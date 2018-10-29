2018-10-29T17:21:01+03:00
Досуг

Tokio Hotel возвращаются в Минск, чтобы отметить 15-летие группы

Концерт состоится летом
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: организаторы.Фото: организаторы.
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Три года назад концерт Tokio Hotel вызвал у зрительниц настоящий фурор: на вход в зал выстроились в 11 утра, а потом рыдали в туалете во время концерта. В 2019 году кумиры снова вернутся: 6 ноября в продажу поступят билеты на концерт, который летом пройдет в Минске в рамках мирового тура Melancholic Paradise.

Tokio Hotel - Rescue Me @ Minsk, Belarus on 8 November 2015.Tokio Hotel thanks the audience in Belarusian and performing Rescue Me in Minsk, Belarus on 8 November 2015.

Состав группы не изменился: это все те же братья Билл и Том Каулитцы, а также Густав и Георг.

- Волшебный опыт прошлого лета вдохновил нас на концепцию шоу, к которой мы готовим абсолютно особенный набор песен для наших поклонников. Я редко оглядываюсь назад, но когда это происходит, меня наполняют радость и ностальгия, – говорит лидер Tokio Hotel. – Когда я смотрю вперед, я чувствую меланхолию, как когда мне было 13 лет, и я сидел в своей комнате, мечтая о больших сценах мира. В новом шоу будет и то, и другое. Это будет сумасшедшее путешествие.https://youtu.be/Le_IyYLrUtQ

Tokio Hotel - Monsoon.Music video by Tokio Hotel performing Monsoon. (C) 2007 Hoffmann, Benzner, Roth & Jost GbR under exclusive license to Universal Music Domestic Division, a division of Universal Music GmbH #TokioHotel #Monsoon #vevo #pop #vevoofficial

Tokio Hotel сыграют лучшие песни за всю карьеру и композиции из нового альбома.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Prime Hall (пр. Победителей, 65)

КОГДА? 15 июня 2019 года в 20.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: 77 рублей (танцпол), 83 – 113 рублей (сидячие). Справки по телефону: 8 (029) 389-86-16.

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