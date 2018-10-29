Александр Лукашенко: «Придется раздать каждому, прежде всего мужику, да и девчонке, оружие»

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-29T17:20:18+03:00

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29 октября исполнилось 100 лет ВЛКСМ - Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. В этот день Александр Лукашенко встретился с активом БРСМ. Кстати, он на всякий случай захватил свой комсомольский билет, а на лацкане пиджака у него был комсомольский значок.

- Видеть вас, преемников союза молодежи, - словно вернуться в свою юность, - сказал он. - Этот праздник у меня, как и у многих наших соотечественников, вызывает самые светлые и добрые воспоминания. Потому что комсомол - это молодость, неудержимая энергия жизни. Время благородного стремления изменить мир к лучшему.

И рассказал, почему дорожит БРСМ.

- Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. Я всегда говорю прагматично: а если завтра с ружьем придется встать на защиту своей Родины? Я, как главнокомандующий, обойдусь, что ли, только той структурой и системой, которая создана в Вооруженных Силах и милиции? Нет. Нам придется раздать каждому, прежде всего мужику, да и девчонке, оружие, чтобы защитить, ладно, не Родину, себя и свою семью, своих детей, - сказал Александр Лукашенко. - Вдруг, не дай бог, конфликт, война - какие ты структуры задействуешь? Как было в Великую Отечественную войну? Коммунисты, комсомольцы - вперед. Потому что была мощная партийная организация, государственная власть в ней была сосредоточена, и молодежная организация. Люди жили, воевали, погибали и принесли нам Победу. Эту структуру в трудную, пусть даже не военную минуту глава государства (не будет меня, будет кто-то другой), правительство смогут задействовать. Это колоссальный резерв, который сегодня создан.

Представители БРСМ во время встречи выдвигали много предложений. Одно из них касалось популяризации государственного флага. Предложили подарить флаг каждой семье во время переписи населения.

- Это хорошая идея, мы не просто подумаем, а реализуем ее, - сказал Александр Лукашенко.

Участники съезда спели вместе с Александром Лукашенко и главой Администрации президента Натальей Кочановой песню Александры Пахмутовой «О тревожной молодости». Старшее поколение хорошо знает эти строки: «Забота у нас простая/Забота наша такая/Жила бы страна родная/И нету других забот». За фортепиано сидел Николай Лукашенко.

Участники съезда спели вместе с Александром Лукашенко.Источник: АТН новости Беларуси и мира

Также президент рассказал о…

…РАДИКАЛЬНОМ ПУТИ РАЗВИТИЯ

«Мы живем в очень сложный период перехода от одного к другому. Правда, до сих пор не все определились, от чего к чему мы переходим. Поэтому мы особо громко не заявляем в Беларуси о том, от чего к чему мы идем. Мы просто живем спокойно и совершенствуем то, что у нас есть. И делаем мир лучше. Мы не выбрасываем все то хорошее, что было в нашей истории. Я нигде не говорю, что мы идем от плановой экономики к рыночной». «То, что мы не побежали тогда, в этот бешеный радикальный рынок, мы от этого выиграем еще. Мы и так выиграли то, что не пошли по радикальному пути, но будет еще лучше».

…СПРАВЕДЛИВОСТИ

«Люди требуют справедливости. Вот наша идеология, которой мы должны придерживаться». «Запрос на справедливость не только в России. У нас всегда был. Я всегда подчеркивал, где бы я ни был, объехав весь мир, я всегда говорил: белорусский народ - самый справедливый народ. И он несправедливости никогда не потерпит».

…ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ

«Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю (спорту. - Ред.). У меня норма два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую. За вами дети потянутся». «И вам советую больше заниматься на улице. Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30 - 45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс».

…О РАЗВИТИИ БРСМ

«Не надо никого силой тащить в организацию. Это будет даже не столь важно: в организации наша молодежь или нет. Главное, чтобы вы могли влиять на ту молодежь, которая осталась вне. А для того чтобы за вами пошли, надо жить той жизнью, которой живет сегодня молодежь. Если вы отгородились от молодежи какой-то непроходимой стеной, грош вам цена, вы просто угробите будущее молодежной организации».

…МОЛОДЕЖНЫХ РАБОЧИХ БРИГАДАХ

«Вам будут рады на нашем новом заводе "БЕЛДЖИ", на БелАЗе, на швейных и других предприятиях. Это будет ваш вклад в укрепление экономики страны. Возьмите шефство над строительством большого объекта. Назовите его молодежным, чтобы тоже оставить свой БАМ в истории уже современной Беларуси».

По информации БелТА.