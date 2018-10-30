Михаил Турецкий: Не раз приезжали с мамой в Пуховичи, где в одной могиле лежит вся семья Турецких

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-30T12:26:46+03:00

- Я работаю вожаком стаи, - так говорит Михаил Турецкий о себе и своем коллективе. Фото: личный архив.

Арт-группа «Хор Турецкого» - всегда желанный гость в Беларуси. В начале ноября коллектив даст три концерта - в Гомеле, Бобруйске и Минске

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Накануне гастролей нам удалось поговорить с руководителем хора Михаилом Турецким о его корнях, нелегкой судьбе родителей, бесплатном народном караоке и вторых ролях в семье

- Михаил Борисович, в этом году «Хор Турецкого» совершил просто прорыв в Беларуси: 8 мая коллектив в Минске представил проект «Песни Победы», 22 июня дал концерт в Брестской крепости, в июле - на «Славянском базаре», а осенью готовится тур по городам Беларуси. Случайно ли это?

- Хотя мы с хором выступаем везде, с Беларусью у меня особенная связь, здесь мои корни. Я очень ее люблю, как малую родину.Отец родом из еврейского местечка под Могилевом, мать из-под Минска. Приезжая в страну с коллективом, мы чувствуем доброту, сердечность, искренность, дружескую атмосферу. Поэтому всегда рады возвращаться сюда.

- Знаю, что приезжая с гастролями в Беларусь, вы находите время съездить в Пуховичи. Для вас этот небольшой городок - место особенное. Да и история вашего рода особая...

- Мы с мамой не раз приезжали в Пуховичи, где в одной могиле лежит вся семья Турецких - фашисты закопали их живьем. Мама единственная осталась живой. Просто чудом… Буквально за пару месяцев до всей этой трагедии, в октябре 1940-го, отец забрал маму в Москву. Каждый раз, приезжая в Беларусь, стараюсь побывать в Пуховичах, чтобы еще и еще раз почтить память предков…

Маленький Миша с мамой Беллой. Фото: личный архив.

«УСЛЫШАВ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ, РОДИТЕЛИ КРЕПЧЕ СЖИМАЛИ ДРУГ ДРУГУ РУКИ»

- Наверное, и ваш проект «Песни Победы», с которым вы побывали во многих городах России, Европы, СНГ, родился неспроста…

- В нашей семье все, что связано с Великой Отечественной войной, имеет особый смысл. Мама работала нянечкой в эвакогоспитале, отец - участник прорыва блокады Ленинграда, 900 дней провел в окопах, пешком дошел из Берлина в Москву в 1945 году. Родители прошли всю войну и сохранили о ней такую память, что, услышав военные песни, только крепче сжимали друг другу руки. Мне кажется, важно сохранить историческую память через музыку. Проект «Песни Победы» был создан в 2015 году к 70-летию Победы, впервые мы его представили в Москве на Поклонной горе, собрав 150 тысяч человек. А в мае этого года мы с этим проектом проехали 8 стран за 10 дней - беспрецедентный случай, когда песни о мире, подвиге и любви прозвучали от Берлина до Нью-Йорка. Кстати, с огромным успехом «Песни Победы» состоялись в Минске и Бресте. Надеюсь, продолжим эту традицию в 2019-м.

- Стал успешным и другой ваш проект - «Праздник песни», или «Народное караоке», когда на большой площади собираются тысячи людей и вместе с профессионалами поют известные песни. А белорусов когда приобщите к этому действу?

- Надеемся, уже в следующем году, в рамках пятого, юбилейного сезона привезем «Праздник Песни» в Беларусь, выступим с бесплатными концертами на площадях в разных городах. Вы не представляете, какой восторг испытываем мы сами, видя и слыша, как вместе с хором Турецкого поет в едином порыве многотысячная аудитория! Мы собрали любимые песни нескольких поколений,те композиции, которые не перестают быть актуальными и уходят в народ. Побывали с этим проектом более чем в 40 городах России и в 15 городах Казахстана, собрав суммарно более 4,5 миллиона человек. А недавно «Праздник Песни» был удостоен государственной премии правительства России.

«В НАШЕМ ВОЗРАСТЕ МОЖНО ОТРАСТИТЬ ЖИВОТ, А МОЖНО БЫТЬ ДЖЕЙМСОМ БОНДОМ»

- В коллективе, поговаривают, вас царем кличут. Груз главы музыкального дела не давит на плечи?

