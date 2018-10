Tokio Hotel возвращаются в Минск, чтобы отметить 15-летие группы

Три года назад концерт Tokio Hotel вызвал у зрительниц настоящий фурор: на вход в зал выстроились в 11 утра, а потом рыдали в туалете во время концерта. В 2019 году кумиры снова вернутся: 6 ноября в продажу поступят билеты на концерт, который летом пройдет в Минске в рамках мирового тура Melancholic Paradise.

Tokio Hotel - Rescue Me @ Minsk, Belarus on 8 November 2015.Tokio Hotel thanks the audience in Belarusian and performing Rescue Me in Minsk, Belarus on 8 November 2015.