Эдуард Малофеев: «Сфолил на Луканидисе - и на поле полетели монеты»

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-29T18:23:15+03:00

Легендарный футболист и тренер провел для болельщиков экскурсию по стадиону «Динамо» и вспомнил самый памятный матч в карьере, когда от великого до смешного был один шаг [фото+видео]

Изменить размер текста: A A

В воскресенье на стадионе «Динамо» играли динамовцы Минска и Бреста. Это один из последних футбольных матчей сезона на главной спортивной арене страны (минчанам дома остается еще сыграть со «Слуцком» 9 ноября).

По такому поводу клуб организовал на стадионе фан-зону с многочисленными зонами активации. А за несколько часов до начала игры для болельщиков провели экскурсию по стадиону «Динамо».

Гид провел для болельщиков экскурсию по стадиону "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гид рассказал об истории арены, попутно разыгрывали призы, а кульминацией стала встреча возле тренерской скамьи с Эдуардом Васильевичем Малофеевым.

Эдуард Малофеев: "Важно представлять и внушать футболистам – для кого они играют, кого должны всегда любить и у кого всегда будут в долгу, как у родителей. Это дорогие болельщики!"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мэтр белорусского и советского футбола был как всегда энергичен, читал стихи. И повторял, что самое главное в футболе – любовь болельщиков:

- Важно, прежде всего, представлять и внушать футболистам – для кого они играют, кого должны всегда любить и у кого всегда будут в долгу, как у родителей. Это дорогие болельщики. Если нет болельщиков, то для чего нужен футбол? Главный критерий – не голы и очки, а количество зрителей на трибунах. Если футболисты будут это понимать, тогда будет стыдно плохо готовиться к матчам (недоспать, переесть). Первое духовное проявление – это призыв к совести!

Юный болельщик спросил, как Эдуард Васильевич полюбил футбол.

- К моей радости, папа был футболистом, причем, неплохим. Его даже в ЦСКА приглашали. У него была высшая категория слесаря, работал начальником смены потом. Он мне передал любовь к футболу, вместе зашивали мячи. Без футбола я не мог. Мы играли улица на улицу, моя мама пришивала номера на майки. Только в 16 лет я пришел в юношеский футбол, стал играть за команду Московской области. За год я солидно вырост. До этого у меня тренера не было, только папа подсказывал. Я был сильным физкультурником: на лыжах катался – первые места в городе занимал, даже на гимнастике через коня прыгал. Знаешь, мой хороший, надо любить футбол, чтобы этот интерес не пропал. По сей день я могу идти по улице, увижу, как во дворе играют, и постою минут 10, посмотрю – мне интересно. Раньше я так отбирал детишек в команду. Ты любишь футбол? Смотри, мой хороший, надо всего себя отдавать делу. И чтобы вырасти в действительно хорошего футболиста, ты должен хорошо учиться. И любить папу с мамой. Что это значит? Надо помогать дома: вынести ведёрко, полы помыть. Где-то даже через «не могу». Ты после тренировки приходишь уставший? А родители каждый день приходят уставшими после работы, так ведь? Передай всем своим друзьям, что Эдуард Васильевич просил помогать папе с мамой.

Эдуард Малофеев: "Передай всем своим друзьям, что Эдуард Васильевич просил помогать папе и маме".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбольные эрудиты адресовали такой вопрос: что чувствует человек, который забивает на «Уэмбли» после Эйсебио? На чемпионате мира 1966 года в игре за третье место сборная СССР играла с Португалией, на 12-й минуте Эйсебио забил с пенальти, на 43-й Малофеев сравнял счет. Гол Торриша на 89-й минуте принес победу португальцам.

- Радость, со слезами на глазах, ответил Эдуард Васильевич. - Чемпионаты мира и Европы отнимают столько энергии. Природа и папа с мамой дали мне здоровье, меня двухсердечным называли. И все равно инфаркт получил, когда со сборной [Беларуси] не сработали, я-то шел с расчетом, что мы выйдем на чемпионат мира, и мы были обязаны… Но не буду это ворошить прошлое. Чтобы быть футболистом и тренером – надо огромное здоровье. Надо закалять себя с самого начала. Правильная есть песня:

Почему я не болею,

Почему я здоровее

Всех ребят из нашего двора?