- Это все шутки про царя. Но, если серьезно, я работаю вожаком стаи - и это большая ответственность. Перед артистами, их семьями. Бок о бок мы уже 28 лет, и я всегда в отношениях стараюсь принять другую сторону - этому меня научил отец. Часто он говорил: «Относись к людям так, чтобы они верили тебе, как верят в наступление завтрашнего рассвета». Руководствуюсь этим принципом до сих пор.

- «Хор Турецкого» активно работает уже четверть века, и многие в коллективе давно. Как вашей команде, а это 10 музыкантов, дались столько лет «творческого брака»?

- Это как семья - если брак удачный, то не надоедает. Я знаю, о чем говорю - мои родители прожили вместе шестьдесят шесть лет. Со своими артистами провожу больше времени, чем с женой и детьми, они для меня как родственники. Конечно, это непросто, каждый талантливый человек требует особого подхода, а когда их десять, это в сто раз сложнее. Я, как тренер футбольной команды, должен объединить игроков, чтобы привести к нужному результату. По-моему, получается. Но прежде всего они мои близкие люди.

Красавица - жена Лиана - надежный тыл Михаила Турецкого. Фото: личный архив.

- Солисты «Хора Турецкого» как на подбор: каждого вместе с руководителем можно на конкурс «Мистер Мира» отправлять, точно без награды не остались бы... Совершенство дорого дается?

- Я себе не даю расслабляться и об этом же говорю артистам. Объясняю парням, что сейчас они в таком возрасте, что могут оплыть, отрастить живот, а могут быть Джеймсами Бондами. Только труд над собой и здоровый образ жизни помогут этого достичь. Выходя на сцену, артист должен выглядеть безупречно.

- Несколько лет назад была на вашем концерте в Минске и хочу сказать: это суперпрофессиональное шоу, режиссура, хореография - сверх всяких похвал. Как рождается новая программа? И что вы привезете осенью в Беларусь?

- Мы - люди искусства, наша первоочередная задача - музыкально просвещать и дарить эмоции, и делать это интересно. Наш осенний тур называется «Лучшее». За все эти 28 лет мы собрали огромный репертуар, и представим любимой Беларуси избранное и проверенное временем. Такая творческая ревизия в двухчасовом концерте.

«ДЛЯ МОЕЙ ЖЕНЫ ДЕТИ ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, И Я ЭТО ПРИНЯЛ»

- В одном из интервью вы сказали, что женаты на «Хоре Турецкого», а женский коллектив «SOPRANO Турецкого» - это любовница. Вроде бы и детская группа у вас есть? Такая большая творческая семья - это хорошо, но не хлопотно ли?

- Это не хорошо, это просто отлично! Когда есть разные творческие платформы, всегда есть развитие. Если в «Хоре Турецкого» я лидер и непосредственный участник, то в SOPRANO выполняю роль продюсера, наставника. История детского коллектива пока на подходе. Считаю, что подрастающее поколение - это наша опора и будущее, мы должны им передать все самое лучшее, что было и есть в музыкальной культуре.

Дочки и внуки: старшая дочь Наталья и ее дети Иван и Елена (на фото справа) и еще одна прекрасная троица - дочери Сабина (в центре на фото слева), Эмма и Беата. Фото: личный архив.

- Знаю, что вы живете в цветнике - намекаю на жену-красавицу и дочерей. Вы им угождаете или вас холят и лелеют?

- Для моей жены дети всегда на первом месте, и я это принял. Ведь и для моей мамы на первом месте были мы с братом, а папа - на втором или даже на третьем. Ни разу я не видел, чтобы она проявляла какую-то активную ласку по отношению к отцу. Она никогда не называла его: «Боречка, дорогой». Всегда - Борис, и сразу следовал какой-то вопрос. И он, уже слыша свое имя, ждал подвоха (смеется). При этом родители как-то ухитрились прожить уникальную, долгую совместную жизнь. И вот эту модель семьи очень легко было представить с моей женой Лианой. И я сам с собой договорился: «Михаил Борисович, если вам не хватает внимания, вы найдете его на рынке услуг шоу-бизнеса, где вам внимает миллионная аудитория». Лиана считает, что я человек самодостаточный, самостоятельный, а дети более уязвимы, им нужно больше заботы.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Арт-группа «Хор Турецкого» с программой «Лучшее»:

7 ноября в 19.00 в Общественно-культурном центре Гомеля;

8 ноября в 19.00 во Дворце искусства в Бобруйске;

9 ноября в 20.00 в Минске во Дворце Республики.

Билеты: 55 - 200 руб.

Т.(029) 650-11-33, (029) 763-11-11.