

- Да, бывает аллергия на ногти, искусственные ресницы, уколы красоты, материалы, используемые в протезировании зубов, - подтверждает Наталья Решетникова. - Поэтому, перед тем как наводить красоту, надо сделать пробы, подходят тебе эти препараты и материалы или нет. Аллергия бывает и на латекс (это касается и резиновых перчаток, и такая аллергия некоторым людям может стоить смены профессии). Аллергию могут вызывать и обычные металлы, и благородные - когда от украшений из золота или серебра на теле появляются пятна.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как уменьшить количество пыли в доме

Даже если вы не аллергик (а стать им, напомним, можно в любой момент), домашняя пыль здоровья не прибавит. А для аллергика жизнь в такой нездоровой обстановке может быть чревата осложнениями.

- Самая большая угроза у человека с аллергией - бронхиальная астма, - подчеркивает врач. - Если человек не лечится и не следит за своим бытом, он рано или поздно станет астматиком. А это уже другое лечение и другая, более сложная жизнь.

Что можно сделать для оздоровления атмосферы в своем доме:

- Вместо тяжелых портьер повесить жалюзи или хлопчатобумажные шторы, которые должны часто стираться.

- Книжные полки должны быть застеклены.

- Мягкую мебель выбирать с моющимися гладкими поверхностями.

- Заменить перьевые подушки на синтепоновые.

- Чаще менять постельное белье.

- Ковры сдавать в чистку.

- Если в квартире есть кондиционер - соблюдать все правила его эксплуатации и обслуживания.

Не забывайте о том, что плесень - тоже сильный аллерген. И тем, у кого на нее аллергия, надо не только бороться с сыростью в доме, но и исключить из своего рациона сыры с плесенью, аккуратно относиться к антибиотикам пенициллинового ряда.

- Человек должен прислушиваться к себе, к своим реакциям. Вот он, например, шел-шел, и вдруг у него насморк, перехватило дыхание, зачесался нос - надо проанализировать ситуацию, что в окружении могло вызвать такие клинические проявления? - рекомендует Наталья Решетникова. - Проверить пробами весь окружающий мир на себе невозможно, поэтому надо быть внимательным к себе и отметить моменты, которые действуют на вас неблагоприятно.