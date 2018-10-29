Это новый Макс Корж? В Минске с аншлагом прошел концерт нового белорусского поп-феномена Тимы Белорусских

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-29T17:18:28+03:00

У молодого артиста со старта миллионы просмотров и первые места в хит-парадах [фото, видео]

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Слышали про Тиму Белорусских? Новый артист. У клипа на его песню «Мокрые кроссы» 8 миллионов просмотров. У песни «Рассвет» - полмиллиона. «Незабудку» за неделю послушали 810 тысяч раз. «Мокрые кроссы» уже несколько недель входит в топ-10 лучших песен iTunes Charts Россия.

Известно про Тиму немного: настоящее имя – Тимофей, в этом году закончил колледж, прямо сейчас в туре на 20 городов. В его группе «ВКонтакте» 175 тысяч подписчиков (у Макса Коржа, для сравнения, чуть больше миллиона). В инстаграме, который он завел в конце июля, за ним следит уже 231 тысяча человек.

Фото: https://www.instagram.com/timabelorusskih

Люди зовут его в комментариях приехать в их город или продать билет на концерт. Собственно, концерты: 20 октября в Минске прошел его сольник – клуб Re:Public был почти битком. Отчет с этого концерта просмотрели больше ста тысяч раз!

- Мне бывший скинул одну песню и потом понеслось, - рассказывает девушка перед входом в клуб.

Это очередь на концерт Тимы Белорусских в Минске. Фото: скриншот.

- Прям рвет все внутри! – радуется концертный директор Сергей, когда понимает, что люди пришли и все получилось.

В Тиме нет ничего необычного – ни цветных дредов, ни татуировок на лице, ни скандальных новостей (про него вообще нет никаких новостей).

Фото: https://www.instagram.com/timabelorusskih

Чем он так всех цепляет? Знакомыми публике интонациями Макса Коржа и незамысловатыми, понятными каждому текстами: «И мне не нужен зонт, мне не нужен никто, хлюпали мокрые кроссы по лужам. И я знал, что меня ждёт, ведь нас с тобой как никого несет, так что можешь молчать и дальше, но чтобы понять мне не надо слов».

- Просто отрываемся, проводим классно время и слушаем музыку. Классную музыку, четкую музыку. И белорусскую, - говорит на видео продюсер Тимы Белорусских Man Kaufman.