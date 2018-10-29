Это новый Макс Корж? В Минске с аншлагом прошел концерт нового белорусского поп-феномена Тимы Белорусских
Слышали про Тиму Белорусских? Новый артист. У клипа на его песню «Мокрые кроссы» 8 миллионов просмотров. У песни «Рассвет» - полмиллиона. «Незабудку» за неделю послушали 810 тысяч раз. «Мокрые кроссы» уже несколько недель входит в топ-10 лучших песен iTunes Charts Россия.
Известно про Тиму немного: настоящее имя – Тимофей, в этом году закончил колледж, прямо сейчас в туре на 20 городов. В его группе «ВКонтакте» 175 тысяч подписчиков (у Макса Коржа, для сравнения, чуть больше миллиона). В инстаграме, который он завел в конце июля, за ним следит уже 231 тысяча человек.
Фото: https://www.instagram.com/timabelorusskih
Люди зовут его в комментариях приехать в их город или продать билет на концерт. Собственно, концерты: 20 октября в Минске прошел его сольник – клуб Re:Public был почти битком. Отчет с этого концерта просмотрели больше ста тысяч раз!
- Мне бывший скинул одну песню и потом понеслось, - рассказывает девушка перед входом в клуб.
Это очередь на концерт Тимы Белорусских в Минске. Фото: скриншот.
- Прям рвет все внутри! – радуется концертный директор Сергей, когда понимает, что люди пришли и все получилось.
В Тиме нет ничего необычного – ни цветных дредов, ни татуировок на лице, ни скандальных новостей (про него вообще нет никаких новостей).
Фото: https://www.instagram.com/timabelorusskih
Чем он так всех цепляет? Знакомыми публике интонациями Макса Коржа и незамысловатыми, понятными каждому текстами: «И мне не нужен зонт, мне не нужен никто, хлюпали мокрые кроссы по лужам. И я знал, что меня ждёт, ведь нас с тобой как никого несет, так что можешь молчать и дальше, но чтобы понять мне не надо слов».
- Просто отрываемся, проводим классно время и слушаем музыку. Классную музыку, четкую музыку. И белорусскую, - говорит на видео продюсер Тимы Белорусских Man Kaufman.
Тима Белорусских - МОКРЫЕ КРОССЫ /OFFICIAL (трек)/.Официальный YouTube канал - https://www.youtube.com/channel/UCetO3py_rUSOMbn2NUUNv5w Официальная группа VK - https://vk.com/kaufman_label Официальная страница Instagram - https://www.instagram.com/timabelorusskih/