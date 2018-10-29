2018-10-29T16:05:24+03:00
Спорт

Певец Николай Басков: «Назначили в минское «Динамо»? Петь точно будут лучше всех»

Новым генеральным директором в хоккейный клуб назначили его однофамильца, который входил в тренерский штаб президентской команды
Владимир КРИУЛИН
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Дмитрий Басков вывел СДЮШОР "Динамо" в лидеры. Фото: hcdinamo.byДмитрий Басков вывел СДЮШОР "Динамо" в лидеры. Фото: hcdinamo.by
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Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко в Твиттере разместил новость о назначении белорусского хоккейного специалиста Дмитрия Баскова в «Динамо» и в штуку пожелал удачи в новой работе певцу Николаю Баскову. Тот отшутился: «Ну, раз назначили, значит, придется исполнять. Петь точно буду лучше всех».

nikolaibaskovnikolaibaskov
Ну раз назначили , значит прийдется исполнять @vitmutko петь точно будут лучше всех
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Вскоре уже минское «Динамо» в Твиттере написало Баскову-певцу: «Николай, ждем вас на рабочем месте. Уже два часа, как рабочий день начался».

Напомним, что «Динамо» прочно занимает последнее место в Западной конференции КХЛ. После череды неудач перемены в руководстве начались с места гендиректора. 40-летний Дмитрий Басков сменил Анатолия Курильца.

В бытность игроком Басков дважды становился чемпионом страны, выступал в минорных лигах Северной Америки, играл за молодежную сборную. Но более широкому кругу болельщиков он стал известен как тренер. В 2013-м он возглавил детско-юношескую школу «Динамо», которую за несколько лет сделал лучшей в стране. Кроме того, он был тренером Николая Лукашенко и возглавлял команду «Гриффоны», за которую выступал сын президента. Несколько лет подряд «Гриффоны» становились победителями турнира «Золотая шайба». Также Басков играл за президентскую команду, становился победителем Рождественского турнира и как игрок, и как тренер.

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На прошлой неделе глава федерации хоккея Геннадий Савилов предстоящие изменения в руководстве «Динамо» назвал шагом к «более четкому представлению, куда «Динамо» будет двигаться дальше». Из его слов можно было сделать вывод, что вскоре произойдет и смена тренера в «Динамо». Но, похоже, ближайшие матчи команда проведет при канадце Горди Дуайере, а затем, когда наступит пауза на матчи сборных (8 - 11 ноября), могут произойти анонсированные корректировки.

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