Дорожный сбор будут оплачивать за месяц, а на годовую оплату - давать скидку 80%?

СЕГОДНЯ 16:09 2018-10-29T16:10:04+03:00

Техосмотр от сбора отвяжут, а как будут их контролировать - пока не ясно

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Уплата транспортного налога с декабря 2013 года привязана к уплате техосмотра, и такая система вызвала много споров. Например, водители, которые пользуются своим автомобилем редко, должны платить столько же, сколько и те, кто водит ежедневно. В итоге многие вообще отказались от техосмотра, мол, штраф за отсутствие техосмотра выходит дешевле сбора.

Летом у автомобилистов появилась надежда на изменения. В Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что планируют отвязать уплату дорожного сбора от прохождения техосмотра. Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин подтвердил эту информацию в эфире телеканала «Беларусь 1»:

- Если выехал на машине, у тебя должна быть оплата этой госпошлины. Минимальный период - месяц. Ездишь месяц - пожалуйста, заплати за месяц. Если ты платишь сразу за год, будет понижающий коэффициент - порядка 80% от этой суммы, - сообщил Александр Турчин.

Проект решения передадут в Совет министров до 1 февраля 2019 года. Если проект документа одобрят, то летом 2019-го схема уже может заработать. Но по-прежнему непонятно, как будут контролировать уплату госпошлины. Эксперты предполагают, что вычислять неплательщиков будут по базе данных, которая включает снимки всех камер фото- и видеофиксации. Впрочем, официально это пока не подтвердили.

- Будут ли камеры фиксировать неуплаченный налог, рано говорить. Попытки Минтранса расширить видеофиксацию, в частности, на ж/д переездах, где случаются самые тяжелые ДТП, натыкались на препятствия. Не находит поддержку распространение камер по нашей инициативе, - заявил ранее министр транспорта Анатолий Сивак.