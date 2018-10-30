В минском подъезде, где крыса покусала школьницу, заварят мусоропровод

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-30T11:43:57+03:00

Раньше жильцы не поддерживали эту инициативу коммунальников. Но после происшествия 19 квартир из 35 выступили «за»

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Много шума наделала история столичной школьницы, которую в подъезде покусала крыса. Напомним, девочка возвращалась вечером 26 октября со школы, увидела грызуна на лестничной площадке. Когда подошла поближе, чтобы рассмотреть, крыса прыгнула на нее и укусила за палец. Теперь девочка в больнице.

Как оказалось, проблема с крысами жильцам 4-го подъезда не в новинку. Они рассказывают, что уже привыкли к тому, что грызуны спокойно расхаживают по подъезду целыми толпами. Дератизация, то есть мероприятия по уничтожению грызунов, которые проводят коммунальники, не спасают. В ЖКХ же говорят, что избавиться от крыс можно, заварив мусоропровод. Однако для этого нужно согласие не менее 51% жильцов.

Жильцы говорят, что крысы в их подъезде - обычное делоФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы проводили опросы, последний был в марте 2018-го. Тогда большинство жильцов отказались заваривать мусоропровод. В основном отказывались пожилые люди из-за того, что им тяжело спускаться вниз и выкидывать мусор. В понедельник большинство высказались «за»: 19 из 35 квартир поставили подписи «за »заваривание мусоропровода,- рассказывают специалисты организации, обслуживающей 19-й дом. – Во вторник передадим информацию в Центр профилактической дезинфекции, напишем заявку об обработке ствола мусоропровода. В ближайшие дни он будет заварен.

Также коммунальники собираются провести опросы и в других подъездах дома.

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В понедельник в подъезде, где все произошло, уже довольно чисто, мусора нет, хотя и стоит неприятный запах. Рядом с подъездом - небольшой контейнер для мусора.

Около мусоропроводов рассыпан порошок для травли крыс. На одном из них замечаем дыры, откуда, видимо, и выползают грызуны.

Соседи в один голос говорят, что постоянно встречают тут крыс.

- Я живу на 9-м этаже. Помню, как-то выхожу из лифта, а на площадке крысы! Я их боюсь до смерти, хорошо, они наверх побежали, - говорит Нина. - В ту пятницу (когда пострадала девочка. - Авт) их была куча, они бегали по этажам. Соседка говорила, что насчитала десяток. Такое нашествие - именно в последние дни, раньше меньше было. В «115» звонили, нам говорили, что примут меры, но все оставалось как есть... В доме говорят по поводу заваривания мусоропровода. Я не против, если будет достаточно контейнеров на улице. (читайте далее)