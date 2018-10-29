Жильцы многоэтажки, где крыса напала на школьницу: «В тот день на лестнице было с десяток грызунов!»

СЕГОДНЯ 20:01 2018-10-29T20:02:09+03:00

В многоэтажке, где жители отказались ремонтировать или заварить мусоропровод, крыса напала на школьницу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коммунальники уверены: чтобы избавиться от крыс в подъезде, нужно заварить мусоропровод. Раньше большинство жильцов были против этого, но после инцидента изменили свое мнение [фото + видео]

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Вечером 26 октября в столичной многоэтажке по адресу 2-й переулке Багратиона, 19 произошел вопиющий случай. 12-летняя девочка возвращалась домой из школы, на лестничной площадке увидела крысу. Она подошла к ней, чтобы рассмотреть, а та прыгнула на нее и укусила за палец. Сейчас девочка находится в больнице, ей назначили курс прививок от бешенства.

Та самая лестница, где крыса напала на 12-летнюю девочкуФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Как-то выхожу из лифта, а на площадке - крысы!»

В понедельник в подъезде, где все произошло, уже довольно чисто, мусора нет, хотя и стоит неприятный запах. Рядом с подъездом - небольшой контейнер для мусора.

Около мусоропроводов рассыпан порошок для травли крыс. На одном из них замечаем дыры, откуда, видимо, и выползают грызуны.

Соседи в один голос говорят, что постоянно встречают тут крыс.

Крысы в жилом доме в Минске.ВИДЕО: жильцов дома

- Я живу на 9-м этаже. Помню, как-то выхожу из лифта, а на площадке крысы! Я их боюсь до смерти, хорошо, они наверх побежали, - говорит Нина. - В ту пятницу (когда пострадала девочка. - Авт) их была куча, они бегали по этажам. Соседка говорила, что насчитала десяток. Такое нашествие - именно в последние дни, раньше меньше было. В «115» звонили, нам говорили, что примут меры, но все оставалось как есть... В доме говорят по поводу заваривания мусоропровода. Я не против, если будет достаточно контейнеров на улице.

На одном из мусоропроводов замечаем дыры, откуда, видимо, и выползают грызуны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Крыс постоянно видим, они спокойно себе бегают по подъезду,- говорят другие жильцы.- Соседи сверху говорили, что убили двух. После обращений стали сыпать какой-то раствор для них…

Проблема чистоты в подъезде обострилась в последнее время:

- Я крыс в подъезде не видел, но на первом этаже иногда слышу, как скребется кто-то. Раньше подъезд обслаживал ЖЭС, и здесь был порядок, а сейчас стала другая организация за этим следить. Началось черт знает что! - говорит житель дома № 19 Игорь. - У меня на этаже исправный мусоропровод, но я им не пользуюсь, выбрасываю мусор в контейнер на улице…. У нас много в подъезде пожилых людей, они в основном отказываются ремонтировать мусоропроводы или заваривать их.

Коммунальники говорят, что избавиться от крыс можно только заварив мусоропроводы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коммунальники: «Нужно заварить мусоропровод, но большинство - против»

- Проблема с крысами актуальна во всех подъездах, где есть мусоропровод. В его ствол попадает мусор, там заводятся грызуны. Жалобы поступают, специалисты организации, обслуживающей дом, выезжают, проводят дератизацию - обработку спецсредствами от грызунов. В этом доме последний раз ее проводили 22 октября, за пару дней до инцидента, - объясняют в отделе благоустройства ЖКХ Партизанского района Минска. - Ствол мусоропровода в этом доме нуждается в ремонте, однако он проводится за счет жильцов, а они не согласны оплачивать его.

Коммунальники уверены: чтобы избавиться от грызунов в подъезде, нужно заварить мусоропровод.

- Но чтобы это сделать, нужно согласие не менее 51% жильцов дома. Мы проводим опросы, и большинство отказывается. Люди привыкли выйти на лестничную площадку и выкинуть мусор, - говорят в местном ЖКХ. А вот жильцы наоборот говорят, что никаких опросов в их подъезде не проводили.

Около дома, где все произошло, расположен контейнер. Некоторые местные давно пользуются им вместе мусоропроводаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередную попытку коммунальники провели вечером 29 октября. В этот раз из 35 квартир дома 19 дали добро. Так что в ближайшее время обслуживающая организация проведет работу по завариванию мусоропровода.

- Мы не можем прийти в подъезд и заварить мусоропровод без согласия жильцов. Это ведь общее имущество. Есть Жилищный кодекс, который предусматривает регламент, - говорит ведущий инженер отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда МГЖХ Юлия Сидорович. - У нас в планах - заварить все мусоропроводы столицы до 2020 года. Но нужно согласие. А как показывает практика, жильцы не поддерживают такое предложение: в прошлом году из 2500 опрошенных жителей согласие на заваривание дали только 400. Мы проводим собрания, объясняем, что из-за мусоропровода в подъездах антисанитария, запахи…

После инцидента большинство жильцов дома проголосовали "за" заваривание мусоропроводаФото: Святослав ЗОРКИЙ

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«Возле своего подъезда насчитал 13 крыс!»

Историей борьбы с грызунами поделился с нами минчанин из дома №1 на Логойском тракте.

- 14 октября возле 4-го подъезда я насчитал около 13 крыс! ЖЭС №59 просто достал своим трепетным отношением к ним, - возмутился читатель.

Мужчина написал обращение в местный ЖЭС, и ему пришел ответ: «В ходе проверки санитарного состояния внутридворовой территории и мест общего пользования… 24 октября установлено, что она находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Уборка произведена, посторонние запахи в подъезде и мусороприемной камере отсутствуют. Тараканы не выявлены. Мероприятия по уничтожению грызунов проводятся ежемесячно».

Коммунальники добавили, что 1, 10 и 22 октября там выставлены долгодействующие точки отравления для грызунов. Но вот вопрос, как получилось, что 14 октября минчанин столкнулся с десятком крыс возле дома, остается открытым.