Михаил Лабковский: Когда вы хотите решить проблему одиночества, не выходите замуж

29 Окт. 22:29 2018-10-29T22:29:30+03:00

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Лекция психолога продлилась 2 часа, но он сам говорил немного - в основном отвечал на вопросы публики. Лабковский очень удивился, что на лекции вопросы задавали мужчины.

- Женщины, вы куда забились? Первый раз вижу, что такое количество мужчин задают вопросы? - изумлялся психолог.

В новинку для постоянных слушателей Лабковского оказалась и манера проведения вечера. На лекции была модератор - певица и телеведущая Анна Шалютина. Понятно, что модератор необходим для организации - вопросы чередовали из зала, из вайбера и в записках. Но, по мнению зрителей, Анна часто перетягивала внимание на себя и даже шутила, что ей кажется, будто у нее личная консультация с Лабковским.

Психолог также постоянно обращал внимание, что минчане задают вопросы не по теме. Михаил запретил снимать и записывать свою лекцию, но «Комсомолка» запомнила самые интересные вопросы.

- Почему я всегда нуждаюсь в оценке: молодого человека, мамы, подруг? Что-нибудь сделаю - и сразу жду реакции близких.

- Потому что у вас низкая самооценка. Вам надо закрыть рот и перестать спрашивать. Меня толстит? А не очень старит? Сами себя спрашиваете, сами с собой разбирайтесь. Во-первых, это показатель инфантилизма, во-вторых, низкой самооценки, в-третьих, неуверенность в себе. Вы собрали целый букет!

- Мне 26 лет, сейчас работаю моделью и хорошо зарабатываю. Но планирую забеременеть через год-полтора. Муж тоже хорошо зарабатывает, но я боюсь быть обузой после родов. Как перестать беспокоиться?

- Вам нужно понять, что вы тревожная. Тут есть очень сложные проблемы. Девушке кажется, что она тревожится из-за будущего, а на самом деле ее психика требует заморочиться. Многие люди просто живут сегодняшним днем и не тревожатся. Считается, что один из признаков счастья - это легкий характер. Когда человек живет и радуется тому, что у него есть. Когда человек тревожный, что происходит? Представьте себе, что вас с утра накрывает состояние тревоги, вам некомфортно. Чтобы вы не мучились, ваш мозг подкидывает темы для тревоги. Главные четыре темы: смерть, болезнь, дети и родители. Дальше идет по нисходящей: деньги, работа, отношения и так далее. Дело не в том, что с вами будет - вам 26 лет, а дело в том, что вам надо заморочиться, и ваша психика заставляет вас думать о том, что будет еще через лет сто. Не беспокойтесь, а просто придумайте, чем будете потом заниматься.

- В семье трое детей. Если муж и жена работают и оба хорошо зарабатывают, должны ли они делить заботу о детях 50 на 50?

- Меня так коробит - должны! Не должны. Зачем вообще вы рожали три человека, чтобы потом думать, кто с ними будет заниматься? Что у вас в голове происходит, а? Хотя бы с один поэкспериментировали. Не подошел - сдали в детский дом. А то сразу троих! А потом спрашивают: чья очередь? Вам обоим нужно идти к психологу - другого выхода не вижу. Если что, про детский дом я пошутил.

- Как объяснить жене, что муж тоже имеет право на собственные увлечения? Никто не тратит ночь, работу не прогуливает. На личное время уходит не более двух часов в день.

- Очень многие женщины жалуются, что мужчины играют в «танчики». Это так называемое одиночество вдвоем. Это очень интересная тема, и я ее немножко обозначу. Представьте себе, что вы одинокая женщина - одинокая не в смысле, что у вас никого нет. Одиночество - это не отсутствие людей вокруг, это полное отсутствие интереса к себе прежде всего. Когда человек не интересен себе, люди с ним тоже не хотят общаться. Так вот, когда такая одинокая женщина выходит замуж, она получается горбатого мужа, который тоже одинокий. Что это значит? Он уходит в себя. По переписи существует - вот сидим в углу, но он с тобой не разговаривает, не занимается общими делами. Это удел одиноких женщин, которые думали, что, когда они выйдут замуж, одиночество закончится. Ничего подобного! Оно только увеличивается. Когда вы одна, вы научились это переживать, а когда вдвоем? Вроде как и замужем, а он в компьютере. Я не знаю, что будет с вашей семьей дальше, но это не нормально. Не нормально, что люди живут вместе, но каждый живет сам по себе. Женщина начинает страдать - она понимает, что муж есть, но его нет. Когда вы хотите решить проблему одиночества, не выходите замуж. Сначала решите проблему одиночества. Тогда у вас будет нормальный муж - в «танчики» будете играть вместе!

"Если ребенок ненавидит родителей, он будет ненавидит и себя" Фото: labkovskiy.ru

- Дочери 9 лет, отца своего она не знает. Когда ей было 7 месяцев, он пропал, а когда исполнился год, был арестован и осужден. Я с этим человеком разведена и не планирую будущего. Ребенок не знает, где отец. Сказать ли ребенку правду? Дочка говорит, что она некрасивая, поэтому папа ее бросил.

