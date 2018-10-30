«Машина ремонту не подлежит». Под Слонимом в автомобиль гродненца влетел лось, а потом врезался бус

СЕГОДНЯ 21:04 2018-10-30T21:08:20+03:00

Как уберечься от столкновения с диким животным, что делать, если аварии все же произошла и в каком случае придется заплатить штраф

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Аварии с участием диких животных происходят на белорусских дорогах довольно часто. В начале октября серьезное ДТП случилось на трассе Минск-Брест. Итог - сбитый лось, четыре поврежденных автомобиля, трое пострадавших. Все произошло стремительно: «Мерседес» въехал в лося - водитель остановился, вышел из машины, поставил знак аварийной остановки. Следом ехал Fiat Punto – водитель притормозил перед лежащим на трассе животным – и тут же в эту машину врезался Opel Vectra. От удара Fiat выехал на встречную, столкнулся с грузовиком DAF.

В похожую ситуацию попал Дмитрий Горбач из Гродно. Вечером 7 октября он возвращался из Слуцка домой. На улице были сумерки, моросил дождь.

- До заправки около Слонима оставалось 800 метров. Встречные машины ехали все с ближним светом – тускло, ничего не видно. В какой-то момент я увидел на дороге тень - оказалось, что это лось. Я успел нажать на тормоза, свернуть вправо, но это не помогло. От сильного удара в лобовое стекло машину развернуло, и она стала поперек движения. А лось сразу убежал в лес.

Дмитрий включил аварийку, стоп-сигналы, дополнительно подсвечивал место аварии фонариком мобильного телефона. Но избежать ДТП это не помогло.

- Сзади в мою машину врезался бус. Девушку за рулем ослепили встречные машины – и она врезалась в мой автомобиль. В итоге машину развернуло еще раз. У девушки сработали подушки безопасности – ей только немного повредило руку.

Автомобиль сильно пострадал, а вот лось остался жив и убежал в лес. Фото: Дмитрий Горбач

Дмитрию повезло – травм он не получил. Но, признается, пережил шок – еще два дня после аварии не мог успокоиться. А вот автомобиль молодого человека сильно пострадал.

- Машина ремонту не подлежит. Но я рад, что сам цел, - говорит собеседник.

«Красный огонек на обочине может оказаться отраженной радужкой животного – лучше притормозить»

Потенциально опасными месяцами в году для таких аварий считается май – июнь, когда расселяется молодняк, и август – октябрь, когда животные спариваются.

- Животные ведут себя на дороге непредсказуемо. Они могут ждать до последнего момента, а потом перебежать дорогу, - говорит заведующий сектором экологической оценки преобразований окружающей среды НПЦ НАН по биоресурсам Руслан Новицкий.

По словам специалиста, металлические заграждения-сетки, которые установлены вдоль некоторых трасс, не только не помогают предотвратить такие аварии, но и провоцируют их.

- В норме сетка должна устанавливаться вообще без разрывов. У нас разрывы везде: на съездах, развязках. Кроме того, сетка должна сочетаться с проходами под дорогой и над дорогой, чтобы животное могло перейти на другую сторону леса. Но таких конструкций у нас не много. Плюс она должна быть установлена правильно. Например, в Речицком районе сетка не доходит до проходов 5-6, а то и 10 метров. Какой тогда в ней смысл? – недоумевает специалист.

В результате животные идут вдоль сетки и выходят в месте разрыва или там, где заграждение заканчивается. Чаще всего на дорогах сбивают косуль, реже – кабанов, лосей.

- Статистика по косулям не очень правдивая, потому что очень часто водители в кчаестве компенсации за разбитую машину могут ее забросить в багажник и уехать.

В такой ситуации лучше сбросить скорость до 10 км/ч и дождаться, пока лось перейдет дорогу. Фото: gorodkirov.ru

Чтобы не допустить опасного столкновения, Руслан Новицкий советует водителям быть предельно внимательными в сумерках и ночью: если на обочине или на дороге блеснул красный или белый огонек – это может быть отраженная радужка глаза животного. В этом случае лучше притормозить.

- Ни в коем случае не надо сигналить - это еще больше напугает животное, результат может быть непредсказуемым. Нужно максимально снизить скорость – до километров 10-15 в час, включить аварийку. Лучше подождать, пока животное перейдет дорогу, нежели пытаться его на скорости объехать - есть вероятность, что оно попадет вам на капот.

Что делать, если вы сбили дикое животное

В ГАИ напоминают водителям: нужно остаться на месте, поставить знак аварийной остановки, позвонить в Госавтоинспекцию и дождаться приезда сотрудников. Они вызовут на место представителей Минприроды, чтобы решить, что делать со сбитым животным. А вот за оставление места ДТП грозит штраф - до 612 рублей или лишение прав на два года.

Что касается аварии, то в большинстве случаев водителей признают невиновными в таких ДТП. После столкновения с диким животным машина может быть серьезно повреждена. Компенсацию за автомобиль вам выплатят, только если оформлено КАСКО. Обычная страховка такие расходы не покроет – нет виновника аварии.

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира успокаивают:

- Это заблуждение, что за сбитое животное придется в любом случае платить. Наверное, из-за этого водители и уезжают с места аварии. Возмещать ущерб, причиненный природе, придется только в том случае, если будет доказана вина водителя, - рассказали нам в пресс-службе. - А вот если человек увез сбитое животное, то штраф заплатить все же придется. Например, за копытное предусмотрено до 100 базовых величин и уголовная ответственность за незаконное перемещение диких животных.