Сергей Гуренко о газоне на «Динамо»: «Вышел и не узнал поле. Конница Буденного проскакала?»

СЕГОДНЯ 18:22 2018-10-29T18:27:18+03:00

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Еще недавно минское «Динамо» боролось с БАТЭ за первое место. Но серия неудачных матчей в сентябре отбросило команду. И теперь неплохим исходом будет просто попадание на пьедестал. До игры с брестчанами минчане шли на четвертом месте. И команда с берегов Буга наверняка спала и видела, как обыграет соперника из столицы и в перспективе его перегонит, ведь в ином случае с еврокубками в следующем сезоне придется распрощаться.

Павел Савицкий в атаке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Витус выбивает мяч у Фатаи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Особую интригу придавал тот факт, что в составе Бреста семь игроков, которые играли за минское «Динамо». В том числе Нойок и Быков, которые начинали сезон в Минске. А Гаврилович летом сменил Брест на Минск, вернувшись в команду, где начинал путь в большом футболе.

И эти друзьями устроили на поле рубилово (даже в матче «Динамо» - БАТЭ такого не было). Быков катился в подкате в ноги своему одноклубнику и другу Капленко (в соцсетях много общих фото).

– Может, они (Быков и Капленко – ред.) перед матчем играли в компьютерные игры, роликов всяких насмотрелись. Если серьезно, то просто это футбол. В каждом матче есть подкаты, стыки. Это нормально. Тем более Быков и Капленко такие парни, что дай им мяч и они будут высекать искры. Все нормально. По-другому не должно было быть. Слишком много на кону стояло, - сказал защитник минского «Динамо» Максим Жавнерчик.

Часто дело доходило до стычек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эмоции били через край.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Был и другой фактор. В этот вечер поле стадиона «Динамо» не располагало к комбинационной игре. Об этом в один голос говорили и тренеры, и футболисты.

- Поле реально тяжелое, непокатанное. Я выходил перед игрой. Я видел, что мучились две команды. Созидать на таком поле очень сложно, – заявил Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук.

Сергей Гуренко признался, что даже было стыдно обидно перед соперником.

- Мы привыкли играть, не зная, где наш стадион. Сегодня приехали на игру… А здесь я не знаю что… Конница Буденного проскакала по полю? Для нас это был нонсенс. Я вышел на поле и его не узнал. Да, стадион-то «Динамо», но это не наша арена. Нам тоже, например, перед соперником обидно, что такое поле. Но это не наши проблемы. Мы арендуем это поле, хотя оно динамовское. И мы никак не можем повлиять, что здесь происходит. Будь другое поле, и игра была бы более качественной и понравилась бы болельщикам. А так было много борьбы. Игра держала в напряжении до последних секунд. Я благодарен ребятам, что выдержали. Поточу что при всех «делах» Крука (рефери матча – Ред.), которые он допускал… Когда нашему игроку разбивают нос ударом кулаком в лицо, когда резервный говорит, что это карточка, а Крук ее не показывает. Как это может быть?! Я думаю, что Крук не играл в футбол.

Сергей Гуренко: ". Сегодня приехали на игру, а здесь не знаю что… Конница Буденного проскакала по полю? Для нас это был нонсенс".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что же стало с полем. В субботу было видно, как минимум до 23.30 на стадионе горели осветительные матчи. Подумалось: неужели как в еврокубках теперь за день до игры команда гостей проводит тренировку? Но нет. По информации АТН, в субботу на арене проводились съемки «для одной телекоммуникационной компании». И газон не уберегли… Недавно Игорь Криушенко рассказывал, почему на поле стадиона «Динамо» так часто падают, оказалось, это полбеды.

Игра динамовцев Минска и Бреста окончилась ничьей – 1:1. Каждая из сторон потом говорила, что была ближе к победе.

Теперь в турнирной таблице такой расклад: 1. БАТЭ – 63 очка. 2. «Витебск» - 53. 3. «Шахтер» - 51. 4. «Динамо «Минск – 50. 5. «Торпедо-БелАЗ» - 46. 6. «Динамо» Брест – 50.

Перед игрой для болельщиков организовали фан-зоне с многочисленными зонами активации. И полную безопасность. С недавних пор и без того тщательный досмотр при входе на стадион «Динамо» стал еще более масштабным. И, похоже, к этому стоит привыкнуть: скорее всего, так будет вплоть до завершения Европейских игр.

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Только на фан-сектор брестчан было около 600 человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Кисляк преследует Олега Веретило.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба двух португальцев: Луиш Роша и Дениш Дуарте.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Каждый смотрит в свою сторону.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фатаи забил из положения вне игры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Горбунов отбивает мяч, бил Александр Нойок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нижний брейк от Луиша Рошы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита Корзун в атаке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рывок Никиты Корзуна на последних минутах ценой желтой карточки прерывает Сергей Кисляк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фатаи и Кики.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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