- Нужно сказать правду ребенку. Приведу пример: в Америке на помойке нашли ребенка, помыли, накормили и отправили в детский дом. Ребенку 18 лет. Ему говорят: «Ты любишь свою маму». Он отвечает: «Вы больные, за что?» Они говорят: «Во-первых, она могла сделать аборт, но оставила тебя на помойке, где тепло и есть люди всегда». Зачем они это делают? Затем, чтобы ребенок не ненавидел своих родителей за то, что они с ним так поступили. Потому что он автоматически ненавидит себя, считая себя частью своих родителей. Поэтому они выворачиваются наизнанку и придумывают такую схему, чтобы он принял мать, которая отнесла его на помойку. А в конце ему говорят: «Она дала тебе жизнь, но оказалась слабой и не смогла тебя воспитать». И ему становится жалко, что его мать алкоголичка или наркоманка.

Вашей дочери нужно сказать: «Отец хотел общаться с тобой, но в 7 месяцев его посадили. Скорее всего, он стыдится с тобой встретиться». Нужно так преподнести это, чтобы отец не был врагом, иначе ребенка надо будет лечить.

- Я замдиректора в бухгалтерской компании. В работе все хорошо, даже свой бизнес открыла сейчас, отдыхаю 4 - 5 раз в год. Но в личной жизни все не очень. Встречаю мужчин, которые зарабатывают меньше, слабые.

- Вы вообще в кого-то влюблялись? Что это за разговор такой: зарабатывает меньше, слабый?

- В такого влюбилась, кстати!

- Так все хорошо в личной жизни?

- Ой нет, господи! У молодого человека характер ужасно истерический. Он и психует, и обижается, и замалчивает.

- У вас такое слабое либидо. Нравятся те, в которых влюбляетесь, а симпатия к сильным идет из головы. Влюбляетесь вы в слабых.

- Мальчик - да, я не скажу, что сильный мужчина. Слабый малыш, но очень ласковый. Хочу быть с сильным мужчиной!

- У вас проблема в другом. Тут такая история: либидо поменять невозможно, как цвет глаз. Но вы видите человека, который поменял себе либидо, - это я. У меня была другая проблема: до 50 лет мне нравились те женщины, которым я не нравился. Так вот у вас похожая проблема, но другая. Вам нравятся парни, которые недотягивают ни по мужской силе, ни по деньгам. Что я делал, чтобы поменять либидо? Я встречался с любой девушкой. Как только что-то шло не так, я тут же соскакивал. Так длилось два года, и потом мне перестали нравиться девушки, которым я неинтересен. Вы должны очень четко сказать себе: «Да, у меня есть такая проблема, мне нравятся такого типа мужчины, которые вообще никак не походят для жизни». Как только они начинают выяснять отношения, вы говорите: «Сергей, меня не устраивает твое поведение. Если ты так будешь себя вести, мы не будем общаться». Если он продолжает так себя вести, вы уже его потеряли. Но здесь есть одна особенность: вы должны себя так со всеми вести. Вот после этого ваша психика начнет меняться. Дело в том, что здоровая любовь - это когда ты просто любишь его, а он любит тебя. Там нет никаких но: никто ни за кем не бегает, никто не завоевывает. Девушки, дорогие, не надо головой выбирать, будете несчастливы.

- Работала на большую компанию, а потом открыла свой бизнес с партнерами. Меня постоянно мучает чувство вины, что я могла бы сделать больше. Как найти гармонию между тем, что делаешь, и тем, что хочешь сделать? А хочется очень много!

- Жизнь так не устроена, что чем больше вы делаете, тем более вы успешны. Вы должны делать то, что хотите, и не пытаться хватать мешки - вокзал подходит. В жизни нет такого смысла. Многие невротики так живут: ставят цели, реализуют их. И у них такое чувство странное, что они ничего не делают, жизнь проходит мимо. Это невроз. Это никак не связано с работой. Вы должны делать то, что вы хотите, и столько, сколько вы хотите. Вы из тех людей, кто неделю на пляже лежать не может - проблема в том, что вы не можете расслабиться. Когда мама проходит мимо ребенка и говорит: «А чего это мы сидим? Ничего не задали?» Она как псих себя ведет, она сама не может успокоиться. Она нервничает, когда другие спокойно сидят. Надо понять, что проблема в тревоге, а не в работе. Надо к психологу пойти, чтобы успокоиться. Вы все время тревогу должны забивать деятельностью. Как в этом анекдоте: «Рабинович, что вы все время ходите по камере? Вы думаете, что вы не сидите?» Позволить себе не дергаться, пропустить звонок по работе, выпить кофе.

Психолог говорит, что в здоровой любви нет никаких "но". Фото: личный архив

- У нас в семье сложилась такая ситуация: муж начал работать в другом городе, а я поняла, что меня это устраивает. На выходные он приезжает домой, романтика вернулась в отношения. Но муж начал ныть, что хочет вернуться. Как договориться, чтобы он не возвращался, но и сохранить отношения?

- Мужа нужно вернуть домой, а самой ехать в другой город работать. Мстислав Ростропович с Галиной Вишневской очень бурно жили: скандалы, конфликты, дикая ревность. А прожили целую жизнь. Знаете почему: редко виделись! А потом уже постарели и к годам 70, когда гормоны затухли, решили, что уже нет смысла расходиться. Грустная история, потому что семья создается не для того, чтобы жить в разных городах. Все это понимают!