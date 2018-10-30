«Утилизировали, переработали на муку». После гастролей в Гомеле умерла знаменитая слониха Майя, за которую боролись зоозащитники всего мира

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-30T16:11:23+03:00

44-летнюю артистку хотели отправить на реабилитацию, но потом тайно продали циркачам, утверждают борцы за права животных

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После гастролей в гомельском цирке умерла знаменитая слониха Майя, рассказал на своей странице в Facebook основатель украинского зоозащитного движения UAnimals Александр Тодорчук. По его информации, Майя была во владении немецких циркачей, которые ранее соглашались передать животное на реабилитацию, но потом передумали и тайно продали. Слониха стала выступать в румынском цирке, потом ее перевезли в Украину. А с 15 сентября по 14 октября слониха выступала в белорусском Гомеле с программой «Большого Венгерского цирка».

- Спешите увидеть уникальный и неповторимый номер «Аттракцион со слоном»! Сложный, опасный и очень завораживающий трюк перешагивание по вазам, грациозные наклоны и еще много интересных хитростей от дружелюбной слонихи Майи! - звучало в рекламе.

Программа с Майей завершилась в цирке еще 14 октябряФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В это время зоозащитники из разных стран мира боролись за то, чтобы 44-летнюю Майю освободили от выступлений и отправили на пенсию.

- Мы занимались спасением слонихи, было несколько петиций в защиту этого животного, и многие специалисты объединились, чтобы помочь отправить слониху на реабилитацию в немецкий Карлсруэ, - говорит украинский адвокат по правам животных в Европе Людмила Луцюк.

По сведениям Александра Тодорчука, слониха умерла в Гомеле 29 октября, когда программа уже окончилась. Эту информацию опровергли в гомельском цирке:

- Она умерла еще на прошлой неделе, где-то во вторник. Комментариев мы даем, все вопросы - к Такачу, это его цирк был. Он сейчас уехал в Венгрию, должен вернуться через пару дней, - ответили белорусской «Комсомолке» в администрации гомельского цирка.

Неофициально там рассказали, что венгерская команда осталась после завершения программы в Гомеле специально для того, чтобы лечить Майю:

- Ездили в Минск, покупали дорогие лекарства для капельницы. С ней тут носились как с родным дитем. Питание, условие - все самое лучшее.

В сентября в Гомеле отмечали последний день рождения Майи. Фото: vk.com/gomelcircuss

Как выяснила «КП», слониху утилизировали, как и обычный павший скот, на специальном заводе под Гомелем - Майю переработали на кормовую мясо-костную муку и выгрузили в общий контейнер с другими утилизированными животными. Этот мукой будут кормить другой скот.

- Ее привезли без бивней, от нее ничего не осталось. Утилизировали и все, - рассказали на заводе.

Кстати, в сентябре Майю показывали прохожим на площадке у гомельского цирка. По случаю «дня рождения» слонихи ее выводили на улицу и делали специальную программу на свежем воздухе.