Потому что утром рано

Заниматься мне гимнастикой не лень,

Потому что водой из-под крана

Обливаюсь я каждый день!

(«Песенка о зарядке», музыка: Михаил Старокадомский, слова: Александр Кронгауз, Михаил Львовский).

Это важно. А если ты еще в Бога веришь!

Есть Бог, есть мир; они живут вовек

А жизнь людей мгновенна и убога,

Но всё в себя вмещает человек,

Который любит мир и верит в Бога.

(фрагмент стихотворения «Фра Беато Анджелико» Николая Гумилева)

Хочу сказать, что без Бога нация – толпа, объединенная пороком… И футбол надо делать божественным, мои умницы. Посмотрите, как сейчас часто говорят тренеры: жестче и проще. Я так никогда не говорю. Жестче – это грубость. Я говорю игрокам: плотнее. Надо слова правильные находить! Многие сейчас говорят: спокойнее, контроль мяча. Я всегда говорил: быстрее!

Возвращаясь к вашему вопросу, голы вызывали радость. Но была и грусть. С ФРГ могли сыграть лучше (в полуфинале сборная СССР уступила 1:2 – Ред.). Численко у нас удалили ни за что. Сабо получил травму, а тогда нельзя было делать замены. Даже в такой ситуации могли выигрывать – столько было моментов. Радость и печаль всегда идут рядом. Но печалиться долго нельзя.

Играть на чемпионатах мира и Европы интересно и почетно. Вспоминаю, как духовнику вручили самый главный орден страны. Его спросили, что значит для него этот орден. Он подумал и отвел: откровенно хочу сказать, знаю, что это ветошь, но приятно душе. Самое главное в жизни – успокоение души. Не деньги самое главное, они важны, но их надо заработать.

Эдуард Малофеев: "Надо слова правильные находить для футболистов"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Попросили рассказать и о самом памятном матче в карьере игрока.

- Было много игр, два чемпионата Европы, чемпионат мира… 1967 год. Сборная СССР под руководством Михаила Якушина поехала на матч с Грецией (а тогда там к власти пришла военная хунта). Последняя игра и нужна только победа. У них тогда капитаном был Луканидис, хороший парень. Матч судил известный Готфрид Динст. И вот этот Луканидис ушел от меня, я грубовато сфолил – стадион загудел, полетели на поле подушки, монеты. Я извинился. Заходим в раздевалку в перерыве. И тут Валентин Гранаткин (прекрасный председатель федерации футбола) начал так меня пробирать: «Молодой, как тебе не стыдно!». Я сидел и думал: «Господи, мне и так было тяжело». Стал читать молитвы – это успокаивает. Выходим на второй тайм, Игорь Численко проходит по флангу, а я набираю скоростенку, принимаю мяч, ухожу от соперников и забиваю гол. 1:0 – мы выиграли. Вот так часто бывает: от великого до смешного один шаг.

Вспомнил Эдуард Васильевич матч с Мексикой.

- Меня только пригласили в сборную, тогда был тренером Константин Иванович Бесков, изумительный человек, многому у него научился. Январь месяц, мы едем на сбор в Мексику. У нас минус 25 градусов, приезжаем туда – плюс 40. Мы-то приехали в шапках зимних, там встречало много людей. Потом в гостиничных номерах нам подсунули газеты, а там нас медведями называли. Тогда в Мексике посольства не было. Перед поездкой в ЦК партии нас вызвали, сказали: сыграйте удачно, никак не можем хорошие отношения завести с Мексикой. И мы выиграли первое место, как вернулись – нас так благодарили. Оказывается, после каждой игры были сказочные банкеты и там деловые люди решили все вопросы. Через две или три недели посольство открылось. Кстати, я тогда стеснялся ходить в кассу получать деньги. Мне в футбол нравилось играть. А тут еще деньги платят. Тогда я понял, какую роль играет футбол в жизни. Петр Миронович Машеров часто говорил нам: вы очень влияете на людей, когда удачно играете – производительность труда повышается. Мы тогда всей командой ходили и на заводы, и в колхозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эдуарду Малофееву - 75 лет!

KP.BY поздравляет мэтра футбола и напоминает, как он играл и тренировал [видео]